Les entreprises de Chipotle à Whirlpool augmentent leurs prix en raison de l’inflation

La décision a payé; la chaîne de restaurants a déclaré des revenus au deuxième trimestre dépassant les niveaux d’avant la pandémie et a déclaré qu’elle envisageait de nouvelles hausses de prix si l’inflation persiste.

La Réserve fédérale pense que l’inflation finira par se modérer et est en grande partie le résultat d’une forte demande dépassant l’offre alors que l’économie redémarre après la pandémie. Mais les entreprises n’attendent pas pour savoir si la Fed a raison, en mettant en œuvre des augmentations de prix qu’elles ne seront peut-être pas si rapides à annuler même si les coûts des intrants baissent.

De nombreuses entreprises qui ont publié des résultats trimestriels au cours des deux dernières semaines ont déclaré qu’elles augmentaient les prix pour compenser la hausse des coûts de la main-d’œuvre, des matières premières et d’autres intrants. Plusieurs grandes entreprises ont connu un succès préliminaire de leurs actions de fixation des prix.

Les marques grand public de Chipotle Mexican Grill à Whirlpool font face à l’inflation en répercutant des coûts plus élevés sur leurs clients par le biais de hausses de prix.

« Nous sommes convaincus que la forte demande soutenue des consommateurs et nos actions de tarification basées sur les coûts précédemment annoncées compenseront l’impact des contraintes d’approvisionnement mondiales et la hausse des coûts des intrants », a déclaré Bitzer.

Conagra, l’entreprise de transformation alimentaire dont les marques incluent des noms comme Slim Jim et Reddi-wip, a annoncé de solides résultats de ses hausses de prix lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre de l’entreprise le 13 juillet.

« Nous avons commencé à mettre en œuvre des actions de tarification sur certains de nos produits au quatrième trimestre en raison de l’inflation initiale que nous avons connue. La lecture très précoce des données de ces actions est que nos élasticités semblent bonnes jusqu’à présent, et nous avons plus de prix à venir », Sean M. Connolly, président, PDG et directeur de Conagra a déclaré.

Le PDG de Domino’s Pizza, Richard Allison, Jr., a déclaré jeudi lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de la chaîne de restaurants que « les prix sont certainement l’un des leviers » pour compenser les augmentations de salaire dues aux pressions inflationnistes sur le marché du travail.

Selon Allison, les magasins corporatifs Domino’s ont légèrement augmenté leurs frais de livraison et les prix des menus, et les franchisés ont la possibilité de faire de même dans leurs propres entreprises.

Le géant de l’alimentation et des boissons PepsiCo a déclaré qu’il utiliserait son pouvoir de fixation des prix pour compenser les pressions inflationnistes.

« Comme tout le monde, nous constatons une inflation dans nos activités pour bon nombre de nos matières premières et certains de nos intrants dans la main-d’œuvre et le fret et tout le reste », a déclaré le directeur général de PepsiCo, Ramon Laguarta, lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de la société le 13 juillet. .

« Y a-t-il un peu plus d’inflation? Il y en a. Allons-nous fixer les prix pour y faire face? Nous le sommes certainement », a ajouté Hugh Johnston, directeur financier de PepsiCo.