Les entreprises de technologie publicitaire sont notées sur la transparence des fichiers journaux

Les données des fichiers journaux ne seront-elles jamais un gâchis ?

J’en doute. Mais le programme TAG TrustNet, lancé il y a deux ans par Trustworthy Accountability Group pour se concentrer sur la transparence de la chaîne d’approvisionnement des annonceurs, s’y essaie.

Les annonceurs veulent des données au niveau du journal, car elles leur permettent de détecter l’inefficacité ou la fraude dans la chaîne d’approvisionnement. Adalytics, par exemple, a utilisé des données au niveau du journal pour découvrir où les annonceurs dépensaient réellement sur YouTube. Mais les entreprises de technologie publicitaire sont souvent réticentes à faire la lumière sur la manière exacte dont les annonceurs dépensent leur argent programmatique.

TAG TrustNet publie son premier registre d’entreprises de technologie publicitaire qui partagent des données de fichiers journaux, ne partagent pas de fichiers journaux et partagent en quelque sorte des données au niveau des journaux. [Editor’s note: The register can be found at the bottom of the page]



Le registre classe les entreprises en vert, rouge ou jaune, ce qui signifie qu’elles fournissent les données requises par le groupe TAG pour la transparence au niveau des journaux, qu’elles ne fournissent absolument pas de fichiers journaux, qu’elles développent des produits de données de fichiers journaux ou qu’elles n’y sont tout simplement pas revenues. ÉTIQUETER. (Il n’y a pas beaucoup de nuances avec des évaluations simples : le vert signifie y aller ! Le rouge signifie arrêter !)

Les fournisseurs classés vert peuvent encore présenter d’énormes différences dans la qualité des données de leurs fichiers journaux. La note jaune, en particulier, peut signifier différentes choses, par exemple que le fournisseur fournit certaines données, travaille sur des produits qui assureront la transparence ou peut-être fournit toutes les données et n’est pas encore intégré à TrustNet.

Journal par journal

Le registre des fichiers journaux a été développé sur 18 mois, mais le programme TrustNet continue de rassembler des chats lorsqu’il s’agit de collecter des données auprès des DSP et des SSP. Ce qui souligne la difficulté pour les annonceurs de collecter et de rapprocher les fichiers journaux en général.

Par exemple, sur les 67 annonceurs de marque initialement intéressés à travailler avec TrustNet (c’est-à-dire ceux qui fourniraient des données de campagne dans des fichiers journaux), seuls 21 ont finalement participé, selon Tim Brown, PDG de Fiducia, une société de technologie de grand livre qui travaille avec TAG sur le programme.

Les annonceurs n’ont pas toujours de droits contractuels pour accéder aux données des fichiers journaux, même lorsqu’elles proviennent de leurs dépenses médiatiques, a déclaré Brown. Parfois, les agences ne partagent pas les données pour des raisons contractuelles, ou un fournisseur de technologie publicitaire ne dispose tout simplement pas d’un produit de données de fichier journal.

Il existe également un espace réservé TBC (« À confirmer »), qui, selon lui, signifie que TrustNet n’a pas été en mesure d’examiner les fichiers journaux du fournisseur pour déterminer s’ils fournissent tous les champs de données requis pour son évaluation.

S’abonner

AdExchanger quotidiennement Recevez le résumé de nos rédacteurs dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine.

Même en tant que travail en cours, le registre de transparence des fichiers journaux est assez simple. YouTube, Google AdX SSP, Amazon Publisher Services SSP et Amazon Advertising DSP ont tous une note rouge, car les jardins clos n’offrent pas de transparence au niveau des journaux. (Google DV360 est le seul produit appartenant à Walled Garden qui fournit des fichiers journaux, mais uniquement lorsqu’il achète des médias non Google.)

L’idée est d’établir un « seuil minimum » pour répondre aux exigences de transparence réclamées par les annonceurs, a déclaré Brown.

Le point de vue de l’annonceur

Un annonceur qui a participé avec TrustNet au registre des fichiers journaux est Kenvue, la marque grand public dérivée de Johnson & Johnson.

Kenvue s’est généralement concentré sur l’internalisation d’une plus grande partie des opérations de l’agence de publicité et de la technologie publicitaire et sur la simplification de sa chaîne d’approvisionnement publicitaire, a déclaré Ander Lopez Ochoa, responsable EMEA du marketing numérique, du contenu, des médias et du commerce électronique de la marque.

Pourtant, a-t-il déclaré, depuis le lancement du programme il y a 18 mois et en se concentrant sur la collaboration avec des fournisseurs qui seraient classés verts, Kenvue a réduit ses contrats SSP de 40 en 2022 à seulement quatre aujourd’hui.

L’élimination du SSP par Kenvue pourrait expliquer en partie l’abondance des notes jaunes parmi les fournisseurs dont on pourrait s’attendre à ce qu’elles soient vertes (SpotX, InMobi et TripleLift, par exemple). Tous les fournisseurs ne sont pas enthousiasmés par cette tendance, même si les données des fichiers journaux constituent le différenciateur clé entre la technologie publicitaire tierce et la technologie publicitaire murée.

Il ne s’agit pas uniquement des SSP.

Alors qu’au départ les SSP étaient très réticents à produire des fichiers journaux, les DSP sont désormais souvent le problème, a déclaré Ochoa Lopez. Le Trade Desk fournit des fichiers journaux en Europe, par exemple, mais pas aux États-Unis. Pas pour des raisons liées à la confidentialité, remarquez, comme la conformité au RGPD. Les autres DSP ne produisent pas de données de fichiers journaux américains, a-t-il déclaré.

“Je soupçonne que cela a quelque chose à voir avec leur engagement dans l’étude publicitaire, en raison de la publicité qui en a été faite”, a-t-il déclaré. [Meaning the ANA’s broader Transparency Report, the first of which was published in June this year.]

Kenvue a constaté une réduction de 30 % de son CPM en simplifiant les fournisseurs et les domaines pour lesquels il dépense de l’argent publicitaire. Il a sélectionné les champs en fonction desquels les fournisseurs fournissent les données de fichier journal nécessaires et ceux qui ont les taux de participation les plus bas.

Jusqu’à présent, le travail de Kenvue avec TAG TrustNet fait partie de son programme global d’optimisation du parcours d’approvisionnement. Une fois que la couche sous-jacente de transparence des données existera, a-t-il déclaré, la prochaine étape consistera à créer des produits de mesure et d’optimisation avec des contrôles beaucoup plus élevés pour les annonceurs.

« Là encore, nous devons renforcer ces capacités », selon Ochoa Lopez. “Mais c’est une autre histoire.”