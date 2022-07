Les entreprises de Main Street décrochent un record de 154 milliards de dollars de contrats fédéraux

Le gouvernement fédéral a accordé 154,2 milliards de dollars aux petites entreprises au cours de l’exercice 2021, soit une augmentation de 8 milliards de dollars par rapport à l’exercice précédent, selon les données de la Small Business Administration publiées mardi.

Il s’agit d’un record de 27,2 % du total des fonds de passation de marchés fédéraux, dépassant l’objectif de 23 % du gouvernement.

“Nous sommes ravis de voir que plus de dollars et un pourcentage plus important vont aux petites entreprises”, a déclaré l’administratrice de la SBA, Isabel Guzman, ajoutant que plusieurs des changements annoncés par le président Biden depuis son entrée en fonction commencent à prendre effet. Ces efforts visent à uniformiser les règles du jeu pour les petites entreprises en concurrence pour les contrats fédéraux, un domaine où beaucoup ont eu du mal.

Pourtant, il y a du travail à faire. Le nombre de petites entreprises bénéficiant de contrats principaux a de nouveau diminué au cours de l’exercice 2021, poursuivant une tendance pluriannuelle. Les données les plus récentes montrent que 71 441 petites entreprises ont reçu des contrats, en baisse de 5,7 % par rapport à 75 726 au cours de l’exercice 2020.

En revanche, environ 125 000 petites entreprises ont conclu des contrats avec le gouvernement fédéral au cours de l’exercice 2010, selon un rapport par The National Equity Atlas, produit par PolicyLink et l’USC Equity Research Institute (ERI) qui a utilisé les données de la SBA.

Les défenseurs des petites entreprises citent plusieurs raisons expliquant la difficulté des petites entreprises à obtenir des contrats gouvernementaux. Une partie du problème est due à la concurrence d’entreprises plus grandes et plus établies qui ont plus d’expérience, a déclaré Shane McCall, associé chez Koprince McCall Pottroff qui travaille avec de petites entreprises. Il peut également y avoir des maux de tête procéduraux et des exigences légales qui empêchent certaines entreprises de postuler en premier lieu, a-t-il déclaré.

Les exigences de cautionnement du gouvernement fédéral, en particulier, ont tendance à avoir un impact disproportionné sur les entreprises commerciales défavorisées, a déclaré Judith Dangerfield, chercheur principal à PolicyLink, un institut national de recherche et d’action axé sur la promotion de l’équité économique et sociale. Ces propriétaires d’entreprise doivent surmonter le même préjugé – la notion que la race égale le risque – auquel ils sont confrontés dans le secteur bancaire et financier, a-t-elle déclaré. “En conséquence, le cautionnement a été un obstacle à la participation des entreprises DBE pendant des décennies”, a-t-elle déclaré.

Les meilleures agences fédérales pour les contrats des petites entreprises

Guzman s’est dite encouragée par les développements positifs de l’exercice écoulé. Notamment, 21 des 24 agences contrôlées par la SBA ont reçu une note “A+” ou “A” sur son tableau de bord.

Les 11 agences qui reçoivent la note “A+” sont : le département du commerce, le département de la sécurité intérieure, le département du travail, le département d’État, le département de l’intérieur, l’agence de protection de l’environnement, l’administration des services généraux, la National Science Foundation, The Nuclear Regulatory Commission, The Office of Personnel Management et The Small Business Administration.

Dix agences ont reçu la note « A » : l’Agence pour le développement international, le ministère de l’Agriculture, le ministère de la Défense, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Énergie, le ministère de la Justice, le ministère des Transports, le ministère des Anciens Combattants. , L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace et l’Administration de la sécurité sociale.

