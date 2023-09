Les entreprises de Salmon Arm soutiennent les efforts contre les incendies de forêt

De nombreuses entreprises de Salmon Arm et de Shuswap apportent leur aide en cas de besoin.

Les fournitures étant transportées vers Anglemont et St. Ives par le district régional de Columbia Shuswap (CSRD) en raison d’un accès routier limité et d’une panne de courant, les entreprises locales sont venues soutenir les résidents et les pompiers.

Askew’s, une épicerie locale, a ajouté son soutien – ce qu’elle et d’autres magasins font depuis le début, tant pour les évacués que pour les pompiers.

« Nous sommes très heureux de soutenir les pompiers du Nord Shuswap et de l’Okanagan en ce moment », a déclaré Dave Wallace, directeur général d’Askew’s.

Également à Salmon Arm, Gerald Forman, propriétaire de Shuswap Clothing & Shoe Company, a appris que certains pompiers de la région manquaient de vêtements, en particulier là où aucune installation de lavage n’était facilement disponible.

Il a rassemblé une boîte contenant des articles comprenant des chaussettes, des sous-vêtements et des chemises.

« Ces gars-là avaient besoin de vêtements et ils sont venus [to the Shuswap] pressé », a déclaré Forman.

« Ils passent du temps dans nos communautés et travaillent pour nous, donc je pense que nous devrions leur rendre la pareille et les traiter avec respect. »

Il y a tellement d’histoires de résidents et d’entreprises venant aider de toutes les manières possibles, a déclaré le district régional de Columbia Shuswap dans un communiqué de presse.

<

<

