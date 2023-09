Les entreprises de technologie climatique à surveiller et de mystérieux modèles d’IA

Depuis des décennies, la MIT Technology Review publie des listes annuelles mettant en lumière les avancées qui redéfinissent ce que la technologie peut faire et les esprits les plus brillants qui font avancer leur domaine.

Cette année, nous lançons une nouvelle liste, récompensant les entreprises qui progressent sur l’un des défis de société les plus urgents : le changement climatique.

Les 15 entreprises de technologie climatique à surveiller du MIT Technology Review mettront en lumière les startups et les entreprises établies qui, selon nos rédacteurs, pourraient avoir le plus grand potentiel pour faire face aux menaces du réchauffement climatique. Et les participants à notre prochaine conférence ClimateTech seront les premiers à le découvrir. Lisez l’histoire complète.

—James Temple

ClimateTech aura lieu au MIT Media Lab, sur le campus du MIT à Cambridge, Massachusetts, les 4 et 5 octobre. Vous pouvez vous inscrire à l’événement, en personne ou en ligne, ici.

Nous en savons remarquablement peu sur le fonctionnement des modèles de langage d’IA

Les modèles de langage de l’IA ne sont pas des humains, et pourtant nous les évaluons comme s’ils l’étaient, à l’aide de tests comme l’examen du barreau ou l’examen de licence médicale des États-Unis.