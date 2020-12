Les contenus qui sèment le doute sur les vaccins sont faciles à trouver en ligne. | Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Les publications qui découragent et se moquent de la vaccination contre Covid-19 gagnent en popularité.





Les entreprises de médias sociaux comme Facebook et YouTube ont intensifié leurs politiques contre la désinformation sur les coronavirus et ont interdit les fausses allégations concernant les vaccins Covid-19. Mais alors que le vaccin commence à être distribué, les comptes en ligne exploitent les failles des nouvelles politiques et partagent avec succès des allégations trompeuses qui tentent de décourager la vaccination.

Tout au long de la pandémie, les plateformes ont établi et mis à jour des règles destinées à freiner les fausses allégations liées à Covid-19. Entre mars et octobre, Facebook a supprimé 12 millions de contenus sur Facebook et Instagram, et a ajouté des étiquettes de vérification des faits à 167 millions de publications supplémentaires. Mais le déploiement d’un vaccin Covid-19 autorisé a contraint les entreprises de médias sociaux à s’adapter à nouveau, modifiant leur approche à la fois de la désinformation sur Covid-19 et du contenu anti-vaccination de longue date.

Il existe déjà de nombreux exemples de contenu en ligne qui sèment le doute sur les vaccins Covid-19. Les publications suggérant que la vaccination fait partie d’un programme gouvernemental et les mèmes qui impliquent que le vaccin comporte des effets secondaires extrêmes, soit ne sont pas pris par les plates-formes, soit ne semblent pas enfreindre leurs règles.

Les plateformes ne se contentent pas de lutter contre les communautés anti-vaccination. Selon Yonder, une société qui conseille les entreprises impliquées dans le développement de vaccins, les théoriciens du complot, les groupes conservateurs, les points de vente marginaux et d’autres suscitent activement des inquiétudes concernant les vaccins. Alors que de récents sondages indiquent que le nombre d’Américains disposés à se faire vacciner a augmenté – à environ 70%, selon la Kaiser Family Foundation – des millions d’Américains sont toujours réticents à prendre le vaccin, et beaucoup pourraient ne pas le prendre immédiatement.

Facebook a promis de supprimer les fausses allégations de vaccin Covid-19 qui pourraient causer des dommages physiques imminents, et YouTube a annoncé qu’il supprimerait les vidéos sur les vaccins Covid-19 qui contrediraient les autorités sanitaires comme l’Organisation mondiale de la santé. Twitter adopte une approche à deux volets consistant à éliminer les informations erronées sur Covid-19 qu’il juge les plus nocives et les allégations d’étiquetage qui sont simplement trompeuses.

Mais dans l’ensemble, ces approches semblent jusqu’à présent axées sur l’élimination de la désinformation plutôt que sur le champ plus large de l’hésitation et du scepticisme à l’égard des vaccins – un obstacle qui pourrait être beaucoup plus compliqué à surmonter.

Alors que les plateformes ont tendance à vanter de nouvelles politiques conçues pour lutter contre la désinformation, elles ne trouvent pas toujours et ne suppriment pas toujours tout le contenu qui enfreint leurs règles. En recherchant sur Facebook, YouTube et Twitter, Recode a trouvé de nombreuses informations erronées sur les vaccins qui n’avaient pas encore été supprimées ou étiquetées comme telles.

Sur Facebook, Recode a identifié plusieurs publications qui n’ont été supprimées qu’après que nous les ayons signalées. Certains de ceux qui ont été retirés affirment que la pandémie était planifiée ou que le vaccin comprendrait une puce électronique, une allégation spécifiquement interdite en vertu des règles de Facebook. Un autre message qui a été supprimé par Facebook était un mème qui impliquait en plaisantant que le vaccin avait des effets secondaires extrêmes. L’image avait déjà été partagée plus de 100 000 fois au moment où Facebook l’a supprimée.



Capture d’écran de Facebook Ce mème, qui implique que le vaccin a de graves effets secondaires physiques, n’est plus disponible sur Facebook.

Parmi les autres publications identifiées par Recode qui semblent enfreindre les règles de l’entreprise, citons une publication sur Facebook affirmant que le vaccin Covid-19 «modifiera votre ADN» et «attaquera l’utérus». Il était lié à une vidéo YouTube faisant référence à la théorie du complot «plandémique» et à Bill Gates. La publication avait été partagée dans un groupe Facebook de plus de 12 000 membres et la vidéo avait été visionnée plus de 15 000 fois sur YouTube. De même, dans un groupe Facebook public de 50 000 membres, un article alléguait que les vaccins Covid-19 faisaient partie d’une tentative de «nous empêcher de devenir les êtres spirituels que nous étions censés être».

