Les entreprises de la rue Guadalupe aux prises avec des problèmes de circulation après des mois de construction

14 octobre — Un magasin de bagels local a du mal à rester hors de l’eau après des mois de travaux routiers le long de la rue Guadalupe qui ont eu des conséquences néfastes.

Ne tenant qu’à un fil, la grâce salvatrice de l’entreprise a été une publication sur les réseaux sociaux.

Tawn Dix, propriétaire de Boultawn’s Bagelry, était à bout de nerfs lorsqu’une de ses employées, Isobel « Jonzie » Jones, a décidé d’utiliser les médias sociaux pour partager les difficultés de l’entreprise et implorer le soutien du public.

« Nous avons du mal à rester ouverts », a écrit Jones dans un message du 21 septembre sur le groupe Facebook Santa Fe Foodies, citant la construction de routes en cours comme responsable. « Cela détruit brutalement nos activités chez Boultawn et dans d’autres magasins de la région. »

Un jour après la publication, Boultawn’s était épuisé et ce, tous les jours depuis.

« Après avoir terminé cette journée, je suis revenu à pied et j’étais en larmes en tenant mon employé ; je me disais : ‘Vous avez sauvé mon entreprise' », a déclaré Dix.

Selon Dix, les difficultés de l’entreprise ne sont pas dues à un manque d’amour : la communauté veut soutenir l’entreprise mais ne veut pas endurer le chaos de la construction pour y parvenir.

Guadalupe est en cours de reconstruction depuis la rue Agua Fría jusqu’au Paseo de Peralta. La première phase de reconstruction a débuté en septembre 2023 au niveau du pont sur la rivière Santa Fe ; la seconde a commencé en janvier.

Selon l’administrateur du projet de la ville, Kody Keelin, le projet de 11 millions de dollars sera « une toute nouvelle route » une fois terminé. La nouvelle route comprendra des terre-pleins paysagers, des trottoirs accessibles de six pieds de large et des pistes cyclables des deux côtés, un drainage amélioré et des intersections avec de nouveaux feux de circulation et des boutons-poussoirs pour piétons conformes à l’Americans with Disabilities Act.

Selon Romella Glorioso-Moss, responsable des projets de capitale de la ville, la reconstruction de Guadalupe est le projet phare de la Division des rues complètes de la ville, chargée d’élaborer des plans de rues globaux qui suivent l’approche « rue complète » qui garantit que « tous les usagers de la route avoir un accès égal à la route. Le projet devrait être terminé entre juin et août 2025.

Le Néo-Mexicain s’est entretenu avec une demi-douzaine d’entreprises de la région qui ont déclaré que l’état actuel du projet – criblé de cônes orange, de nids-de-poule, de tas de terre et de signalisation à gogo – a incité les clients à éviter la zone et les entreprises en subissent un coup dur.

« Mes ventes ont baissé de 11 % cette année jusqu’à présent », a déclaré Ken Kordich, propriétaire de The Good Stuff, un magasin et un café situé au coin des rues North Guadalupe et West San Francisco depuis 10 ans. « Chaque mois, c’est constamment 10 à 11 % de moins chaque mois de cette année, sur lesquels je peux revenir et vous montrer ces chiffres, et c’est directement lié à cela. »

Steven Lemon, copropriétaire et chef de Pranzo Italian Grill, a déclaré que les revenus de Pranzo étaient en baisse d’au moins 15 %. Dix a déclaré que l’activité du magasin de bagels avait chuté d’au moins 15 à 20 %.

La pression a rendu difficile le maintien des employés, le respect des horaires réguliers, le paiement des factures et la réussite universitaire de leurs enfants, ont déclaré les propriétaires.

« Ils nous enlèvent nos mois les meilleurs et les plus chargés », a déclaré Sarah Lemon, copropriétaire de Pranzo. « C’est comme lorsqu’un écureuil ramasse des noix. Ils ont tué tout type de profit ou tout type d’argent que nous devions mettre de côté pour la basse saison. »

Les propriétaires d’entreprises ont exprimé leur frustration quant à la façon dont la construction a été réalisée, bloquant des sections de la route entière et les affectant plus longtemps, plutôt que de terminer une section à la fois et affectant quelques entreprises pendant des périodes plus courtes.

Molly Mix, propriétaire de la boulangerie Feliz, a reconnu qu’elle n’était pas une experte en construction, mais a déclaré : « Ma plus grande question serait : pouvons-nous simplement faire cela un peu plus précisément ?

