Les entreprises contraintes de peser sur la vie privée et les soins de santé

La décision de la Cour suprême forcera probablement la main des entreprises et empêchera les chefs d’entreprise de garder le silence, Schweitzer a dit . Avec ces décisions, a-t-il dit, les entreprises pourraient risquer des poursuites, se heurter aux politiciens et susciter des réactions négatives de la part des clients ou des employés.

Au fil des ans, certaines entreprises ont choisi de prendre position sur des questions polarisantes, notamment le meurtre de George Floyd, un homme noir, par un policier et la loi HB 1557 de Floride, surnommée le projet de loi “Don’t Say Gay”.

La décision de la Cour suprême aura des implications dans le monde de l’entreprise qui vont bien au-delà des avantages pour la santé des employeurs et de l’influence sur l’emplacement du siège social et des bureaux des entreprises, sur les législateurs et les comités d’action politique auxquels ils font des dons et sur la manière dont ils communiquent avec les employés, les clients et les investisseurs.

Certains des grands employeurs du pays, dont Apple, CVS Health et Disney, ont réitéré que les entreprises couvrent les voyages dans les États qui autorisent les avortements. D’autres, comme Dick’s Sporting Goods, se sont précipités pour mettre à jour leurs prestations médicales. Plusieurs d’éminents chefs d’entreprise sont allés plus loin en condamnant la fin de 50 ans de droits fédéraux à l’avortement.

L’un de ces problèmes pour les entreprises est de décider si – et comment – offrir un accès à l’avortement à des millions d’employés qui vivent dans des États où les procédures ne sont plus légales.

Environ un tiers ont cité les congés payés comme la principale ressource fournie pour soutenir les soins génésiques et 14 % ont déclaré qu’ils incluraient le sujet des droits génésiques dans leurs programmes de diversité, d’équité et d’inclusion.

Près de 30% des organisations ont déclaré qu’elles augmenteraient leur soutien dans le cadre d’un programme d’aide aux employés pour les soins de reproduction dans un monde post-Roe, selon une enquête menée auprès de plus de 1 000 professionnels des ressources humaines pour la Society for Human Resource Management. L’enquête a été menée du 24 mai au 7 juin.

Amazon et d’autres entreprises ont ajouté le remboursement des frais de voyage plus tôt cette année alors que les gouvernements des États de la Sunbelt ont adopté des lois qui fermaient les cliniques d’avortement ou limitaient l’accès par d’autres moyens.

Romm a déclaré que la société étendait ses prestations de soins de santé pour inclure les dépenses des employés et de leur famille couverte qui doivent voyager pour accéder à une gamme de procédures médicales, y compris les soins pour les avortements, la planification familiale et la santé reproductive.

“Nous reconnaissons que la question de l’avortement peut évoquer une variété d’émotions et de réponses qui sont différentes pour chacun de nous en fonction de nos expériences et de nos croyances”, a écrit Adria Alpert Romm, responsable des ressources humaines et de la culture, dans une note aux employés obtenue par CNBC. . “Nous sommes ici pour vous soutenir.”

JPMorgan Chase a déclaré aux employés dans une note de service qu’elle étendrait ses prestations médicales pour inclure une couverture voyage à partir de juillet. Under Armour a déclaré qu’il ajouterait une prestation de voyage à ses plans médicaux. La PDG de Dick, Lauren Hobart partagé sur LinkedIn que les employés, leurs conjoints et personnes à charge recevront jusqu’à 4 000 $ en remboursement de voyage s’ils vivent dans une zone dont l’accès est restreint.

Même avant la décision de la Cour suprême, les entreprises étaient sous pression pour intervenir dans le débat sur l’avortement – ou du moins expliquer comment les limites et les interdictions de l’avortement pourraient affecter leurs activités.

Les entreprises utilisent depuis longtemps leur pouvoir économique pour influencer la politique politique. En 2019, lorsque les législateurs géorgiens ont cherché à interdire presque tous les avortements, Hollywood a utilisé la menace de boycotts de la production dans l’État pour clarifier ses opinions sur la politique.

Pourtant, à la suite de la pandémie, les studios ont été plus lents à réagir aux nouvelles lois auxquelles ils auraient traditionnellement pu s’opposer. Les arrêts de production ne sont plus un luxe que Hollywood peut se permettre, d’autant plus qu’il cherche à répondre à la demande de nouveaux contenus.

