Les entreprises de l’incubateur Batavia Boardwalk Shop ont atteint 1 million de dollars de ventes au détail – Shaw Local

Au cours des trois années qui ont suivi sa création, le programme d’incubateur de magasins Batavia Boardwalk au centre-ville de Batavia a rapporté plus d’un million de dollars de ventes, selon un communiqué de presse.

Les Boardwalk Shops ont été créés par Batavia MainStreet en partenariat avec la ville de Batavia pour aider à héberger et soutenir les petites entreprises de vente au détail et créer un lieu où les acheteurs pourraient trouver des produits locaux, indique le communiqué.

Les magasins servent d’incubateur d’entreprises, géré par Jamie Saam de Start Something Studio à Batavia, avec le personnel et les membres du conseil d’administration de Batavia MainStreet. Le programme d’incubateur permet aux propriétaires de magasins de tester la faisabilité de leur entreprise et de leurs produits avant de signer un bail à long terme, indique le communiqué.

Au cours de la première saison des Boardwalk Shops, les huit boutiques originales en 2020 ont enregistré des ventes combinées de 320 000 $. Six des sept magasins ont déménagé dans des emplacements permanents à Batavia après la fin de la première saison. La deuxième saison a vu 414 000 $ de ventes combinées avec six des dix magasins trouvant des emplacements physiques à Batavia et à Genève. Avec deux mois restants dans la saison des achats des Fêtes pour la troisième année au Boardwalk, les magasins ont déjà réalisé des ventes combinées de 318 000 $ et deux des magasins ont déjà signé des baux pour des emplacements à Batavia et Glen Ellyn, indique le communiqué.

Les candidatures pour la saison 2023 du programme Boardwalk Incubator seront disponibles sur centre-villebatavia.com 1er décembre pour les artistes locaux, les artisans, les commerces de détail à domicile et les start-ups de vente au détail.

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 31 janvier, date à laquelle le comité du jury de Batavia Boardwalk 2023 sélectionnera dix entreprises parmi les candidats.

Les Boardwalk Shops sont ouverts le vendredi de 10 h à 18 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 11 h à 16 h jusqu’au 19 décembre au 114 E. Wilson St. au centre-ville de Batavia.