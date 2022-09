Les entreprises de Batavia signalent des graffitis et du vandalisme – Shaw Local

BATAVIA – Des entreprises et d’autres propriétés à Batavia ont signalé un vandalisme par graffiti qui aurait eu lieu dans la nuit du 12 au 13 septembre, selon les rapports de police.

Le cabinet d’avocats Gosselin, 133 S. Batavia Ave., Batavia, a signalé qu’un mur extérieur avait été défiguré par des graffitis au coût de 100 $ pour le nettoyage.

Scott Queen State Farm Insurance, 121 S. Batavia Ave., Kettley and Company Realty, 125 S. Batavia Ave., AT Records Inc., 315 Main St., MJT Accounting & Tax, 321 Main St., ont tous déclaré la même chose – un mur extérieur défiguré par des graffitis au coût de 100 $ à nettoyer, selon les rapports de police.

Une propriété dans le bloc 100 de l’avenue South Batavia a également signalé qu’un mur extérieur avait été dégradé par des graffitis dans le même laps de temps, selon des rapports.