Disney vient de sortir d’une bataille récente sur un problème culturel brûlant. L’entreprise s’est publiquement opposée au soi-disant projet de loi “Don’t Say Gay” de la Floride, après que ses employés ont demandé à l’entreprise d’agir. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis La législature dirigée par les républicains de Floride a à son tour révoqué le district spécial de la société dans l’État, qui abrite Walt Disney World et d’autres stations balnéaires.

Dans une note aux employés vendredi, Disney a déclaré qu’il “reste déterminé à supprimer les obstacles et à fournir un accès complet à des soins de qualité et abordables pour tous” les employés. Disney, qui dispose déjà d’avantages de voyage préexistants qui permettent à ses employés qui ne peuvent pas accéder aux soins dans leur emplacement actuel de rechercher des soins médicaux pour les traitements contre le cancer, les greffes, le traitement des maladies rares et la planification familiale, qui comprend les décisions liées à la grossesse.

Au fur et à mesure que les États décident de maintenir ou de bloquer le droit à l’avortement, les législatures peuvent être confrontées à des réactions négatives de la part d’entreprises et de chefs d’entreprise influents. Cela pourrait inclure des boycotts, une perte de dons politiques ou des décisions éclairées sur l’emplacement du siège social, des centres de distribution ou de nouvelles installations.

“Annuler Roe contre Wade est une décision dévastatrice de la Cour suprême des États-Unis”, a écrit le milliardaire et magnat des affaires Richard Branson dans un communiqué. “Cela ne réduira pas les avortements, cela les rendra juste dangereux. Les droits reproductifs sont des droits humains. Nous devons tous défendre le choix.”

Branson faisait partie des entreprises et des chefs d’entreprise qui ont critiqué la décision de la Cour suprême.

“Cette décision met la santé des femmes en danger, leur refuse leurs droits humains et menace de démanteler les progrès que nous avons réalisés vers l’égalité des sexes sur les lieux de travail depuis Roe”, a déclaré Jeremy Stoppelman, co-fondateur et PDG de Yelp. “Les chefs d’entreprise doivent intervenir pour soutenir la santé et la sécurité de leurs employés en dénonçant la vague d’interdictions d’avortement qui sera déclenchée à la suite de cette décision, et appeler le Congrès à codifier Roe dans la loi.”

Les investisseurs dans des entreprises publiques pourraient avoir une influence majeure sur la manière dont les réponses à la nouvelle décision sont élaborées.

Lors d’une réunion des actionnaires de Walmart plus tôt ce mois-ci, un investisseur a appelé le plus grand employeur privé du pays à publier un rapport sur les risques et les coûts potentiels pour l’entreprise des politiques de l’État qui restreignent les soins de santé reproductive, et sur tout plan de l’entreprise pour atténuer ces risques. . La proposition, qui n’est pas contraignante, a rencontré l’opposition du détaillant et n’a pas reçu le soutien de la majorité des actionnaires.

Des propositions similaires pourraient être présentées aux assemblées d’actionnaires d’autres sociétés dans un proche avenir. Les analystes pourraient également sonder les dirigeants lors des prochains appels sur les résultats.

Walmart est basé dans l’Arkansas, un État qui a déjà une loi dans les livres pour déclencher une interdiction. La société a refusé de commenter vendredi lorsqu’on lui a demandé si elle couvrirait les frais de voyage vers les États qui autorisent les avortements. Il paie déjà les déplacements vers les hôpitaux et les centres médicaux pour d’autres types de procédures médicales, telles que la chirurgie de la colonne vertébrale et certaines procédures cardiaques.

Schweitzer de Wharton a déclaré que les employés et les clients attendent de plus en plus des entreprises et souhaitent rejoindre ou dépenser de l’argent avec celles qui reflètent leurs valeurs.

Le monde de l’entreprise a ouvert la voie dans certains cas, les entreprises transformant Juneteeth en vacances d’entreprise avant qu’elles ne deviennent fédérales. Certaines entreprises, telles que Ben & Jerry’s, propriété d’Unilever, et des PDG, tels que Chip Bergh de Levi Strauss & Co., sont devenus connus pour s’être exprimés.

“Il y a eu une tendance croissante chez les cadres à s’impliquer davantage, à s’engager davantage dans les questions sociales et politiques”, a-t-il déclaré. “Cela va augmenter cette tendance où nous allons voir de nombreux dirigeants s’exprimer, de nombreux dirigeants diriger sur cette question et cela va normaliser l’idée que les dirigeants font partie du processus politique.”