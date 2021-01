Michael Gove – Simon Dawson / Bloomberg

Michael Gove a dit aux entreprises de se préparer à des «perturbations significatives» à la frontière alors que la France ordonnait à ses ports de sévir contre les camions arrivant de Grande-Bretagne avec des papiers erronés à partir de lundi.

Alors que les chefs d’entreprise avertissent que la bureaucratie post-Brexit entrave déjà le flux des échanges à travers la Manche, M. Gove a déclaré que le gouvernement «redoublerait» ses efforts pour communiquer les changements aux entreprises et aux transporteurs.

Il a ajouté que l’impact des nouveaux accords commerciaux de l’UE se ferait sentir plus fermement sur la «route Douvres-Calais», les chiffres publiés vendredi montrant que 700 camions traversant le Kent avaient déjà été refoulés à la frontière depuis le 1er janvier.

Alors que la majorité des refus jusqu’à présent étaient dus à des problèmes de test de coronavirus plutôt qu’à une non-conformité, le Cabinet Office a déclaré que l’intensification du trafic dans les prochains jours signifiait que les perturbations pourraient s’intensifier.

Et en France, où les responsables ont fait preuve de clémence envers les transporteurs arrivant du Royaume-Uni ces derniers jours, le Telegraph a appris que les ports, les transporteurs et les opérateurs avaient reçu pour instruction de commencer à renvoyer les camions s’ils s’avéraient non conformes.

Cela intervient alors que Marks & Spencer a averti que des changements dans le commerce avec l’UE auraient «un impact significatif» sur ses opérations en Irlande, en République tchèque et en France, le détaillant étant confronté à des droits de douane potentiels sur un tiers de ses produits destinés aux magasins de l’UE.

En Irlande du Nord, où de nouveaux contrôles douaniers ont été mis en œuvre, M&S a également suspendu temporairement certaines de ses gammes de produits – y compris Percy Pigs – quittant la Grande-Bretagne pour réduire la complexité.

Ils ont été rejoints par des grands magasins, des sociétés de logistique, des organismes de pêche britanniques et des passeurs de colis, qui ont mis en garde contre une «tempête parfaite» de bureaucratie supplémentaire, de coûts administratifs, de problèmes informatiques et de confusion sur les nouvelles procédures douanières.

En réponse, M. Gove a déclaré que les ministres redoubleraient d’efforts pour «communiquer la paperasse précise requise» par les transporteurs «afin de s’assurer que le commerce puisse circuler librement».

«Nous devons intensifier la préparation», a-t-il poursuivi. «Il y aura plus de camions en direction de Douvres, et inévitablement il y aura des perturbations. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le minimiser. »

Des sources gouvernementales ont déclaré qu’une «stratégie de communication améliorée» serait élaborée, les responsables envisageant d’organiser de nouveaux webinaires pour les entreprises afin de les aider à se familiariser avec les nouvelles déclarations d’exportation et les nouveaux certificats pour les produits végétaux et animaux.

Le nombre de camions franchissant la frontière vers l’UE au cours de la semaine écoulée n’était en moyenne que de 1 584 par jour, soit moins de la moitié des niveaux normaux, mais il augmente désormais à un taux de 20% par jour.

À la fin du mois de janvier, le nombre de camions se rendant en France chaque semaine devrait atteindre 40000, ce qui, selon les chefs d’entreprise, aggraverait les retards déjà en cours dans les ports, notamment Calais et Douvres.

En Irlande, les autorités douanières ont annoncé vendredi un assouplissement temporaire des règles sur les déclarations sommaires d’entrée à la suite de retards dans des ports tels que Holyhead au Pays de Galles et Dublin, en raison de la difficulté des chauffeurs routiers à déposer correctement leurs formulaires.

Mais dans le Kent, les transporteurs britanniques ont déclaré au Telegraph qu’ils avaient été avertis de s’attendre à des contrôles douaniers plus stricts à leur arrivée en France à partir de lundi, alors que les autorités françaises avaient perdu patience face au nombre de camions qui ne classaient pas correctement les documents.

Selon des sources du secteur, les responsables français ont averti que la majorité des camions arrivant dans le pays en provenance du Royaume-Uni avec des produits alimentaires ne répondaient pas aux nouvelles exigences de l’UE en matière de contrôles phytosanitaires (SPS).

«Les Français en ont assez de nous à juste titre», a déclaré un initié au Telegraph. «Ils ont dit qu’il y avait tellement de choses qui ne respectaient pas les formalités administratives que cela ne pouvait pas continuer.

«Nous avons besoin de détails opérationnels sur exactement ce qui ne fonctionne pas. Tout cela se résume au fait que nous n’avions pas de systèmes correctement testés en place avant janvier et est absolument prévisible.

Ce journal a obtenu un document distribué aux transporteurs britanniques, qui énumère cinq domaines qui, selon les douaniers, entraînent des perturbations à la frontière franco-britannique.

Il s’agit des transporteurs qui ne remplissent pas une case spécifique dans les déclarations de départ, changent de destination au dernier moment, ne fournissent pas la notification correcte pour les produits agroalimentaires et ne possèdent pas les certificats sanitaires d’exportation originaux, ainsi que ne pas organiser un agent pour gérer les documents SPS sur arrivée en France.

Adam Marshall, directeur général des chambres de commerce britanniques, a déclaré au Telegraph: «Il est toujours vrai que l’industrie de la logistique et ses clients doivent s’adapter à un traité qui a été finalisé la veille de Noël.

«L’objectif des deux côtés doit être de maintenir le commerce dans les deux sens. Plus les deux côtés sont flexibles, plutôt que punitifs, mieux c’est. Parce qu’il faudra du temps aux grandes entreprises pour s’adapter à la nouvelle réalité. »

Pendant ce temps, Steve Rowe, directeur général de Marks & Spencer, a déclaré que la société serait confrontée à des droits de douane potentiels sur un tiers de ses marchandises destinées aux magasins de l’UE ainsi qu’à un «processus administratif très complexe».

M. Rowe a ajouté que les Percy Pigs de M & S faisaient partie des produits qui seraient soumis à des tarifs en Irlande en raison des règles d’origine, car les bonbons sont fabriqués en Allemagne avant d’être transportés au Royaume-Uni et dans le pays.

Debenhams, qui est entrée en administration, a également cessé de prendre des commandes en ligne en Irlande, tandis que le magasin d’alimentation de luxe Fortnum & Masons ne livre actuellement pas en Irlande du Nord ni dans aucun État membre de l’UE.

Ailleurs, DPD, un important transporteur de colis, a suspendu certains services de livraison en Europe – y compris l’Irlande – jusqu’à mercredi prochain, révélant que 20% des colis contenaient des données incorrectes ou incomplètes, ce qui signifie qu’ils devaient être retournés aux clients.

Et Donna Fordyce, directrice générale de Seafood Scotland, s’est plainte de «nouvelles barrières bureaucratiques non tarifaires», les pêcheurs étant confrontés à «des couches après couches de problèmes administratifs, entraînant des files d’attente, des refus aux frontières et une confusion totale».

Des problèmes similaires affectent les pêcheurs de Cornouailles, la Fédération nationale des organisations de pêcheurs mettant en garde contre les problèmes de transport du poisson vers les ports français de Calais et de Boulogne.