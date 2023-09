Les entreprises craignent de devoir emprunter davantage pour rembourser les prêts accordés par le gouvernement en cas de pandémie

Certaines petites entreprises affirment qu’elles pourraient devoir refinancer leurs prêts pandémiques garantis par le gouvernement à des taux d’intérêt plus élevés si Ottawa ne prolonge pas le délai d’accès à la partie remboursable des prêts.

Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) a été instauré au plus fort de la pandémie pour aider les petites entreprises contraintes de fermer ou de limiter leurs activités en raison des mesures de santé publique. Le programme offrait des prêts sans intérêt garantis par le gouvernement fédéral.

Une entreprise pouvait demander jusqu’à 60 000 $ dans le cadre du programme et jusqu’à 20 000 $ seraient annulés si le solde restant était remboursé dans un certain délai.

Le gouvernement a récemment accordé une petite prolongation sur cette date limite – en la déplaçant de décembre de cette année au 18 janvier 2024. De nombreuses entreprises ont demandé que la date limite soit retardée d’une année complète.

Den Thomson, qui dirige une petite entreprise en Alberta, a déclaré qu’il ne sera pas en mesure de rembourser son prêt CUEC à temps pour être admissible à l’exonération de 20 000 $ à moins qu’il ne contracte un autre prêt pour couvrir la partie de 40 000 $. Il a dit qu’il s’attend à ce que ce prêt soit assorti d’un taux d’intérêt supérieur aux 5 pour cent de son prêt CUEC.

« C’est comme si le gouvernement était là pour nous au début, mais maintenant ils nous tournent le dos », a déclaré Thomson à propos de la décision de ne pas accorder une prolongation plus longue.

Le gouvernement a fait valoir que la prolongation de 18 jours offrirait aux petites entreprises plus de « flexibilité ».

On dirait que le gouvernement se transforme en usurier – Den Thomson, propriétaire d’une petite entreprise

« La flexibilité supplémentaire que nous avons annoncée la semaine dernière constitue un soutien important pour les petites entreprises qui pourraient encore avoir du mal à joindre les deux bouts », a déclaré une porte-parole de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, dans un communiqué aux médias.

Thomson — propriétaire de The Busy Backyard Beave, une entreprise d’entretien de barbecues à Sherwood Park, en Alberta. – n’est pas d’accord.

« On dirait que le gouvernement se transforme en usurier », a-t-il déclaré. « Beaucoup d’entreprises ne peuvent pas le faire. »

Dan Kelly, président et chef de la direction de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), a déclaré que Thomson n’est pas seul.

Près de 900 000 entreprises ont été approuvées pour le programme, qui a distribué un peu plus de 49 milliards de dollars de prêts. Environ un cinquième avait remboursé la totalité de son prêt à la fin juin.

Selon un récent sondage, 16 pour cent des entreprises membres de la FCEI ont déclaré qu’elles demanderaient un prêt supplémentaire à leur institution financière pour respecter le délai de remise. Neuf pour cent ont déclaré qu’ils envisageaient d’utiliser la valeur nette de leur propriété pour aider à rembourser le CUEC à temps.

REGARDER | La prolongation du CUEC est « insultante », selon un défenseur des entreprises La prolongation du CUEC est « insultante » pour les petites entreprises, selon un défenseur Dan Kelly, président et chef de la direction de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a déclaré vendredi à Power & Politics que la prolongation du CUEC ne résout pas les problèmes les plus critiques du programme de prêt.

Le gouvernement donne aux entreprises qui souhaitent refinancer leurs prêts CUEC jusqu’au 28 mars pour être admissibles à la partie subventionnable. Cela vise à donner aux entreprises plus de temps pour trouver une solution avec leur banque, a déclaré une source gouvernementale à CBC News.

Kelly a déclaré que cela revenait à ce que le gouvernement pousse les entreprises à s’endetter davantage.

