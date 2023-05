Les entreprises de Wall Street rétrogradent les noms des clubs Disney et Estee Lauder

Les entreprises de Wall Street ont émis des appels baissiers sur les participations du Club Walt Disney (DIS) et Estee Lauder (EL) en fin de semaine. Voici un aperçu des gros titres, ainsi que notre point de vue. Walt Disney La nouvelle: Wolfe Research a rétrogradé Club holding Disney Friday à une performance comparable, ou neutre, à une surperformance, tout en supprimant son objectif de prix de 133 $ sur les actions Disney. Wolfe ne garde pas d’objectifs de prix sur les actions qu’il évalue par ses pairs. Les analystes de la société ont été découragés par la « détérioration » des perspectives de la base d’abonnés directs au consommateur (DTC) de Disney et de la croissance linéaire de la télévision après les résultats mitigés du géant du divertissement au deuxième trimestre plus tôt cette semaine. Au cours du trimestre, les pertes de Disney +, le service de streaming phare de la société, se sont améliorées, mais il a tout de même perdu des abonnés pour le deuxième trimestre consécutif. Les analystes ont également noté que la faiblesse du marché publicitaire pourrait « se poursuivre dans la seconde moitié de l’exercice ». Pourtant, les analystes ont prédit que Disney pouvait « réaliser des bénéfices plus élevés à moyen et à long terme et rester une usine de contenu et de marque haut de gamme ». DIS 1Y montagne Walt Disney (DIS) performance boursière depuis le début de l’année. L’avis du Club : Suite aux derniers résultats de Disney, nous comprenons que les pertes d’abonnés ont pesé sur l’action Disney, qui a chuté de près de 10 % depuis mercredi. Cependant, nous pensons que les préoccupations de Wolfe sont déjà prises en compte dans le cours actuel de l’action. Au cours du deuxième trimestre fiscal de Disney, nous avons été ravis de voir le revenu moyen par utilisateur (ARPU) augmenter et les pertes d’exploitation DTC se réduire. Nous n’ignorons pas le fait que Disney a perdu des abonnés sur les marchés nationaux. Cela fait partie d’un effet de compromis naturel lorsqu’une entreprise impose des augmentations de prix sur ses biens ou services. Des prix plus élevés entraîneront de meilleurs niveaux de rentabilité au fil du temps, et c’est pourquoi nous sommes prêts à laisser glisser certaines données d’abonnés plus faibles au cours des prochains trimestres. Nous avons également été encouragés par la solide performance de l’activité des parcs Disney, qui a généré une croissance rentable pour le trimestre. Nous restons patients avec le revirement de Disney sous la direction du PDG Bob Iger et pensons qu’il peut redresser la barre, notamment en réduisant des milliards de dollars de coûts et en monétisant mieux le contenu. Estee Lauder La nouvelle: Argus a abaissé sa note sur la marque de beauté de prestige Estee Lauder jeudi pour la maintenir, à partir de l’achat, à la suite de la faible publication des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2023 de la société le 3 mai. en Chine et sur le segment du travel retail en Asie. » Ils estiment maintenant que le bénéfice par action (EPS) de l’exercice 2023 s’établira à 3,80 $, en baisse par rapport à une estimation précédente de 6 $ par action. Les analystes ont également réduit leur estimation du BPA pour l’exercice 2024 à 6 $, contre 7,20 $ par action. La direction d’Estee Lauder a déclaré la semaine dernière que les vols internationaux en Chine et en Corée étaient « modérés » et que les voyages de groupe étaient « plus lents à démarrer ». Les actions d’Estee Lauder ont plongé de 17% le jour des résultats et l’action est depuis dans la zone de pénalité du marché. Argus a déclaré que s’il y avait un rebond plus rapide que prévu dans le commerce de détail de voyages en Chine, il envisagerait de remettre le stock à un achat. EL 1Y montagne Estee Lauder (EL) performance boursière depuis le début de l’année. L’avis du Club : Étant donné que la reprise économique en Chine est toujours en cours, nous ne nous attendions pas à un trimestre surperformant d’Estee Lauder. Cependant, nous avons été déçus par les résultats. Après le trimestre faible et le temps qu’il faut pour que les niveaux de stocks se normalisent, le prochain rapport d’Estée Lauder ne sera pas non plus solide. Dans le même temps, la direction a déclaré qu’elle commençait à voir le trafic reprendre dans la province de Hainan, souvent appelée Hawaï de la Chine. Et avec l’activité d’Estee Lauder hors travel retail en Asie en croissance de 10% au cours du trimestre, notre conclusion est que l’entreprise n’est pas confrontée à un problème structurel fondamental. C'est un problème temporaire qui se résoudra alors que l'économie chinoise continue de rouvrir après trois ans de réglementation stricte de Covid-19. Nous restons optimistes quant au fait que les dépenses de consommation plus larges en Chine retrouveront leurs niveaux d'avant la pandémie. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS, EL. Voir ici pour une liste complète des actions.) 