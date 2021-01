WASHINGTON (AP) – Les entreprises de médias sociaux ont décidé la semaine dernière qu’elles en avaient finalement assez vu du président Donald Trump.

Facebook et Instagram ont suspendu Trump au moins jusqu’au jour de l’inauguration. Twitch et Snapchat ont également désactivé les comptes de Trump. Pour couronner le tout, Twitter a mis fin à une période de près de 12 ans et a fermé son compte, coupant une ligne de communication instantanée avec ses 89 millions d’abonnés.

Les conservateurs crient au scandale.

«La liberté d’expression est attaquée! La censure se produit comme jamais auparavant! Ne les laissez pas nous faire taire. Inscrivez-vous sur http://DONJR.COM pour rester connecté! » son fils aîné, Donald Trump Jr., a tweeté vendredi.

TWITTER ET FACEBOOK PEUVENT-ILS PRENDRE LÉGALEMENT UNE TELLE ACTION?

La reponse courte est oui.

Comme le Congressional Research Service l’a expliqué dans un rapport destiné aux législateurs fédéraux et à leur personnel, les poursuites fondées sur la décision d’un site Web de supprimer le contenu échouent en grande partie. C’est parce que les protections de la liberté d’expression énoncées dans le premier amendement ne s’appliquent généralement que lorsqu’une personne est lésée par une action du gouvernement.

«Le premier amendement ne s’applique pas aux organisations du secteur privé. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne », a déclaré Chris Krebs, lorsqu’on lui a demandé dimanche si la censure des entreprises de médias sociaux violait les protections de la liberté d’expression.

Krebs a supervisé les efforts de cybersécurité électorale au département de la Sécurité intérieure jusqu’à ce que Trump le licencie lorsqu’il a contesté les allégations de fraude électorale. S’exprimant lors de l’émission «Face the Nation» de CBS dimanche, il a expliqué que les entreprises appliquent leurs propres normes et politiques pour les utilisateurs.

C’est ce qui s’est passé sur Twitter vendredi.

QUELLE JUSTIFICATION TWITTER A-T-IL PRIS POUR SES ACTIONS?

La société a déclaré qu’après avoir examiné le compte rendu de Trump dans le contexte de l’émeute au Capitole mercredi, elle était préoccupée par deux tweets qu’il a envoyés vendredi qui, selon Twitter, pourraient inciter à la violence. Ils étaient:

– «Les 75 millions de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et Make AMERICA GREAT AGAIN, auront une voix géante dans le futur. Ils ne seront ni méprisés ni traités injustement de quelque manière, forme ou forme !!! »

– «À tous ceux qui ont posé la question, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier.»

Le premier tweet, a déclaré la société, a été reçu par certains partisans comme une confirmation supplémentaire que l’élection du 3 novembre n’était pas légitime – mais en fait, la notion de fraude électorale généralisée est une affirmation sans fondement. L’utilisation des mots «American Patriots» pour décrire certains de ses partisans a également été interprétée comme un soutien à ceux qui commettent des actes de violence au Capitole.

La société a déclaré que le deuxième tweet pourrait servir d’encouragement à ceux qui envisagent des actes de violence que les cérémonies d’inauguration du 20 janvier seraient une cible «sûre» car il ne serait pas présent.

« Notre détermination est que les deux Tweets ci-dessus sont susceptibles d’inspirer d’autres personnes à reproduire les actes de violence qui ont eu lieu le 6 janvier 2021, et qu’il existe plusieurs indicateurs indiquant qu’ils sont reçus et compris comme un encouragement à le faire », a écrit Twitter. .