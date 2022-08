Les entreprises de Kelowna sont les premières au Canada à envoyer des cerises en Corée

Northern Cherries Inc. et Jealous Fruits Ltd. emballent leurs expéditions ce mois-ci

Alors que les cerises canadiennes sont sur le point d’arriver sur le marché sud-coréen pour la toute première fois, la première expédition aura une saveur locale.

Un effort de plusieurs années entre l’Agence canadienne d’inspection des aliments et la BC Cherry Association a permis à la gâterie canadienne de se diriger vers le pays asiatique plus tard ce mois-ci.

Cette expédition se composera de produits de deux entreprises de Kelowna – Northern Cherries Inc. et Jealous Fruits Ltd.

Selon le président de la BC Cherry Association, Sukhpaul Bal, les deux producteurs et leurs centres d’emballage ont travaillé sur des procédures appropriées de surveillance des ravageurs pour expédier des fruits frais à travers le monde. Les gouvernements canadien et coréen évalueront ensuite l’envoi et peaufineront le processus au besoin.

95 % des cerises au Canada sont cultivées en Colombie-Britannique, le marché étant principalement centré autour des vallées de l’Okanagan, de la Similkameen et de la Creston.

Ville de Kelowna