Les entreprises des milliardaires bénéficient du remboursement de l’impôt foncier pour l’éducation du Manitoba

Le gouvernement du Manitoba a envoyé d’importants chèques de remboursement de taxes scolaires à des entreprises appartenant à des milliardaires figurant sur une liste de certaines des personnes les plus riches du monde, selon une analyse de CBC News.

Cela comprend Charles Koch, qui peut remercier la province du Manitoba pour au moins 80 414 $ l’an dernier – la remise envoyée à l’usine de Koch Fertilizer Canada dans la ville de Brandon, dans le sud-ouest du Manitoba.

Koch est actuellement la 21e personne la plus riche du monde et a vu sa fortune de 38,2 milliards de dollars passer à 60 milliards de dollars au cours des deux dernières années, selon le Liste Forbes des milliardaires en temps réel .

« Les remboursements d’impôts fonciers aux propriétaires les plus riches constituent une utilisation incroyablement inéquitable des fonds publics, en particulier lorsqu’il y a tant d’autres besoins pressants », a déclaré Alex Hemingway du Centre canadien de politiques alternatives.

Hemingway, économiste principal du groupe de réflexion, affirme que les milliardaires et les grandes entreprises ont « extrêmement bien réussi » pendant la pandémie, une période où de nombreux travailleurs étaient sans emploi. La les recherches du centre suggèrent la richesse des milliardaires au Canada a augmenté de 78 milliards de dollars au cours de la première année de la pandémie.

L’usine d’engrais Koch à Brandon. L’usine a été achetée par Koch Industries, basée à Wichita, au Kansas, en 2006. (Jaison Empson/CBC)

Lorsque le gouvernement progressiste-conservateur a annoncé le remboursement d’un pourcentage de la taxe perçue pour financer l’éducation de la maternelle à la 12e année en 2021, il a déclaré que l’intention était de remettre de l’argent dans les poches des familles qui ont du mal à joindre les deux bouts et d’aider les personnes âgées et les petites entreprises. .

350 M$ de rabais en 2022

Les remises ont totalisé 246,5 millions de dollars en 2021, selon le dernier document budgétaire de la provinceet 350 millions de dollars cette année, à un moment où la province accuse un déficit.

Dans le cadre du plan, le remboursement pour les propriétaires en 2022 est passé à 37,5 %, contre 25 % en 2021. Les propriétés commerciales récupèrent 10 % sur leurs taxes scolaires. Il n’y a pas de limite au montant de la remise.

Cela a conduit à des rabais pour certaines entreprises appartenant à des milliardaires canadiens, ainsi qu’à des entreprises comme Koch Fertilizer Canada.

Le magnat canadien du fromage Emanuele (Lino) Saputo et sa famille valent actuellement 4,8 milliards de dollars, contre 3,8 milliards de dollars en 2020, selon Forbes. Lui et un membre de sa famille détiennent 42 % des actions ordinaires de Saputo inc., selon Dépôts TSX 2022 .

Produits laitiers Saputo a obtenu un rabais de 12 813 $ pour son usine de Brandon en 2021.

Le magnat du fromage de Montréal Lino Saputo sur une photo de 2007. Son entreprise exploite une laiterie à Brandon. (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

Ni Koch Fertilizer Canada ni Saputo n’ont répondu à une demande de commentaires.

À Winnipeg, True North Square a obtenu un chèque de remboursement de taxe foncière de 259 709 $ en 2021, selon les dossiers obtenus grâce à une demande d’accès à l’information, ce qui en fait le troisième montant le plus élevé émis dans la ville.

True North Square est détenu en copropriété par David Thomson, qui est répertorié, avec sa famille, comme le 26e plus riche du monde par Forbes, qui affirme que leur fortune est passée de 31,6 milliards de dollars à 49,2 milliards de dollars entre 2020 et 2022.

