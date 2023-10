Les entreprises de Bristol organisent la Downtown Game Night vendredi | WJHL

BRISTOL, Tennessee/Virginie. (WJHL) — L’événement « First Friday » de Bristol en octobre comprend une soirée de jeux au centre-ville, où le public est invité à jouer à des jeux de style hayon comme le cornhole et plus encore.

Selon l’organisation Believe in Bristol, les festivités auront lieu vendredi de 17h à 20h. Les participants sont invités à visiter les commerces du centre-ville et à chaque arrêt, des jeux seront proposés.





Les entreprises participantes resteront ouvertes tard et certaines proposeront des plats et des boissons spéciaux, indique le communiqué.

(Photo : Croyez à Bristol)

Les entreprises participantes du centre-ville et les jeux auxquels il sera possible de jouer sont les suivants :