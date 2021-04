Un manifestant devant le bâtiment du Capitole de Géorgie au début du mois de mars tient une pancarte indiquant «Georgia Voters Matter». | Megan Varner / Getty Images

Les marques se sont mises à peser sur les questions sociales. La condamnation de Coca et Delta en Géorgie est un peu différente.

Corporate America s’est, une fois de plus, retrouvé dans le collimateur de la politique avec l’adoption de la nouvelle loi de vote restrictive de la Géorgie, qui a été signée par le gouverneur Brian Kemp la semaine dernière. Le projet de loi, connu sous le nom de SB 202, augmentera les restrictions de vote pour les Géorgiens en exigeant une pièce d’identité pour les bulletins de vote par correspondance, en réduisant la fenêtre pour le vote anticipé et absent, en limitant le nombre d’urnes, en interdisant la fourniture de nourriture et d’eau aux électeurs en attente. en ligne, et en transférant le contrôle sur les règles électorales locales à la législature de l’État, entre autres changements. (Le SB 202 étend l’accès au vote aux zones rurales, selon une analyse du Washington Post, mais les restrictions supplémentaires s’appuient sur une longue histoire de suppression des électeurs, spécifiquement dirigée vers les électeurs noirs.)

Avant l’adoption du projet de loi sur la Géorgie, peu de grandes entreprises ont directement commenté le projet de loi, à l’exception de Salesforce et de Patagonia. Certains, comme Coca-Cola, Delta Air Lines et Home Depot, étaient réticents en raison de leurs liens d’emploi avec la région; leurs activités d’entreprise sont souvent affectées par les décisions prises par l’organe législatif géorgien. Au cours de la semaine dernière, cependant, des marques américaines de premier plan – de la Major Baseball League à Coca-Cola – ont publiquement condamné l’adoption de la loi et, plus largement, les efforts généraux de suppression des électeurs. Vendredi dernier, la MLB a déclaré qu’elle délocaliserait le All-Star Game 2021 et le repêchage de la MLB hors d’Atlanta.

Le tollé des entreprises est en partie une réponse à l’action collective des militants des droits de vote et à une lettre écrite par un groupe d’éminents dirigeants d’entreprises noirs. Dirigés par Kenneth Chenault, ancien PDG d’American Express, et Kenneth Frazier, PDG de Merck, 72 chefs d’entreprise noirs ont signé une lettre qui exhortait les entreprises américaines à «s’opposer publiquement et directement aux nouvelles lois qui restreindraient les droits des Électeurs noirs », selon le New York Times.

La lettre n’a pas critiqué une entreprise ou un dirigeant en particulier, et certains des signataires de l’entreprise eux-mêmes n’avaient auparavant pas pris position publiquement sur la loi. Pourtant, Frazier a déclaré au New York Times qu’il espérait que la lettre encouragerait les entreprises à dénoncer des dizaines de projets de loi similaires dans d’autres États. «La législature géorgienne a été la première», a-t-il déclaré. «Si les entreprises américaines ne se lèvent pas, nous ferons adopter ces lois dans de nombreux endroits de ce pays.»

Il n’est pas inhabituel pour les marques de faire connaître leurs réflexions sur les événements politiques majeurs et les tragédies, ou même de modifier la politique d’entreprise en réponse directe. Dans quelques cas, un retour en arrière important des entreprises a conduit à l’abrogation ou au réexamen de lois impopulaires: la Caroline du Nord a partiellement abrogé son «projet de loi sur les toilettes» en 2019, après que la NBA a menacé d’organiser le All-Star Game de cette année ailleurs. Les défenseurs des droits de vote ont également fait pression pour un boycott national par les consommateurs des marques qui ne prenaient pas une position active contre la législation géorgienne. Si les entreprises ont déclaré leur soutien aux «droits des électeurs» généraux lorsqu’elles ont été poussées, peu ont fait des déclarations explicites jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Coca-Cola et Home Depot, le plus grand employeur de l’État, avaient précédemment déclaré au Washington Post que leurs entreprises étaient «alignées» sur la déclaration publiée par la Chambre de commerce de Géorgie à la mi-mars, qui exprimait son inquiétude face aux restrictions proposées dans le Projet de loi SB 202.