« C’est essentiellement comme dire à un consommateur qui a du mal à payer sa facture Visa de simplement demander une MasterCard pour résoudre ses problèmes », a-t-il déclaré.

« Je peux imaginer comment cela se serait passé si tel avait été le conseil donné aux familles qui avaient du mal à rembourser leurs factures domestiques. »

Le refinancement pourrait s’avérer payant à long terme, selon un expert

La plupart des institutions financières offrent des options de refinancement du CUEC, a déclaré l’expert financier Garron Helman. Il a lancé un site Web qui présente les options qui s’offrent aux entreprises, y compris une liste d’institutions proposant du refinancement.

Même si les entreprises seront probablement confrontées à des taux d’intérêt plus élevés si elles choisissent de couvrir le CUEC avec de nouveaux prêts, a déclaré Helman, elles paieront probablement moins à long terme. Il a déclaré que les paiements d’intérêts sur un nouveau prêt de 40 000 $ seraient bien inférieurs au principe de 60 000 $ d’un prêt CUEC.

« Cela reste un énorme avantage. Il est donc tout à fait logique de contracter un autre emprunt pour pouvoir profiter de l’exonération du gouvernement », a-t-il déclaré.

Helman a déclaré que les entreprises envisageant un refinancement devraient s’adresser à leurs principales institutions financières avant de chercher ailleurs.

« Ils ne sont pas là pour essayer de créer de nouvelles affaires grâce à leurs offres CUEC. Ils veulent simplement servir leurs clients du mieux possible », a-t-il déclaré.

Mais Kelly a déclaré qu’il craignait que certaines entreprises ne soient pas en mesure de bénéficier de nouveaux prêts, car des coûts plus élevés et une économie atone ont freiné leur reprise post-pandémique.

« Ils n’ont peut-être pas le crédit à ce stade parce que leur entreprise ne s’est pas suffisamment redressée pour pouvoir [get a loan], » il a dit.

Thomson a déclaré que son entreprise n’était pas revenue aux niveaux d’avant la pandémie et qu’il était confronté à une augmentation des coûts.

Il a déclaré qu’il achetait des gants en caoutchouc pour ses employés pour environ 10 dollars le paquet de 100 paires. Il a dit qu’il payait maintenant environ 40 $ pour 25 paires.

« Tous ces coûts ont augmenté au cours des trois ou quatre dernières années et maintenant ils nous jettent aux loups », a-t-il déclaré.

Nathan Hynes à son restaurant Sand And Pearl dans le comté de Prince Edward, en Ontario. Il a qualifié le prêt du CUEC de « solution de fortune bon marché » pour les petites entreprises contraintes de fermer leurs portes pendant la pandémie. (Soumis par Nathan Hynes)

Nathan Hynes, propriétaire du Sand and Pearl Oyster Bar dans le comté de Prince Edward, en Ontario, a déclaré que la persistance d’une inflation élevée avait fait grimper ses coûts tout en faisant baisser ses revenus.

« Tout va bien, sauf pour les affaires, car les gens n’ont plus d’argent pour sortir autant », a-t-il déclaré. « C’est une tempête parfaite. »

Hynes a déclaré que contracter un autre prêt était sa « seule option » pour respecter le délai de remise.

Kelly a déclaré que le gouvernement devrait envisager de retarder encore davantage le délai de grâce pour donner aux entreprises plus de temps pour se redresser.

« Dix-huit jours ne serviront absolument à rien. Je n’ai rencontré aucun propriétaire d’entreprise qui pense que cela lui sera utile », a-t-il déclaré.

Hynes a déclaré que le gouvernement devrait aller encore plus loin en annulant entièrement les prêts en cours et en offrant des crédits d’impôt à ceux qui ont remboursé les leurs. Il a réfuté l’affirmation selon laquelle le CUEC était une bouée de sauvetage pour les entreprises contraintes de fermer leurs portes au plus fort de la pandémie.

« C’était un pansement bon marché et maintenant il est volé au pire moment possible », a-t-il déclaré.