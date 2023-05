Les entreprises de Whitecourt servent des repas chauds avec un côté de gratitude pour les équipes de lutte contre les incendies de forêt

L’escalade du danger d’incendie de forêt a conduit au report d’un banquet de remise des prix à Whitecourt il y a deux semaines – mais les organisateurs n’ont pas annulé le repas à quatre plats.

Au lieu de cela, la société forestière West Fraser, qui exploite la scierie locale Blue Ridge Lumber, a livré la nourriture aux intervenants d’urgence en cas d’incendie de forêt à proximité de Lac Ste. Comté d’Anne et comté de Yellowhead. Les membres de l’équipage ont chacun reçu une portion de rosbif et de cordon bleu de poulet, des salades, des légumes, de la purée de pommes de terre et de la sauce, et un dessert.

Kelly Gray, de Catering by Mama Gray’s Kitchen et The Arena Restaurant & Lounge, a préparé le festin.

« [The company] ne voulait même pas changer le menu », a-t-elle déclaré.

« Ils voulaient donner à ces pompiers et à ces équipes exactement ce qu’ils allaient obtenir pour leur banquet de remise des prix, ce que j’ai trouvé assez incroyable. »

Whitecourt se trouve à environ 180 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton, et c’est une plaque tournante pour les évacués des incendies de plusieurs communautés.

West Fraser est l’une des nombreuses entreprises qui soutiennent les équipes de pompiers et les évacués avec des repas gratuits alors que les communautés s’unissent pour soutenir les personnes dans le besoin.

« Nous sommes reconnaissants aux nombreux intervenants d’urgence et bénévoles qui travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité des personnes, des communautés et des infrastructures comme nos usines tout en préservant nos ressources forestières », a déclaré le directeur général de Blue Ridge Lumber, Hardeep Khun-Khun.

Gray a servi environ 2 000 repas, tous payants, parrainés par des entreprises locales. Elle a également organisé un bar à sundae gratuit pour la fête des mères pour les évacués.

« Votre cœur doit aller à ces familles pauvres qui, tout d’un coup, doivent déraciner et emmener leurs enfants, emmener leurs animaux de compagnie. Ils ne savent pas s’ils vont rentrer à la maison en cendres. Ils ne savent pas ce qui va se passer avec leur ville, avec leur travail, leur école », a déclaré Gray.

« Et nous pourrions nous endormir et nous réveiller et nous pourrions faire face à cela. … Alors je pense simplement que nous devons tous nous unir et faire ce que nous pouvons pour aider nos voisins. »

L’évacuée Fox Cree Mozan Le a proposé de faire du bénévolat, mais Kelly Gray l’a embauchée à la place. (Soumis par Kelly Gray)

« Reconnaissant pour les sacrifices »

Un porte-parole de la ville de Whitecourt a déclaré qu’au plus fort de la demande, la communauté servait des petits-déjeuners et des dîners parrainés par les entreprises à plus de 1 000 évacués de Fox Creek, Valleyview et des communautés du district municipal de Greenview.

L’un de ces repas était un dîner de dinde organisé par Millar Western Forest Products. Une partie de la nourriture est allée à d’anciens employés de Millar, qui exploitait autrefois une scierie à Fox Creek.

« Whitecourt est une communauté merveilleuse pour se rassembler et se soutenir lorsque les choses sont mauvaises, donc c’était agréable de pouvoir en faire partie », a déclaré Brian McConkey, vice-président des ressources humaines et des affaires générales de Millar.

Pendant le dîner, Gray a demandé aux évacués d’écrire des notes aux pompiers. Elle les a attachés aux déjeuners envoyés aux équipes de pompiers de Fox Creek le lendemain.

« Je suis reconnaissant pour les sacrifices que vous faites ! » a écrit un évacué.

« Je sais que ce n’est pas facile d’être loin de sa famille et de ses amis tout en se mettant en danger pour aider les autres ! Merci ! »