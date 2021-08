Les entreprises de l’économie du gig veulent que les électeurs de Mass. exemptent les travailleurs du statut d’employé.

Une coalition d’entreprises de l’économie des concerts qui comprend Uber, Lyft, DoorDash et Instacart a déclaré mercredi qu’elle avait déposé une proposition de scrutin dans le Massachusetts qui pourrait créer une nouvelle classe de travailleurs dans le Commonwealth. Si la coalition réussit, les électeurs du Massachusetts décideront l’année prochaine si les travailleurs des concerts doivent être considérés comme des entrepreneurs indépendants.

La classification de l’emploi des travailleurs de concert a fait l’objet de batailles juridiques dans plusieurs États. Les militants syndicaux soutiennent que des entreprises comme Uber ne paient pas de salaires équitables à leurs travailleurs et les privent de leurs dépenses, de leurs soins de santé et de leurs allocations de chômage. Les entreprises affirment que leurs travailleurs bénéficient de trop de flexibilité pour être considérés comme des employés. L’année dernière, le Massachusetts a poursuivi Uber et Lyft, affirmant qu’ils avaient mal classé les chauffeurs en tant qu’entrepreneurs indépendants. Ce litige est en cours.

Le groupe de sociétés de concerts, appelé Massachusetts Coalition for Independent Work, propose d’exempter les travailleurs de concerts d’être classés comme employés, mais de leur offrir des avantages limités, notamment un salaire minimum de 18 $ par heure consacrée au transport d’un cavalier ou à la livraison de nourriture.

« C’est le meilleur des deux mondes », a déclaré Pam Bennett, un coursier de DoorDash, dans un communiqué fourni par la coalition. « Cette mesure aidera chaque conducteur en préservant notre capacité à travailler quand et comme nous le voulons, et nous donnera également accès à de tout nouveaux avantages qui nous aideront vraiment. »