Les entreprises et les transporteurs d’Irlande du Nord ont rejeté l’affirmation d’un ministre du gouvernement selon laquelle les perturbations des chaînes d’approvisionnement depuis le Nouvel An étaient dues à Covid et non au Brexit – et ont averti que de nouvelles difficultés se profilaient dans trois mois.

Fabrication NI a déclaré que la nouvelle paperasse dans le cadre de l’accord commercial de Boris Johnson avec l’UE avait conduit à des «turbulences», tandis que le British Retail Consortium a déclaré que l’introduction rapide de règles convenues uniquement la veille de Noël avait provoqué «des retards et des problèmes de choix» dans les supermarchés.

Et la Road Haulage Association Northern Ireland a déclaré que toute l’étendue des problèmes causés par le Brexit avait en fait été «masquée» par l’épidémie de coronavirus, qui avait réduit la demande à un moment où le système avait du mal à faire face.

Dans le même temps, un cabinet d’expertise comptable britannique a déclaré avoir détecté des signes indiquant qu’un nombre important de petites et moyennes entreprises (PME) ont cessé d’exporter vers l’UE en raison de l’incertitude concernant la nouvelle documentation requise en raison du Brexit.

Michelle Dale, directrice principale chez UHY Hacker Young, a déclaré que 20 à 30% des quelque 100 clients exportateurs avaient temporairement suspendu leurs ventes vers le reste de l’Europe en raison de la frustration suscitée par les nouvelles règles, qui dans certains cas ont vu des marchandises renvoyées à tort. – les formulaires remplis ou les clients de l’UE refusant de payer de nouveaux frais d’importation.

Les coûts supplémentaires et la paperasse résultant du Brexit et de l’accord de commerce et de coopération (TCA) de M. Johnson pourraient être «dévastateurs» pour les petites entreprises qui dépendent des ventes en Europe, a-t-elle déclaré.

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a imputé aujourd’hui les étagères vides dans les magasins d’Irlande du Nord à la fermeture de la France avant Noël des départs de Douvres, qui, selon lui, avait interrompu le flux de marchandises à travers la mer d’Irlande.

M. Lewis a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « C’est en fait quelque chose que nous avons vu dans d’autres parties du Royaume-Uni également, rien à voir avec la sortie de l’UE, rien à voir avec le protocole nord-irlandais mais en fait à voir avec certains des les défis que nous avons vus avec Covid au port de Douvres juste avant Noël et l’impact que cela a eu sur les lignes d’approvisionnement.

« Je dois dire que les lignes d’approvisionnement des supermarchés pour le moment sont en bon état. »

Mais le responsable des politiques de la RHA pour l’Irlande du Nord, John Martin, a déclaré à The Independent: «Si Brandon Lewis était si préoccupé par les problèmes, il s’asseyait avec le secteur et discutait de nos préoccupations, mais il ne veut pas entendre les préoccupations.

M. Martin a déclaré que les transporteurs avaient perdu des centaines de milliers de livres ce mois-ci seulement en raison de nouvelles barrières commerciales.

Le remplissage de formulaires, qui prenait auparavant 15 à 20 minutes, prenait maintenant six ou sept heures, et de nombreux fournisseurs de Grande-Bretagne renonçaient à exporter vers l’Irlande du Nord en raison des dépenses supplémentaires, obligeant les camions à revenir du continent à vide, réduisant considérablement leurs revenus. du voyage, dit-il. Les entreprises de transport ont déclaré que les volumes étaient en baisse de 30 à 50 pour cent.

Un transporteur a signalé que deux camions articulés chargés de chips ont été retenus pendant deux jours pendant que le pays d’origine de toutes les pommes de terre concernées était établi. Un autre a dû ouvrir son conteneur pour vérifier ce qui était soupçonné d’être des pilons de poulet, alors que l’envoi était en fait des bonbons de pilons.

«Il y a des réductions significatives de revenus, mais les transporteurs ont les mêmes dépenses», a déclaré M. Martin. «S’ils devaient augmenter les frais, ce serait de l’ordre de 6 à 800 £ par voyage, ce qui pourrait rendre les produits nord-irlandais non compétitifs sur le marché britannique.»

Le directeur général de Manufacturing NI, Stephen Kelly, a déclaré: «La sortie du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE n’allait jamais que provoquer des turbulences. Les tarifs ont toujours été une source de préoccupation, mais ce sont les barrières non tarifaires telles que les formalités douanières, les règles d’origine, l’évaluation de la conformité et bien d’autres qui, nous l’avons toujours dit, causeraient le réel préjudice.

«Il ne fait aucun doute que de nouvelles frictions perturbent les chaînes d’approvisionnement, qu’elles arrivent via les ports NI ou Dublin.»

M. Kelly a déclaré que trop d’entreprises sur le continent britannique s’étaient montrées «ignorantes, non préparées ou peu disposées à comprendre les nouvelles responsabilités en matière d’expédition de marchandises vers l’Irlande du Nord».

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et de la durabilité du BRC, a déclaré que l’interruption de l’approvisionnement des supermarchés d’Irlande du Nord, les entreprises s’adaptant aux nouvelles règles, était désormais largement résolue.

Mais il a averti que des problèmes plus importants étaient attendus à partir du 31 mars, date à laquelle un «délai de grâce» du gouvernement britannique prend fin et que les entreprises sont tenues de fournir des certificats sanitaires d’exportation pour tous les produits d’origine animale.

«Le gouvernement britannique et l’UE doivent prendre des mesures pour assurer la durabilité à long terme du marché de l’épicerie NI, en fournissant des contrôles robustes pour satisfaire l’UE, mais en reconnaissant les chaînes d’approvisionnement profondément intégrées qui existent entre NI et GB», a-t-il déclaré.

M. Lewis a déclaré que le Royaume-Uni travaillait avec l’UE pour obtenir une « résolution permanente » avant la fin du délai de grâce.

Mme Dale a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le nombre de PME interrompant leurs exportations vers l’UE augmente dans les semaines à venir, car la frustration grandit face aux nouveaux obstacles bureaucratiques, y compris la règle de la «règle d’origine» qui rend les droits d’importation exigibles si tout ou partie du produit a originaire de l’extérieur de l’UE.

«Le nombre de PME qui n’ont d’autre choix que de cesser d’exporter vers l’UE pourrait continuer de croître», a-t-elle déclaré.