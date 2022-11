Les entreprises de combustibles fossiles avaient plus de monde au sommet sur le climat que les 10 pays les plus touchés par le changement climatique

Les intérêts des combustibles fossiles se battent pour le gaz naturel lors du sommet sur le climat COP27 des Nations Unies.

Ils disent que le gaz naturel est un carburant de transition, plus propre que le charbon, et peut servir de réserve aux énergies renouvelables.

Mais le gaz naturel est principalement du méthane – un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone – et il fuit.

CHARM EL-CHEIKH, Égypte – Les dirigeants mondiaux qui ont débattu des questions climatiques critiques lors du sommet des Nations Unies en Égypte avaient de la compagnie : 636 lobbyistes des combustibles fossiles étaient parmi les participants.

La présence des lobbyistes inquiète les experts, car leurs intérêts commerciaux s’opposent souvent à l’objectif du sommet de réduire les gaz à effet de serre responsables du changement climatique, tout en fournissant de l’électricité au monde.

L’industrie des combustibles fossiles compte plus de représentants à la conférence que n’importe quel autre pays, à l’exception des Émirats arabes unis, selon un rapport de Global Witness, et plus de représentants que la somme des 10 pays les plus touchés par le changement climatique.

Il est délicat d’identifier le pouvoir de ces lobbyistes dans les négociations. Selon Dominic Kavakeb, porte-parole de Global Witness, un tiers des lobbyistes des combustibles fossiles identifiés par Global Witness sont enregistrés dans les délégations nationales. Il est donc difficile de dire quels intérêts ils soutiennent.

“Ce que nous savons, c’est qu’à travers les délégations nationales, ils bénéficient d’un accès privilégié et qu’ils représentent une industrie qui a un intérêt financier dans la poursuite de la combustion des combustibles fossiles”, a déclaré Kavakeb à Insider.

“Pour un sommet sur la protection du climat, c’est une recette pour un désastre”, a ajouté Kavakeb.

Beaucoup de ces lobbyistes font pression pour l’expansion du gaz naturel – une source de carburant qui augmente les émissions de méthane que les dirigeants mondiaux se sont engagés à réduire lors du dernier sommet sur le climat, à Glasgow, en Écosse. L’influence des combustibles fossiles menace de saper les progrès vers l’une des solutions climatiques immédiates les plus puissantes : mettre fin aux émissions humaines de méthane.

Toby Rice, PDG d’EQT, qui est le plus grand producteur de gaz naturel aux États-Unis, a déclaré à Insider qu’il était à la conférence de cette année, la COP27, pour promouvoir sa propre solution climatique : produire du gaz naturel aux États-Unis et l’exporter vers des pays étrangers qui dépendent sur le charbon. Il soutient que le gaz naturel est plus fiable et peut être un carburant de “secours” ou de “transition” aux côtés des énergies renouvelables.

Le vendredi, Le gardien rapporté sur d’autres associations de l’industrie faisant des déclarations similaires. Cela semble fonctionner, d’autant plus que la crise énergétique déclenchée par la guerre de la Russie en Ukraine a dopé l’appétit de l’Europe pour le pétrole et le gaz d’Afrique. Au cours des deux dernières semaines, lors de la COP27, trois nouveaux contrats de gaz naturel ont été annoncés en Egypte, Nigeria, et Tanzanie.

Rice appelle l’expansion du gaz naturel “la plus grande initiative verte de la planète”. Mais ce pourrait être un pari, avec des risques élevés pour le climat.

Le gaz naturel transporte le gaz à effet de serre le plus puissant au monde

Comme le charbon et le pétrole, le gaz naturel est un combustible fossile qui émet des gaz à effet de serre lorsqu’il est brûlé, emprisonnant plus de chaleur sur notre planète et accélérant le changement climatique. Il est vrai que le gaz naturel émet moins de dioxyde de carbone que le charbon. Mais le gaz naturel est principalement du méthane.

