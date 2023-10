Les entreprises de la rue Charles réagissent à la réouverture des rues | Nouvelles

ROCKFORD — La rue Charles a rouvert ses portes samedi après plusieurs mois de construction.

Après avoir connu plusieurs retards dus à des problèmes avec les sociétés de services publics, la route est désormais pleinement opérationnelle.





Une entreprise locale s’inquiète des travaux de construction toujours en cours sur Broadway Street à proximité, car elle espère que les affaires pourront revenir à la normale.

« J’espère que ce n’est pas aussi grave que la fermeture de Charles Street et je suis sûr que ce ne sera pas le cas, car vous passerez probablement d’environ 1 000 personnes par jour à 12 000, donc c’est une grande différence de trafic et je suis sûr que cela aidera. toutes les entreprises autour de nous », a déclaré Bill Hubbard de Tri-B Hardware and Supply.





Et Hubbard espère simplement que le magasin pourra revenir à ce qu’il était avec ces nouveaux ajouts désormais en place.

« Cela a pris un bon mois et demi de plus que prévu, mais j’espère que nous toutes, entreprises, pourrons revenir à ce que nous considérons comme normal si la normale existe à ce stade », a déclaré Hubbard.





Et pour Tri-B Hardware and Supply, Hubbard a déclaré que les changements apportés par la réouverture étaient déjà évidents quelques jours seulement après le retour des opérations.

« Nous avons eu une légère augmentation du nombre de clients, donc cela nous profite d’avoir cette route ouverte et je savais que c’était le cas, c’est juste que je le voulais plus tôt », a déclaré Hubbard.

Broadway Street devrait rouvrir avant le début de l’hiver.