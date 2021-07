Les ENTREPRISES et les écoles devraient être informées par des moniteurs de dioxyde de carbone pour s’assurer que l’air est suffisamment frais pour freiner la transmission de Covid.

Les appareils seront installés dans le cadre d’une série de directives gouvernementales visant à lutter contre les pièces mal ventilées où le virus peut traîner dans l’air.

Les nouvelles directives sur la surveillance des niveaux de dioxyde de carbone surviennent alors que le gouvernement se prépare à assouplir les conseils de Covid sur le travail à domicile

Les employeurs seront également invités à trouver des zones de travail qui manquent d’air frais et à réduire la transmission des virus en ouvrant les fenêtres ou en installant des systèmes de ventilation.

Les nouvelles directives interviennent alors que Boris Johnson se prépare à retirer les conseils de « travail à domicile », alors qu’il se prépare à lever davantage les restrictions de Covid-19, rapporte le Daily Telegraph.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré que le Premier ministre utiliserait une conférence de presse lundi pour définir des plans et « exhorter le public à continuer à utiliser ses libertés de manière responsable, afin de ne pas mettre en danger les progrès pour lesquels nous avons travaillé si dur ».

Pendant ce temps, un projet pilote distinct teste des moniteurs de dioxyde de carbone dans les salles de classe.

L’année dernière, le groupe environnemental et de modélisation de Sage a conclu qu’il mesurait des niveaux de dioxyde de carbone supérieurs à la normale.

Ce gaz est émis par les poumons lorsque les gens expirent et donc le surveiller est un bon moyen de savoir quand une pièce est mal aérée et donc à risque de propager le Covid.

Le Health and Safety Executive déclare : « Les gens expirent du dioxyde de carbone lorsqu’ils expirent.

« S’il y a une accumulation de CO2 dans une zone, cela peut indiquer que la ventilation doit être améliorée. »

Des moniteurs infrarouges non dispersifs bon marché sont conseillés.

Le chien de garde déclare également que les appareils peuvent être « bien adaptés » à la surveillance de la qualité de l’air dans les grands bureaux et salles de réunion, les restaurants et les bars.

Les directives interviennent alors que les taux d’infections augmentent à travers le Royaume-Uni, craignant qu’il « ne soit dangereux » de reprendre une vie normale le 19 juillet.

Un conseiller du gouvernement a averti aujourd’hui que des niveaux élevés de taux de vaccination contre le Covid-19 pourraient « défier le virus » pour qu’il mute en variantes contre lesquelles le vaccin est moins efficace

Le Dr Mike Tildesley, membre du comité consultatif gouvernemental du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (Spi-M) a déclaré à Times Radio : « Bien sûr, plus vous avez de cas, en particulier avec des niveaux élevés de protection vaccinale, cela remet alors en cause le virus un peu plus et donne plus de potentiel pour qu’il mute. »

Les masques deviendront une chose du passé dans les semaines à venir, si tout se passe bien