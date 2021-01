Le chancelier Rishi Sunak a annoncé une subvention d’une valeur maximale de 9 000 £ pour les entreprises de vente au détail, d’hôtellerie et de loisirs touchées par le nouveau verrouillage.

Le paiement unique devrait bénéficier à plus de 600 000 propriétés commerciales dans tout le Royaume-Uni, pour un coût total de 4 milliards de livres sterling, a déclaré le Trésor.

La subvention unique sera accordée aux entreprises sur une base par propriété, avec 4000 £ à ceux dont la valeur imposable est inférieure à 15000 £, 6000 £ à ceux d’une valeur comprise entre 15-51000 £ et 9000 £ au-dessus de ce niveau, dit le Trésor.

Les paiements discrétionnaires seront mis à disposition via les autorités locales et les administrations déconcentrées.

M. Sunak a déclaré: «La nouvelle souche du virus nous présente à tous un énorme défi – et pendant que le vaccin est en cours de déploiement, nous avons dû resserrer davantage les restrictions.

«Tout au long de la pandémie, nous avons pris des mesures rapides pour protéger les vies et les moyens de subsistance et nous annonçons aujourd’hui une nouvelle injection de fonds pour soutenir les entreprises et les emplois jusqu’au printemps.