Les entreprises de Compton affirment avoir perdu des milliers de dollars à cause du tournage du clip de Kendrick Lamar

Les samedis sont généralement des jours très chargés pour Alma’s Place, un restaurant de soul food à Compton en face du palais de justice de la ville.

Mais environ une heure après l’ouverture, le 22 juin, Corina Pleasant, qui dirige l’entreprise avec sa mère Alma, a remarqué qu’aucun client ne se présentait. Leur parking, partagé avec d’autres petites entreprises dans un centre commercial, était envahi de voitures et le chaos régnait alors que des centaines de personnes se rendaient au palais de justice pour apercevoir la star du rap Kendrick Lamar, qui était là pour filmer le clip de « Not Like Us ».

Alma’s Place et d’autres commerces des environs affirment avoir perdu des milliers de dollars ce jour-là. Les propriétaires de commerces reprochent aux autorités municipales de ne pas avoir prévenu le public du tournage de la vidéo, ce qui les a finalement obligés à cesser leurs activités. Ils demandent maintenant à Lamar, à la société de production pgLang ou à la ville de les dédommager pour leurs pertes.

Daryl Hurlic passe une commande matinale chez Alma’s Place le 11 juillet à Compton. (Michael Blackshire / Los Angeles Times)

« C’était vraiment décourageant d’avoir l’électricité et le gaz », a déclaré Pleasant. « Je me contentais de tout gérer et je ne gagnais pas d’argent. Je ne servais à rien, car le peu d’argent que je gagnais, je devais l’utiliser pour payer mon personnel. »

Si elle avait été informée à l’avance, a déclaré Pleasant, elle aurait pu fermer préventivement pour la journée ou installer une tente éphémère avec un menu spécial.

Elle estime avoir perdu entre 1 800 et 2 200 dollars ce jour-là. D’autres propriétaires d’entreprises du quartier ont raconté des histoires similaires lors de témoignages devant le conseil municipal et d’entretiens avec le Times.

Un porte-parole de la ville de Compton a déclaré dans un communiqué que la ville identifierait « des opportunités pour une communication plus efficace sur les permis de tournage avec notre communauté » à l’avenir.

« Les entreprises de Compton, en particulier les petites entreprises, sont l’épine dorsale de notre ville », indique le communiqué. « Nous voulons continuer à maintenir une ligne de communication ouverte et faire tout ce que nous pouvons pour soutenir la croissance économique. »

Les représentants de Lamar et de pgLang n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Des rumeurs sur le tournage du clip de Lamar avaient circulé circulant en ligne depuis au moins le 17 juin, suscitant l’attente de l’apparition du rappeur dans sa ville natale après sa querelle très médiatisée avec Drake.

Les autorités de Compton ont délivré le 21 juin un certificat de permis de tournage pour plusieurs lieux du centre-ville : le mémorial Martin Luther King Jr. au palais de justice, la cour et le parking de Compton, Tam’s Burgers sur Rosecrans Avenue, le Compton College, Central Avenue, Willowbrook Avenue et Compton Boulevard.

Le lendemain, plus de 700 personnes se sont rendues au palais de justice pour apparaître dans la vidéo. Les parkings à proximité étaient bondés, et certaines personnes ont même garé leur véhicule sur l’herbe.

Lamar a commencé à filmer chez Tam’s Burgers et dans d’autres endroits plus tôt dans l’après-midi avant de se rendre au palais de justice vers 15 heures, où la grande foule l’attendait.

Pleasant a fermé son restaurant quelques heures plus tôt. Les spectateurs avaient débordé du parking du centre commercial, transformant la rue en sens unique, obstruant l’accès aux voies d’incendie et aux bennes à ordures et piégeant les véhicules déjà garés, a-t-elle déclaré. Les clients, dont beaucoup viennent souvent de Riverside et d’Orange County pour dîner à Alma’s Place le week-end, ont fait demi-tour et sont partis.

« Une journée, ça compte », a déclaré Pleasant. « C’est important quand vous êtes sur place et que vous perdez votre temps. C’est important quand votre facture d’Edison s’élève à 1 000 $. C’est important quand la paie de deux semaines pour trois personnes s’élève à près de 3 000 $. C’est important quand l’essence coûte 800 $. Vous êtes sur place, tout fonctionne et vous n’avez rien à montrer. »

Adelfo Antonio Garcia, copropriétaire du restaurant Sunny Express Gourmet Fast Food, a déclaré avoir perdu environ 2 000 dollars ce jour-là. Et les clients croient toujours qu’il est fermé le samedi.

Garcia a qualifié la situation de frustrante, car son restaurant avait déjà du mal à survivre. Le manque de communication de la ville était inacceptable, a-t-il déclaré.

« Ce sont les petites entreprises qui souffrent », a-t-il déclaré en espagnol.

Alma Pleasant a assisté à une réunion du conseil municipal le mardi suivant pour faire part de sa déception aux responsables municipaux, qui, selon elle, devaient « se ressaisir ».

« Je suis ici parce que trois choses m’ont affectée samedi », a-t-elle déclaré lors d’une déclaration publique. « Et lorsque ces trois choses m’affectent, je viens en force. Un, mes enfants. Deux, mon argent. Trois, ma nourriture. »

Selon Kathryn Arnold, productrice et consultante en divertissement non affiliée à Lamar, les sociétés de production ne sont pas obligées de payer les entreprises touchées. Cependant, les cinéastes versent parfois des compensations aux entreprises en signe de bonne volonté.

« Tout le monde s’en sort mieux lorsqu’il y a une communication claire », a déclaré Arnold. « Personne n’aime être pris au dépourvu par quelque chose comme ça. »