Les entreprises d’armes à feu ont gagné 1 milliard de dollars sur les armes d’assaut en 10 ans, selon un panel de la Chambre

Des armes à feu sont vues au Bobâs Little Sport Gun Shop dans la ville de Glassboro, New Jersey, États-Unis, le 26 mai 2022.

Les principaux fabricants d’armes à feu ont gagné plus d’un milliard de dollars au cours de la dernière décennie en vendant des armes d’assaut de type militaire, selon une enquête du House Committee on Oversight and Reform.

Un mémo du panel décrit les revenus des fabricants et les stratégies de marketing pour les armes d’assaut, en se concentrant sur les marques d’armes utilisées lors des récentes fusillades de masse. La sortie a précédé une audience mercredi sur le rôle de l’industrie des armes à feu dans la violence armée généralisée aux États-Unis.

Les revenus des armes d’assaut ont plus que doublé pour des marques comme Smith & Wesson, Sturm Ruger et Daniel Defence entre 2019 et 2021, selon les conclusions de House. Le PDG de Sturm Ruger, Christopher Killoy, et le PDG de Daniel Defence, Marty Daniel, doivent témoigner lors de l’audience de mercredi. Le PDG de Smith & Wesson, Mark Smith, était invité mais n’y assistera pas.

Lors de l’audience, la présidente représentante Carolyn B. Maloney, DN.Y., a annoncé que le comité délivrerait des assignations à Smith & Wesson et à d’autres fabricants.

Le comité a également fourni une estimation des revenus des armes d’assaut pour ces entreprises depuis 2012, l’année où un homme armé a tué 20 enfants et six adultes à l’école élémentaire Sandy Hook dans le Connecticut :

Smith & Wesson : 695 millions de dollars

Sturm Ruger : 514 millions de dollars

Daniel Défense : 528 millions de dollars

SIG Sauer: a refusé de signaler

Bushmaster : 2,9 millions de dollars (2021 uniquement)

Le nombre de décès récents par fusillade de masse a également été répertorié pour chaque entreprise, avec des armes d’assaut des cinq marques utilisées dans au moins deux massacres récents. Le tireur qui a tué 19 enfants et deux enseignants en mai à la Robb Elementary School d’Uvalde, au Texas, a utilisé une arme fabriquée par Daniel Defence.

Les marques elles-mêmes ne suivent pas les décès, les blessures ou les crimes impliquant leurs armes. Sig Sauer a déclaré au comité qu’il n’avait “pas les moyens” de suivre les décès. Sturm Ruger a déclaré qu’il avait connaissance d’incidents par l’intermédiaire de son “service client”, des médias ou de poursuites judiciaires occasionnelles.

L’audience vient juste après que le gouverneur de Californie Gavin Newsom a récemment signé une loi autorisant les citoyens touchés par la violence armée pour poursuivre les fabricants.

Le comité s’est également concentré sur les tactiques de marketing, y compris les publicités de Smith & Wesson qui imitent les jeux vidéo de tir à la première personne et une arme Sig Sauer vendue comme un “prédateur suprême”.

Les démocrates de la Chambre font pression pour voter une arme d’assaut interdiction plus tard cette semaine. S’il est adopté, il est peu probable que le projet de loi soit adopté par le Sénat.

Smith & Wesson, Sig Sauer et Sturm Ruger n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.