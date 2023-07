Les entreprises de fruits de mer de Hong Kong se préparent à l’interdiction des importations japonaises en raison de la pollution des eaux usées nucléaires

Alors que Tokyo envisage de rejeter dans la mer des eaux usées radioactives traitées, le restaurateur japonais Sam Lam s’affaire à trouver des substituts aux fruits de mer japonais qui pourraient bientôt être interdits d’entrée à Hong Kong.

Le gouvernement de Hong Kong a déclaré mercredi dernier que la ville interdirait immédiatement l’importation de produits aquatiques en provenance de 10 préfectures japonaises si les eaux usées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima étaient rejetées dans l’océan Pacifique.

Lam a déclaré que son équipe pourrait obtenir des fruits de mer d’autres sources et modifier les menus pour s’adapter à l’interdiction, mais il a prédit que les revenus pourraient néanmoins chuter de 10% à 20% si les gouvernements japonais et hongkongais poursuivaient leurs plans.

« Mes clients m’ont dit qu’une fois l’eau évacuée, ils mangeront moins (de produits aquatiques) ou arrêteront d’en manger », a-t-il déclaré dans une interview vendredi.

Lam n’est pas le seul parmi les restaurants japonais et les fournisseurs de fruits de mer à Hong Kong qui se préparent à une baisse des affaires en raison de l’interdiction potentielle et qui craignent que la décharge n’entraîne une baisse générale de la confiance dans la sécurité des fruits de mer.

Le centre financier était le deuxième plus grand marché du Japon pour les exportations de produits de la pêche après la Chine continentale et a acheté pour 546 millions de dollars de produits aquatiques du pays l’année dernière, selon les données du gouvernement japonais.

Les 10 préfectures touchées — Tokyo, Fukushima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano et Saitama — fournissent environ 15 % de la quantité totale de produits aquatiques importés du Japon, selon les estimations de Simon Wong, président de la Fédération de Hong Kong des restaurants et du commerce apparenté.

LE JAPON OFFRE 1 MILLION DE YEN PAR ENFANT AUX FAMILLES POUR QUITTER TOKYO VERS LES ZONES RURALES

Wong a déclaré que les restaurants japonais de la ville pourraient trouver des produits de la mer de substitution provenant d’autres régions, mais qu’ils ne partageaient peut-être pas le même niveau de prestige, ce qui pourrait nuire à l’image d’un restaurant ou donner aux clients l’impression que la nourriture est moins authentique.

« Après avoir dépassé la pandémie, les entreprises espéraient que la crise appartiendrait déjà au passé. Elles ne savent pas si cet incident entraînera une autre crise », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’industrie avait mis environ un an pour restaurer la confiance du public dans la nourriture japonaise après la crise nucléaire de Fukushima en mars 2011. Il a déclaré que si les problèmes de sécurité actuels ne sont pas immédiatement résolus, l’industrie pourrait avoir besoin de plus de neuf mois pour rétablir un certain niveau. de confiance.

Un tremblement de terre et un tsunami massifs en 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, provoquant la fonte de trois réacteurs et libérant de grandes quantités de rayonnement. Les réservoirs où est stockée l’eau utilisée pour refroidir les cœurs des réacteurs atteindront leur capacité début 2024.

En 2021, le gouvernement japonais a annoncé son intention de libérer progressivement l’eau traitée – mais encore légèrement radioactive – après avoir été diluée à ce qu’il dit être des niveaux sûrs. L’agence nucléaire des Nations Unies a approuvé les plans, affirmant qu’ils sont conformes aux normes internationales. Mais l’idée est opposée par des groupes en Corée du Sud, en Chine et dans certains pays insulaires du Pacifique pour des raisons de sécurité et des raisons politiques. Les organisations de pêche locales craignent que leur réputation ne soit entachée même si leurs prises ne sont pas contaminées.

CHINOIS CARRIER STRIKE GROUP, DRONES OPÉRANT PRÈS DU JAPON, QUI A ENVOYÉ DES AVIONS POUR SURVEILLER LA SITUATION

Christine Huang, qui importe de la nourriture japonaise de l’extérieur des 10 préfectures visées par l’interdiction potentielle, se souvient de la douleur de 2011.

Les inquiétudes des consommateurs déclenchées par l’accident de Fukushima ont entraîné la réduction de moitié des revenus de son entreprise pendant une période de deux à trois mois, a déclaré Huang, directeur de Best Quality Food. Les travailleurs de son entreprise ont été contraints de prendre des congés sans solde, a-t-elle ajouté.

Elle craignait que la libération à Fukushima ne puisse à nouveau ébranler la confiance des Hongkongais dans la sécurité des aliments japonais à court terme. « Si les affaires tournent mal dans les restaurants japonais, nous serons assez misérables », a-t-elle déclaré.

Murakami Satoshi, un grossiste qui importait des fruits de mer comme le balaou de la préfecture touchée de Miyagi, a également prédit une baisse potentielle des ventes en raison de l’interdiction. Pour apaiser les inquiétudes de ses clients de restaurant, il a déclaré qu’il redoublerait d’efforts pour obtenir des fruits de mer de régions non touchées, telles que les îles japonaises de Kyushu et Hokkaido.

Ceux qui vendent des produits de la mer en dehors du Japon ont également exprimé leurs inquiétudes. Fung See, employé d’une entreprise locale de vente en gros de fruits de mer, prévoyait que les revenus de son entreprise pourraient chuter d’au moins 20 à 30 % en raison des inquiétudes des consommateurs, même s’ils vendent principalement du poisson de Hong Kong et de Chine continentale.

Le propriétaire d’un magasin d’huîtres, Wilson Lau, qui vend des coquillages de Miyagi, a déclaré qu’il n’était pas dérangé. « Les huîtres fraîches existent également dans de nombreux pays », a déclaré Lau, directeur du HK Oyster Concern Group. « Même si les consommateurs ne mangent pas d’huîtres japonaises, ils peuvent manger d’autres types d’huîtres. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Vers midi vendredi, au restaurant japonais de Sam Lam, moins de clients commandaient des sashimis que d’habitude. Sur environ 10 ensembles de repas que Lam a vérifiés, un seul était du sashimi, a-t-il déclaré.

La cliente Yo Kong a déclaré qu’elle mangeait davantage dans des restaurants japonais ces derniers temps pour se rassasier avant la décharge prévue à Fukushima. Une fois que cela se produira, la responsable des assurances, âgée de 50 ans, a déclaré qu’elle pourrait arrêter de manger du sashimi pendant quelques mois.

« J’en aurai juste plus quand il sera encore bon de manger », a-t-elle déclaré.