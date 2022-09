Les entreprises de fracturation font pression pour que les limites des tremblements de terre soient assouplies et souhaitent que les objections locales soient contournées avant que Liz Truss ne lève l’interdiction en Angleterre.

Le nouveau Premier ministre devrait confirmer le demi-tour dès la semaine prochaine – mais l’organisme de l’industrie a déclaré L’indépendant cette décision ne fera que relancer l’industrie si de nouvelles règles sont introduites pour faciliter la fracturation hydraulique.

Ils devraient inclure l’accélération des autorisations de planification en permettant aux ministres, au lieu des autorités locales, d’approuver des projets en tant qu ‘«infrastructures d’importance nationale», dit-il.

Et il veut que les règles exigeant que le forage s’arrête s’il provoque des tremblements de 0,5 ou plus sur l’échelle de Richter, arguant que les tremblements à ce niveau se produisent naturellement et sont souvent imperceptibles.

Les entreprises de fracturation hydraulique veulent la parité avec les industries de l’énergie géothermique et de la construction, qui sont autorisées à créer des tremblements de terre de magnitude supérieure à 0,5, disent-ils.

“Si le gouvernement venait juste de lever le moratoire et n’offrait pas un soutien politique complet, il serait très difficile de présenter un dossier d’investissement”, a déclaré Charles McAllister, directeur de UK Onshore Oil and Gas (UKOOG).

Il a appelé à des modifications du «système de feux de circulation» du gouvernement, arguant que l’arrêt du forage après un tremblement de 0,5 ou plus empêche de tester des sites de fracturation appropriés.

M. McAllister a déclaré: “Si la réglementation sur la sismicité appliquée au développement du gaz de schiste était appliquée à d’autres secteurs, tels que la construction, les carrières ou l’industrie géothermique, ils ne pourraient pas fonctionner au Royaume-Uni.”

James Verdon, maître de conférences à l’école des sciences de la terre de l’Université de Bristol, a déclaré qu’il était vrai que les projets géothermiques à Cornwall ont généré des événements de taille similaire sans le niveau d’inquiétude du public.

(Graphiques PA)

Il a également souligné une étude de l’Université de Newcastle publiée en 2015 qui a révélé que les niveaux de vibration maximaux autorisés pour l’exploitation des carrières pendant la journée de travail étaient 25 fois plus élevés que les vibrations estimées du sol qui seraient générées par un événement de magnitude 0,5 causé par la fracturation hydraulique.

Mais les Amis de la Terre ont déclaré que les réglementations sur les tremblements de terre « sont là pour une raison : protéger les communautés locales et leur environnement ».

Le militant Danny Gross a souligné que Mme Truss a déclaré que la fracturation hydraulique ne devrait aller de l’avant qu’avec le soutien de la communauté, de sorte qu’il ne devrait pas être plus difficile pour les populations locales d’avoir leur mot à dire.

Un moratoire sur la fracturation est en place depuis 201 après qu’un tremblement record de magnitude 2,9 a été enregistré près des puits d’essai de Cuadrilla près de Blackpool.

L’Écosse et le Pays de Galles avaient déjà tourné le dos à l’industrie, qui consiste à libérer du gaz naturel du sous-sol profond en faisant exploser un mélange d’eau et de produits chimiques dans des gisements de schiste.

Emma Thompson participe à une marche anti-fracturation et à une manifestation silencieuse sur le site de Cuadrilla (PA) (Archives PA)

Mme Truss devrait lever l’interdiction une fois la période de deuil officielle de la reine Elizabeth II terminée, malgré les objections précédentes de Kwasi Kwarteng, son nouveau chancelier, et de nombreux députés conservateurs.

Le gouvernement devrait également publier les résultats d’une étude du British Geological Survey sur la question de savoir si les risques ont changé.