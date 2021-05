Les entreprises de médias numériques ralentissent la ruée vers le public alors que le marché SPAC se refroidit

Buzzfeed devrait toujours trouver un partenaire SPAC plus tard cette année, ont déclaré trois des personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées. Mais d’autres entreprises, telles que Vice et Bustle, qui pensaient qu’il pourrait y avoir une voie pour devenir publique dans les mois à venir se sont retirées, ont déclaré les gens. Vice était en pourparlers avancés pour fusionner avec 7GC & Co Holdings, The Information rapporté en mars , mais ces pourparlers sont au point mort, selon des personnes proches du dossier.

Plus tôt cette année, avec autant de SPAC entrant sur le marché, les entreprises de médias numériques semblaient assurées de trouver une société écran avec des fonds propres supplémentaires associés. Mais étant donné le ralentissement spectaculaire de la SPAC du mois dernier, les investisseurs de PIPE, qui comprennent des investisseurs institutionnels tels que Fidelity, Blackrock et T. Rowe Price sont de plus en plus pointilleux dans le choix des SPAC avec lesquels investir.

Cette course à la qualité a tassé les attentes des entreprises de médias numériques dans l’espoir de surfer sur la vague SPAC pour donner des liquidités aux actionnaires à long terme.

Buzzfeed est peut-être la seule entreprise de médias numériques importante à être devenue publique cette année, ont déclaré trois personnes. Jonah Peretti n’a aucun intérêt à vendre Buzzfeed ou à renoncer à son rôle de PDG, il recherche donc des cibles avec des fondateurs ou des dirigeants prêts à travailler ensemble tout en abandonnant le contrôle opérationnel, ont déclaré deux personnes.

Le groupe neuf a a fondé un SPAC où l’entreprise de médias numériques, qui possède des propriétés comme PopSugar, The Dodo et NowThis, se fusionnera avec une cible de son choix. Buzzfeed peut être un objectif logique pour le groupe Nine SPAC – en particulier parce que le PDG du groupe Nine, Ben Lerer, a déclaré aux investisseurs qu’il serait peut-être prêt à se retirer de son poste de directeur général, comme CNBC l’a rapporté plus tôt cette année – mais aucun accord n’est imminent, les gens mentionné. Buzzfeed a eu des entretiens avec 890, 5e Avenue Partners Inc., un SPAC différent, a rapporté Bloomberg en mars.

Il y a peu d’entreprises, voire aucune, comparables à Buzzfeed qui font du commerce public. On ne sait pas s’il y aura un fort intérêt de PIPE pour les entreprises de médias numériques, qui ne sont que récemment devenues rentables et dont les taux de croissance projetés ne peuvent pas correspondre à des industries comme véhicules électriques et la biotechnologie, qui ont favorisé plusieurs SPAC.

Vice a ralenti son processus de divulgation publique après que les candidats du PIPE se soient opposés à ses finances, a déclaré l’une des personnes. Le chiffre d’affaires de Vice était de 580 millions de dollars l’année dernière, contre 604 millions de dollars en 2019, selon The Information.

Pourtant, les médias numériques peuvent avoir une voie à suivre via SPAC si les investisseurs en viennent à voir leurs trajectoires comme des paris plus sûrs et plus stables que les entreprises plus fantaisistes et à croissance plus élevée.

« Les grands adeptes de la publicité veulent se diversifier », a déclaré Bryan Goldberg, PDG de Bustle, en janvier. « Le moment est propice pour les médias numériques. »

Bustle, qui possède des sites destinés aux femmes tels que Elite Daily, Nylon et Romper, s’est entretenu avec plusieurs SPAC mais n’a pas l’intention de rendre public seul pour le moment, a déclaré une personne familière avec le sujet.