Keelin a déclaré que les équipes de construction doivent sauter de section en section afin de poursuivre les travaux lorsqu’elles rencontrent un problème.

Un exemple fourni par Keelin était la découverte d’un égout pluvial corrodé sous un trottoir allant du Paseo de Peralta à Johnson Street. L’égout pluvial a été jugé historique par l’archéologue sur place et l’équipage n’a pas pu avancer jusqu’à ce que la Division de préservation historique du Nouveau-Mexique y jette un coup d’œil, ils sont donc passés à une autre section.

« C’est la seule manière de poursuivre les progrès. Cela rend les choses un peu chaotiques, mais c’est la seule manière de poursuivre les progrès sans nous retrouver dans une impasse totale », a déclaré Keelin.

La découverte a été cruciale, car les équipes ont également constaté que le trottoir au-dessus du drain n’avait aucune fondation en dessous. S’il n’avait pas été découvert, Keelin a déclaré qu’il aurait pu s’effondrer et créer un gouffre.

« Nous améliorons la sécurité de tout le monde, pas seulement des usagers de la route, mais aussi des piétons », a déclaré Keelin. « Nous sommes dans cette région depuis bien plus longtemps, donc je comprends leurs frustrations. »

Les propriétaires d’entreprises ont déclaré qu’ils avaient contacté la ville et l’entreprise de construction pour poser des questions ou demander de l’aide, mais qu’ils avaient été confrontés soit à un manque de communication, soit, s’ils avaient eu une réponse, à un manque de réponses, de ressources ou de soutien significatifs.

« Je pense que ce serait bien que les propriétaires d’entreprises et le public obtiennent peut-être un calendrier revisité ou régulièrement mis à jour », a déclaré Mix. « Bien sûr, tout peut changer, la météo, peu importe, mais… cela aiderait le public et nous-mêmes de savoir qu’au moins ils sont conscients d’un calendrier que nous pouvons communiquer à nos clients. »

Glorioso-Moss a déclaré que l’engagement du public était inclus dans les fonds du projet et que GM Emulsion annonce chaque mois sa participation au projet via trois stations de radio, mais qu’un rapport mensuel serait peut-être réalisable. Keelin a déclaré qu’il se rend régulièrement sur le terrain pour discuter avec les propriétaires d’entreprises et essayer de les accommoder et de les écouter, mais qu’« il y a toujours place à l’amélioration ».

Les plans futurs de la ville en matière d’engagement du public et de sensibilisation auprès des entreprises de la rue Guadalupe comprennent la soumission d’articles fournissant des mises à jour sur le projet aux journaux locaux ainsi qu’au site Web et au bulletin d’information de la ville ; publier une annonce dans les journaux mettant en valeur les commerces ouverts sur la rue Guadalupe ; et explorer les ressources et les options de soutien par l’intermédiaire du service de développement économique de la ville, a écrit la porte-parole de la ville, Regina Ruiz, dans un courrier électronique.

Les propriétaires d’entreprises ont proposé un certain nombre d’actions qu’ils prendraient s’ils étaient à la place de la ville, notamment l’établissement d’une subvention ou d’une sorte d’aide financière pour les entreprises qui peuvent prouver qu’elles ont été touchées ; offrant un stationnement gratuit à proximité de la construction; créer un espace sur le site Web ou sur les réseaux sociaux de la ville où les gens peuvent acheter des cartes-cadeaux auprès des entreprises de Guadalupe ; et des panneaux d’accès aux entreprises indiquant aux clients des entreprises individuelles.

Une fois le projet terminé, Keelin a déclaré que les entreprises bénéficieront d’une meilleure accessibilité pour les piétons, de nouvelles entrées pour les véhicules et d’une des meilleures rues de la ville.

Les propriétaires d’entreprises ont déclaré que l’augmentation potentielle était encourageante, mais que « cela ne compense pas la perte de revenus », a déclaré Kordich. Steven Lemon a déclaré que les bénéfices pourraient en valoir la peine, « si nous ne saignons pas avant que la plaie ne guérisse ».

Kerry Young, responsable des médias et des événements chez Boxcar, a déclaré que les avantages futurs ne compenseraient peut-être pas le stress qu’ils ont enduré alors que leur entreprise était en difficulté.

« Recevoir des coups encore et encore après un certain temps commence à vous faire perdre des morceaux et vous êtes simplement épuisé », a déclaré Young.