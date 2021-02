La Fédération anglaise de football a appelé les entreprises de médias sociaux à assumer leurs responsabilités et à agir contre les abus racistes envers les joueurs de football.

Cela vient après que Axel Tuanzebe et Lauren James de Manchester United sont devenus les derniers joueurs ciblés par des agresseurs en ligne.

Dans une déclaration sur Twitter, la FA a déclaré que les entreprises de médias sociaux « doivent se mobiliser » et interdire les utilisateurs impliqués dans la discrimination raciale – et rassembler des preuves pouvant conduire à des poursuites.

Il a également appelé le gouvernement britannique à adopter une législation appropriée.

Tuanzebe a fait l’objet d’abus raciaux pour la deuxième fois en deux semaines sur Instagram, après le match nul de samedi avec Everton.

James a également été ciblé sur la plate-forme, quelques semaines à peine après que son frère – le footballeur Reece James – ait reçu des abus similaires à caractère raciste.

Euronews a contacté les propriétaires d’Instagram Facebook pour une déclaration.

Lundi, le secrétaire d’État britannique à la Culture, aux Médias et aux Sports a qualifié les abus racistes des footballeurs de « choquants » et s’est engagé sur Twitter à changer la loi pour rendre les entreprises de médias sociaux plus responsables.

Le gouvernement britannique a organisé une réunion d’urgence au milieu de la flambée de joueurs signalant des abus raciaux en ligne.

Twitter a déclaré à Euronews: « Le comportement raciste n’a pas sa place sur notre service et lorsque nous identifions des comptes qui enfreignent l’une des règles de Twitter, nous prenons des mesures coercitives. Nous prenons des mesures coercitives lorsque nous identifions des violations – cela inclut les images haineuses et les émoticônes. »