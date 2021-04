«Nous recevons maintenant beaucoup de gens qui ne nous ont pas vus pendant l’hiver qui sont prêts et qui se rendent compte que cela prend du temps», a déclaré Lucy Ballentine, responsable de studio chez Orangetheory Fitness à Washington, DC. lui disant: « Cela fait plus d’un an que je n’ai pas fait de sport, et je suis vraiment désespérée de me remettre en forme. »

La nature stressante et sédentaire de la vie pendant la pandémie de coronavirus a amené de nombreuses personnes à abandonner leurs routines de fitness et à prendre du poids. En fait, 42% des adultes américains ont signalé une prise de poids indésirable due à Covid, selon une enquête récente de l’American Psychological Association. Augmentation moyenne: 29 livres.

L’économie rouvre à un rythme rapide. Les restaurants, les arènes sportives et même les bureaux se remplissent à nouveau avec la levée des restrictions en cas de pandémie. Et cela signifie que de nombreuses personnes qui ont été séquestrées chez elles au cours de la dernière année s’aventurent, même si elles ne se ressemblent pas exactement.

Alors que le fitness à domicile a connu une forte augmentation de la demande au cours de l’année écoulée, au profit de grands noms tels que Peloton, Beachbody et the Mirror, la volonté de se remettre en forme est clairement engagée maintenant, alors que les Américains sortent de leur cachette.

C’était le sentiment écrasant lors d’un cours d’Orangtheory en plein air dans un parking de DC.

« Voulez-vous dire que je dois retourner dans la garde-robe dans laquelle je ne rentre plus? Oui », a déclaré Stacey Weinstock, qui travaille à domicile depuis le début de la pandémie.

« Nous nous rapprochons un peu plus du moment où tout va s’ouvrir et nous voulons être sous notre meilleur jour et nous sentir mieux », a déclaré Rachel Robins, alors qu’elle se préparait pour le cours.

Les gymnases et les entreprises de fitness en streaming voient soudainement une augmentation de la demande et des entraînements globaux. Les adhésions à Orangetheory dans tout le pays ont augmenté de 17% au premier trimestre de cette année, avec le plus grand bond de 9% en mars, a déclaré la société.

Crunch rapporte que les visites des membres ont augmenté de 30% en mars par rapport à février. Il a également vu ses ventes de nouveaux membres les plus fortes en un an, malgré son énorme empreinte dans les grandes villes qui ont encore de lourdes restrictions en matière de gymnase comme New York, Los Angeles et San Francisco.

«Nous prévoyons que le grand boom aura lieu en septembre, lorsque nous aurons traversé l’été, les enfants sont de retour à l’école, il y a une certaine normalité avec les entreprises qui ouvrent à nouveau des bureaux, en particulier dans les centres urbains comme Manhattan et San Francisco», a déclaré Rowley .

Barry’s Bootcamp a déclaré que la fréquentation des studios en mars avait augmenté de 31% par rapport à février et de 48% par rapport à janvier. Ses nouveaux entraînements en streaming sont également en place.

La fréquentation en classe augmente grâce à l’assouplissement des restrictions et à l’augmentation des vaccinations.

«Je me sens plus à l’aise d’être plus proche des gens et de partager de l’air avec les gens maintenant que je suis vaccinée», a déclaré Rachel Weiss, une autre cliente d’Orangetheory.