Alors que YouTube a promis de supprimer les informations erronées sur le vaccin Covid-19, Recode a trouvé une gamme de contenus sur la plate-forme qui semblait enfreindre ces politiques, y compris des vidéos facilement découvertes suggérant que le vaccin Covid-19 modifie l’ADN des gens ou que le vaccin est un stratagème. tuer intentionnellement les personnes âgées dans les maisons de retraite. YouTube a retiré une vidéo signalée par Recode qui suggérait que le vaccin pourrait être la «marque de la bête» et l’a reliée à la fin des temps dans le livre de l’Apocalypse.

Media Matters a constaté que, malgré les politiques de YouTube, les vidéos suggérant que le vaccin Covid-19 comprenait une micropuce avaient reçu plus de 400 000 vues, et certaines d’entre elles avaient des publicités en cours d’exécution. Pendant ce temps, Sam Clark, du chien de garde de YouTube Transparency Tube, souligne que de nombreuses chaînes connues pour pousser les complots publient des articles sur les vaccins.

Twitter commencera à appliquer ses nouvelles politiques contre la désinformation sur Covid-19 à partir du 21 décembre, et les recherches montrent que le problème est important et croissant. Novembre a vu la plus forte augmentation du nombre de retweets de désinformation sur les vaccins sur Twitter cette année, selon la société de suivi de la désinformation VineSight.

Les publications individuelles sur ces plates-formes ne gagnent pas nécessairement beaucoup d’engagement, mais elles peuvent obtenir une quantité significative de traction dans l’ensemble et peuvent même se propager à d’autres plates-formes. Selon les données de Zignal Labs, entre le 8 et le 14 décembre, il y a eu près de 30000 mentions de l’affirmation selon laquelle le Parti communiste chinois avait des liens avec les vaccins et près de 90000 mentions de la paralysie de Bell, une condition souvent temporaire qui provoque des parties de son visage à affaissement. Après que quatre participants à l’essai de vaccin Moderna aient eu la maladie, la FDA a averti les gens de surveiller les signes de paralysie de Bell, mais l’agence dit qu’il n’y a pas suffisamment d’informations pour relier la paralysie de Bell et le vaccin.

Pendant ce temps, une grande partie du contenu semant le doute sur les vaccins Covid-19 évite de faire des allégations factuelles et n’est pas supprimée. Dans une publication sur Instagram, par exemple, le commentateur conservateur Candace Owens a qualifié les personnes vaccinées de «moutons». La vidéo a été labellisée par Facebook, mais elle a quand même été visionnée plus de 2 millions de fois.

Ceux qui font de fausses déclarations sur les vaccinations obligatoires, ce que le gouvernement américain n’envisage pas, alimentent également l’anxiété. Une recherche de Zignal Labs a révélé qu’entre le 8 et le 14 décembre, il y avait plus de 40000 mentions d’un vaccin obligatoire sur les plates-formes qu’il suit.

«En fait, ils combattent un fantôme. Ils se battent contre un boogeyman », note David Broniatowski, qui étudie l’épidémiologie comportementale à l’Université George Washington. «Il n’y a personne là-bas qui dit que nous allons adopter une loi rendant obligatoire un vaccin Covid.»

Ces idées n’équivalent pas exactement à de la désinformation, et elles s’arrêtent souvent avant de faire des déclarations sur le vaccin lui-même. Pourtant, ils servent à saper la confiance dans la vaccination en soulevant la perspective d’un contrôle gouvernemental, en politisant le vaccin ou en soulevant des doutes sur la science qui le sous-tend.

«Quelqu’un dit: ‘Savez-vous ce que contient le vaccin Covid?’ Et ils en restent là – ce n’est pas vraiment de la désinformation », a déclaré Broniatowski. «Mais cela augmente certainement la méfiance envers le vaccin.»

Cette ambiguïté rend le travail de modération de ce qui est autorisé sur des sites comme Facebook et YouTube très difficile. Ces plates-formes ne veulent pas être accusées d’amplifier le contenu anti-vaccination, mais trier de manière responsable le contenu qui comprend les débats, l’humour, les opinions et les faits axés sur le vaccin Covid-19 ainsi que la désinformation est une entreprise majeure, en particulier parce que nous sommes en savoir plus sur les vaccins Covid-19. Dans le même temps, les experts en santé publique ont également souligné que les gens devraient avoir un espace pour poser des questions sur les vaccins.

Il est important de noter que ces plates-formes utilisent des stratégies allant au-delà des suppressions, telles que l’application d’étiquettes et la collecte d’informations précises auprès des autorités sanitaires. Mais la principale préoccupation est que les politiques de Facebook, Twitter et YouTube pourraient en fin de compte exacerber le problème de l’hésitation à la vaccination, non seulement en contrôlant la désinformation, mais aussi en traitant ces zones grises. Ainsi, alors que le public peut faire pression sur les plates-formes pour qu’elles suppriment le contenu répréhensible, ce qu’elles laissent est tout aussi délicat.