Les objectifs du gouvernement pour les femmes et les entreprises appartenant à des minorités ne sont pas atteints

Pourtant, ce n’est en aucun cas un système parfait, en particulier pour les petites entreprises appartenant à des femmes et celles situées dans des zones commerciales historiquement sous-utilisées (HUBZones). L’objectif de passation de marchés fédéraux appartenant à des petites entreprises détenues par des femmes n’a été atteint que deux fois depuis sa création en 1994 et l’objectif de HUBZone n’a jamais été atteint, a écrit le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, dans un récent éditorial pour CNBC dans lequel il a exprimé le soutien de la banque. pour la première réautorisation par le Congrès de la SBA en plus de deux décennies pour lui donner plus de capacité à soutenir les petites entreprises.

En 2021, les petites entreprises appartenant à des femmes ont reçu 26,2 milliards de dollars en contrats fédéraux, ce qui représente 4,63% du total des dollars éligibles de l’exercice 2021, a déclaré la SBA. L’objectif était de 5 %.

Les petites entreprises HUBZone, quant à elles, ont reçu un montant historique de 14,3 milliards de dollars en attributions de contrats fédéraux, ce qui se traduit par 2,53 % du total des dollars éligibles de l’exercice 2021. C’est le niveau le plus élevé depuis environ 10 ans, a déclaré Guzman, mais il est toujours en deçà de l’objectif statutaire de 3% du gouvernement.

Bien que l’agence n’ait pas atteint ces objectifs, Guzman a déclaré “qu’ils sont toujours à l’horizon”.

Pour les entreprises appartenant à des femmes, la SBA a augmenté le nombre d’entreprises certifiées à près de 6 000 contre environ 1 000. Il a également élargi les codes SCIAN, le système de classification utilisé par le gouvernement pour les catégories d’entreprises, pour lesquelles les entreprises appartenant à des femmes peuvent recevoir des récompenses réservées. Selon la SBA, plus de 92 % des dépenses fédérales sont couvertes par les codes SCIAN éligibles aux récompenses réservées aux WOSB (Women Owned Small Businesses).

La SBA continue également à travailler pour aider les entreprises HUBZone à concourir pour les contrats fédéraux. En 2020, l’agence a simplifié les règles pour aider ces entreprises à être plus compétitives. Guzman a déclaré que l’agence visait à “élargir la portée et à s’assurer que davantage d’entreprises connaissent les règles simplifiées”.

Aider les petites entreprises à obtenir plus de contrats fédéraux a été l’un des objectifs du président Biden. Notamment, les dépenses des petites entreprises défavorisées ont atteint 11 % pour la première fois, selon les nouvelles données de la SBA. L’objectif est d’atteindre 15 % des contrats fédéraux d’ici 2025.

Réformes de la Maison Blanche pour Main Street

À la fin de l’année dernière, la Maison Blanche a annoncé réformes clés promouvoir des pratiques d’achat plus équitables. Un exemple est l’effort pour réformer l’utilisation par le gouvernement fédéral de la «gestion par catégorie», qui a contribué à la consolidation des dollars contractuels, a déclaré Eliza McCullough, associée chez PolicyLink. La pratique permet aux agences fédérales d’acheter des contrats en tant qu’entité organisée, plutôt qu’en tant que milliers d’acheteurs indépendants. Cela aide à éliminer les choix d’achat redondants, mais un résultat inattendu est que les petites entreprises défavorisées reçoivent une part proportionnellement inférieure des contrats, a-t-elle déclaré.

Les réformes visant à atténuer les inégalités comprennent l’octroi aux agences d’un “crédit” automatique dans le cadre de la gestion des catégories pour toutes les récompenses accordées aux petites entreprises défavorisées et le renforcement de la voix des considérations d’équité des petites entreprises dans la gouvernance de la gestion des catégories, a déclaré McCullough.

“Parallèlement à l’augmentation des investissements dans les collèges et universités historiquement noirs et dans d’autres institutions qui servent les communautés de couleur pour élever la prochaine génération de petites entreprises appartenant à des Noirs, des Latinx et des tribus, ces réformes démocratisent l’accès aux contrats fédéraux et favorisent le développement d’entreprises inclusives. “, a déclaré McCullough.