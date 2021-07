Les entreprises demandent au Congrès de renforcer la loi sur les droits de vote

Apple, Amazon, Google, Starbucks et Pepsi font partie des plus de 150 entreprises qui ont signé une lettre publiée mercredi appelant le Congrès à adopter une législation qui étendrait les protections de la loi sur les droits de vote aux électeurs minoritaires.

« Malgré des décennies de progrès, des obstacles à l’exercice du droit de vote persistent dans de nombreux États, en particulier pour les communautés de couleur. Nous avons besoin de protections fédérales pour protéger ce droit fondamental pour tous les Américains », ont écrit les entreprises dans la lettre.

La lettre appelle le Congrès à adopter une loi qui mettrait à jour la loi de 1965 sur les droits de vote afin de répondre à une décision de la Cour suprême de 2013 qui a supprimé l’une de ses dispositions les plus efficaces.

Cette disposition exigeait que certaines juridictions ayant des antécédents de discrimination raciale reçoivent l’approbation fédérale pour de nouvelles règles de vote. Dans Shelby County v. Holder, la plus haute juridiction a statué que la formule que le Congrès avait utilisée pour déterminer quelles localités devaient recevoir un précontrôle était obsolète et illégale.

Dans la lettre, les entreprises demandent au Congrès de mettre à jour la formule « ainsi que d’établir un système plus transparent et responsable permettant aux États de signaler les modifications de la loi électorale ».

« La législation modifiant la loi sur les droits de vote doit contribuer à garantir que les électeurs de couleur qui restent la cible de la suppression des électeurs aient un accès égal et sans entrave au processus démocratique », ont écrit les entreprises.

La lettre a été publiée avant l’anniversaire de la mort du représentant John Lewis, D-Géorgie, samedi. Une législation portant le nom de Lewis qui mettrait à jour la formule de couverture de la loi sur les droits de vote est en instance au Congrès, mais il est peu probable qu’elle soit adoptée au Sénat, où la plupart des projets de loi nécessitent 60 voix pour devenir loi. Les démocrates détiennent 50 sièges à la chambre haute.

La lettre marque le dernier effort de certains des plus grands employeurs américains pour soutenir les protections des droits civils largement soutenues par les démocrates. UNE site web annonçant la lettre affirme que ses 166 signataires emploient collectivement 4 millions de travailleurs.

Alors que les entreprises américaines sont largement considérées comme un bastion des opinions conservatrices, ces derniers mois, les grandes entreprises ont eu tendance à prendre des positions sur des questions brûlantes plus conformes aux opinions du président Joe Biden et des démocrates au Congrès, provoquant parfois la colère des conservateurs. Un certain nombre d’entreprises ont suspendu leurs contributions politiques aux législateurs qui n’ont pas certifié les élections de 2020 pour Biden après l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Parmi les autres grandes entreprises qui ont signé la lettre sur les droits de vote figurent Microsoft, PayPal, Target, Unilever, Tesla et Facebook.

La lettre ne mentionne pas les efforts de Trump pour annuler les résultats des élections de 2020 ou les projets de loi de l’État, que les législateurs conservateurs de tout le pays ont introduits depuis, qui resserreraient les règles de vote. Les démocrates et les experts en droit de vote ont déclaré que de nombreux projets de loi limiteraient la participation des minorités aux élections.

Les entreprises ont écrit que lors des élections de 2020, « les Américains se sont réunis pour travailler les sondages, faire sortir le vote et voter malgré la pandémie, atteignant des niveaux historiques de participation des électeurs. Le monde des affaires est fier de notre rôle d’encouragement à nos employés, clients et communautés d’exercer leur droit de vote et d’avoir leur mot à dire dans notre gouvernement. »

Les entreprises ont ajouté que l’élection « a mis en évidence de profondes inégalités dans la manière dont nos élections sont organisées ».

« Bien que chacune de nos entreprises soit unique, nous sommes unis dans la conviction que chaque Américain mérite une voix dans notre démocratie. C’est le rôle de notre gouvernement de garantir que le vote est accessible à tous. Nous exhortons le Congrès à ajouter à l’héritage du représentant Lewis en l’adoption d’une loi sur le droit de vote qui garantit que chaque voix est entendue », ont écrit les entreprises.

La lettre arrive à un moment d’attention accrue sur les règles de vote. Mardi, les républicains du Sénat du Texas ont réussi à adopter un projet de loi électoral controversé malgré la fuite de dizaines de législateurs démocrates de l’État vers DC dans le but de présenter un barrage procédural. La législation doit encore être adoptée par la chambre basse de la législature de l’État pour devenir loi. Le gouverneur Greg Abbott, un républicain, a menacé de faire arrêter les démocrates.

L’administration Biden a déclaré que la protection des droits de vote était une priorité absolue. Le procureur général Merrick Garland a annoncé le mois dernier qu’il doublerait le personnel du ministère de la Justice dédié à l’application des droits de vote, citant à la fois la décision du comté de Shelby et les lois électorales du GOP.