L’entreprise dit qu’elle a dû utiliser la remise pour payer le développement de la place True North, qui a reçu 11,95 millions de dollars en financement par augmentation d’impôt de la province en 2018.

C’est une forme de subvention gouvernementale destinée à stimuler le développement. Il permet aux propriétaires d’éviter de payer des taxes accrues jusqu’à un montant déterminé lorsqu’ils construisent un projet qui vaut beaucoup plus que la structure précédente sur le site.

Le magnat des médias David Thomson et sa famille se classent parmi les Canadiens les plus riches de la liste Forbes. Sa société immobilière est copropriétaire de True North Square. (Fred Thornhill/Reuters)

“Cent pour cent du remboursement a été utilisé pour financer les obligations provinciales du TIF” et “aucun montant n’a été versé au groupe de propriété de TN Square”, a écrit Gavin Johnstone, vice-président de True North Real Estate Development Ltd., qui a parlé au nom de la branche immobilière de Thomson, Osmington.

Les locataires commerciaux ne voient pas de retombées : la FCEI

Les membres de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, qui représente les petites entreprises, sont « majoritairement » satisfaits de la remise, a déclaré la directrice provinciale du Manitoba, Kathleen Cook, car la plupart des membres sont également propriétaires.

Mais il y a un certain mécontentement parmi les locataires commerciaux qui n’ont pas reçu une partie de la remise de leurs propriétaires, a-t-elle déclaré.

“Ils louent leurs locaux commerciaux et paient vraisemblablement des impôts fonciers par le biais de leurs frais de location, mais ils ne voient pas nécessairement le remboursement de l’impôt foncier se répercuter sur eux.”

La fédération des entreprises a récemment envoyé une lettre au ministre des Finances, Cameron Friesen, demandant s’il existe une politique ou un recours pour les locataires commerciaux qui ne reçoivent pas leur part du remboursement de la taxe foncière.

Cela vient après que Scott Fielding, l’ancien ministre des Finances de la province, a déclaré plus tôt cette année que les locataires commerciaux obtiennent une part du remboursement.

“Selon les termes des baux commerciaux, les locataires paient toutes les taxes foncières, et les remises doivent être versées aux locataires”, a déclaré Fielding lors de la période des questions à l’Assemblée législative le 17 mai, faisant référence à une lettre à l’éditeur qui avait été publié dans le Winnipeg Free Press.

Le ministre des Finances du Manitoba, Cameron Friesen, n’était pas disponible pour une entrevue, mais son attaché de presse a déclaré que le déficit prévu de 548 millions de dollars cette année n’est pas attribuable au remboursement de la taxe foncière pour l’éducation ou à tout autre programme spécifique. (David Lipnowski/La Presse canadienne)

Friesen n’était pas disponible pour une entrevue pour cet article et son attaché de presse, Eric Bench, n’a pas fourni de réponse directe lorsqu’il a été interrogé sur les préoccupations des membres de la FCEI.

Le remboursement vise à « rendre la vie plus abordable pour tous les Manitobains » qui « ressentent la pression de la hausse des coûts », a écrit l’attaché de presse de Friesen dans un courriel.

Bench n’a pas répondu à une question sur la façon dont l’argent dépensé pour les remboursements de l’impôt foncier pour l’éducation sera remplacé dans les coffres de la province, mais il a déclaré que le gouvernement adoptait une “approche prudente et disciplinée pour gérer les dépenses”.

Le déficit prévu de 548 millions de dollars pour 2022-2023 “n’est pas attribuable au rabais ou à toute autre décision ou programme spécifique”, a écrit Bench.

Cependant, Hemingway, du CCPA, affirme qu’il s’agit d’une continuation d’une tendance «de longue date» vers une inégalité extrême de la richesse au Canada.

“Nous parlons de jeter de l’huile sur le feu de ce type d’inégalité en accordant des rabais publics et des dollars publics aux plus riches”, a-t-il déclaré. “Cela n’a vraiment aucun sens.”