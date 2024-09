Les entreprises de Sault Sainte-Marie sont invitées à « entrer dans le vif du sujet »

L’initiative vise à collecter des fonds pour une balançoire spéciale que les personnes en fauteuil roulant peuvent utiliser

Après avoir fait un don de 5 000 $ à l’événement « Bring the Swing », le restaurant Giovanni’s a mis au défi d’autres entreprises de soutenir l’initiative.

« Lorsque nous avons entendu ce qu’ils avaient prévu, nous savions que nous devions les aider », a déclaré le propriétaire Nick Cavaliere. « La fondation a la confiance de cette communauté et nous savons qu’elle fera le travail, c’était une évidence pour nous. »

L’initiative communautaire Bring the Swing remonte à 2016, lorsque la Fondation Algoma pour l’autisme a collaboré avec Rotary, Community Living Algoma et la ville de Sault Ste. Marie pour apporter au nord de l’Ontario la première aire de jeux sensoriels d’aventure au parc Bellevue, indique un communiqué de presse.

À l’époque, il n’existait aucune balançoire de ce type homologuée par la CSA au Canada. En 2024, l’appareil est désormais homologué. La balançoire est conçue pour les personnes en fauteuil roulant. Sa particularité est qu’il n’y a pas de transfert sur la balançoire ; elle peut être utilisée à partir d’un fauteuil roulant.

La Fondation Algoma pour l’autisme est le fer de lance de ce projet, mais avec un coût de 75 000 $, elle ne peut pas le réaliser seule. L’objectif est de recueillir les fonds le plus rapidement possible dans l’espoir que l’équipement puisse être acheté, installé et utilisé pour la saison 2025.

Le samedi 28 septembre, une randonnée à moto aux couleurs de l’automne est prévue. Le départ aura lieu à midi à la filiale 25 de la Légion royale canadienne et se dirigera vers le nord pour assister au changement de couleur. Le coût de la randonnée est payable sur don.