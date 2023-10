« Ce qui était autrefois une croisade fédérale résolue contre la plante de cannabis a été remplacée par un ensemble ambivalent de politiques incohérentes, certaines visant à réduire l’ingérence fédérale dans les efforts des États pour réglementer la marijuana », indique la plainte.

Les plaignants : Le procès a été intenté par Canna Provisions, qui possède deux dispensaires dans l’État, Gyasi Sellers, l’un des premiers titulaires de licence dans le programme d’équité sociale du Massachusetts, le cultivateur de cannabis Wiseacre Farm et Verano Holdings, basé à Chicago, qui possède des opérations de cannabis dans plus d’un une douzaine d’États.

Leur argument : Les sociétés productrices de cannabis soulignent diverses manières dont les lois fédérales sur les drogues nuisent à leurs entreprises, notamment le manque d’accès aux services financiers, les taux d’imposition fédéraux punitifs et l’incapacité d’obtenir des subventions et des prêts subventionnés par le gouvernement fédéral.

Les temps ont changé, affirment les plaignants, depuis que la Cour suprême s’est prononcée pour la dernière fois sur le cannabis légal dans l’État en 2005 avec Gonzales c.Raich. À cette époque, les juges avaient statué que le gouvernement fédéral pouvait sévir contre les patients légaux de marijuana à des fins médicales, car leurs actions renforçaient le marché de la marijuana illicite.

Ils soutiennent en outre le gouvernement fédéral a abandonné ses efforts visant à « éradiquer » la marijuana, les crédits du Congrès empêchant l’application des lois fédérales sur les drogues contre les programmes de marijuana médicale des États, ainsi que les politiques de non-application du ministère de la Justice sur les marchés légaux du cannabis dans les États.

Les 38 marchés de marijuana réglementés par l’État ont contribué au déclin du commerce illicite de marijuana, indique la plainte.

« De 2012 à 2022, la quantité de marijuana illicite saisie par les douanes et la protection des frontières américaines a diminué de près de 95 %. [percent]», selon la plainte. “Les consommateurs de marijuana s’approvisionnent de moins en moins via les canaux interétatiques que le Congrès a cherché à interdire, et davantage auprès de détaillants intra-étatiques réglementés.”

En outre, les produits à base de cannabis disponibles sur le marché réglementé du Massachusetts se distinguent du cannabis illicite, affirme la plainte, grâce aux réglementations strictes de l’État en matière de tests en laboratoire et de suivi de la graine jusqu’à la vente.

Ce qu’ils veulent: Les plaignants demandent au tribunal de déclarer que la loi sur les substances contrôlées est inconstitutionnelle dans la mesure où elle s’applique aux marchés de marijuana réglementés par l’État et d’empêcher le gouvernement fédéral d’appliquer la loi fédérale sur les drogues en vigueur depuis 1970.

Plus de contexte : Depuis Gonzales c. Raich, diverses tentatives ont été amenés à utiliser les tribunaux fédéraux pour repousser sur les lois fédérales sur les drogues. Mais aucune n’a été déposée par un cabinet d’avocats aussi prestigieux.