Bien qu’il n’ait pas une durée de vie aussi longue que le CO2, le méthane réchauffe mieux la planète, avec environ 80 fois plus de potentiel de piégeage de la chaleur que le CO2 sur 20 ans. Le méthane a causé environ 30% de l’augmentation de la température mondiale jusqu’à présent, selon le ONU.

Bien que les conséquences du méthane soient graves, la bonne nouvelle est que les pays et les industries peuvent rapidement ralentir le changement climatique en réduisant les émissions de méthane. Le pompage et le transport de plus de gaz naturel pourraient augmenter les émissions de méthane. Dommages et usure fréquents des pipelines et autres infrastructures de carburant causer des fuites. Cela s’ajoute au méthane qui est intentionnellement libéré ou « évacué » dans le cadre du processus de production de gaz naturel.

On ne sait pas exactement combien de méthane s’échappe actuellement des opérations gazières, car les entreprises ne les signalent ou ne les mesurent souvent pas. L’Association internationale de l’énergie estimations que les émissions de méthane de l’industrie de l’énergie sont 70 % plus élevées que celles rapportées.

Solutions climatiques basées sur l’industrie ou influence des combustibles fossiles ?

En Europe, les compagnies pétrolières et gazières ont fait pression avec succès contre la réglementation sur les émissions de méthane pour les combustibles fossiles importés, qui comprend 90 % de la consommation de gaz de l’Union européenne, selon une analyse par le groupe de réflexion InfluenceMap. Aux États-Unis, les principales associations industrielles se sont historiquement battues contre l’autorité de l’Environmental Protection Agency (EPA) pour réglementer les émissions de méthane.

L’analyse a révélé que les acteurs de l’industrie utilisaient deux arguments principaux contre la réglementation sur le méthane : que le gaz naturel est une source d’énergie « à faible émission de carbone » et qu’il est bon pour la sécurité énergétique.

Mais de nouvelles règles pourraient être à l’horizon aux États-Unis. Le 11 novembre, l’EPA esquissé une proposition pour des réglementations plus strictes sur les émissions de méthane, notamment en obligeant les sociétés pétrolières et gazières à surveiller et à colmater les fuites de méthane. Le président Joe Biden a vanté le plan lors de la COP27.

L’American Petroleum Institute, qui représente l’industrie pétrolière et gazière, dit dans un communiqué qu’il attendait avec impatience d’examiner la règle proposée, ajoutant qu’il prévoyait de soutenir “une règle finale qui est rentable, favorise l’innovation et crée la certitude réglementaire nécessaire à la planification à long terme”.

Rice a déclaré qu’EQT prévoyait de colmater ses fuites et de réduire ses émissions de méthane de 90% d’ici 24 mois. Le remplacement de l’infrastructure de gaz qui fuit réduirait d’un peu plus de moitié l’empreinte carbone de l’entreprise, selon Rice. Ensuite, l’entreprise prévoit d’atteindre le zéro net en achetant des “compensations de carbone terrestres”. En règle générale, cela signifie donner de l’argent aux entreprises qui plantent des forêts.

Mais de nombreux chercheurs affirment que ce n’est pas une alternative efficace à l’élimination des émissions de gaz à effet de serre, car les forêts ne stockent le carbone que sur des centaines ou des milliers d’années – et non sur des centaines.de– une échelle de temps de milliers d’années pendant laquelle le gaz, le pétrole et le charbon stockaient du carbone avant que les entreprises ne le brûlent.

Rice a adopté une approche différente. “Nous devons répondre aux préoccupations des gens concernant les émissions associées à la production de notre produit, et plutôt concentrer la conversation sur : quelles sont les réductions d’émissions lorsque les gens utilisent nos produits ?” il a dit.

Alors que les leaders de l’industrie affirment que leurs produits font partie d’une solution à la crise climatique, les groupes climatiques sont plus critiques.

Comme l’a dit Kavakeb, “Comme les lobbyistes du tabac lors d’une convention sur la santé ou les marchands d’armes lors d’un sommet sur la paix, les lobbyistes des combustibles fossiles n’ont pas leur place à la COP – ou à tout autre événement qui souhaite être pris au sérieux dans la lutte contre le changement climatique”.