Pendant ce temps, Delta, qui fonde son plus grand hub à Atlanta, s’est retrouvé dans un lien entre les intérêts des consommateurs et les intérêts législatifs. Le hashtag #BoycottDelta a commencé à être tendance à la fin du mois de mars après avoir révélé que la compagnie aérienne avait un rôle dans l’élaboration du SB 202 avec l’aide de son équipe de lobbying. Le PDG Ed Bastian avait également salué l’adoption de la loi avant de revenir sur sa déclaration initiale. Dans une déclaration publique révisée, Bastian a souligné que «la facture finale est inacceptable et ne correspond pas aux valeurs de Delta», ajoutant que «toute la justification de [SB 202] était basé sur un mensonge: il y avait une fraude électorale généralisée en Géorgie lors des élections de 2020.

Notre co-fondateur Ben Meiselas a reçu un conseil d’un initié confidentiel et a raconté l’histoire de la déclaration odieuse de @Delta louant le projet de loi de suppression des électeurs en Géorgie et déclarant que l’entreprise a travaillé à l’élaboration du projet de loi. Nous appelons chacun à #BoycottDelta pic.twitter.com/W6QRXbY5Hp – MeidasTouch.com (@MeidasTouch) 27 mars 2021

En réponse à cette condamnation généralisée des entreprises, des membres francs du Parti républicain ont critiqué les marques pour s’être rangées du côté « Le réveillé est parti. » «Ils aiment notre politique publique lorsque nous faisons des choses qui leur profitent», a déclaré le président de la Chambre des représentants de l’État de Géorgie, David Ralston, selon le Atlanta Journal-Constitution. «Vous ne nourrissez pas un chien qui vous mord la main. Tu dois garder cela à l’esprit parfois.

Delta est maintenant traité comme un chien mordant; La Chambre contrôlée par le GOP de Géorgie a voté la révocation de l’allégement fiscal de la société sur le carburant aviation, ce qu’elle a également fait en 2018 en tant que représailles politique, a rapporté CNN. Selon The Hill, certains législateurs républicains ont également appelé à interdire tous les produits Coca-Cola de leurs bureaux dans un lettre à la Georgia Beverage Association, citant «le choix de Coke de céder à la pression d’une culture d’annulation incontrôlable».

Tel est le dilemme auquel sont confrontées les entreprises américaines, qui doivent répondre non seulement aux parties prenantes et aux responsables locaux, mais aussi au plus grand standard politique maintenu par les consommateurs. Pour les grandes et puissantes entreprises comme Coca-Cola et Delta, l’indignation des consommateurs et les boycotts (aspects de la «culture de l’annulation» que les républicains dénoncent fréquemment) n’ont pas souvent des impacts économiques majeurs. Les marques se soucient de la perception du public et font preuve de cohérence dans leurs valeurs libérales. C’est pourquoi tant de personnes sont restées muettes sur le projet de loi sur la Géorgie jusqu’à ce qu’il devienne nécessaire de condamner son adoption, grâce au travail d’activistes de l’État et de certains chefs d’entreprise noirs de premier plan. Coca-Cola ne craint pas l’annulation. Sa réputation pourrait être entachée sur Twitter pendant quelques jours, mais les produits de la société sont des piliers des épiceries du pays. Ce qui est important, c’est que le public se souvienne que Coke s’est prononcé contre le SB 202, même s’il était un peu tard à la punchline.

La présidence Trump a facilité une ère d’activisme des consommateurs, associée à un consumérisme conscient, qui exigeait de plus en plus la responsabilité et la transparence des entreprises. Sous Biden, il pourrait désormais y avoir moins de problèmes nationaux scandaleux qui nécessitent des commentaires du public, mais la politique des États, comme l’illustre la loi de vote restrictive de la Géorgie, pourrait encore avoir un impact démesuré sur les élections futures.

La pandémie et les manifestations de Black Lives Matter l’été dernier ont renouvelé le sens de l’activisme des Américains. De nombreuses entreprises se sont depuis engagées à intégrer des messages et une idéologie antiracistes dans leurs lieux de travail et leurs politiques. Vendredi dernier, les dirigeants de près de 200 grandes entreprises, dont HP, Target et United Airlines, ont signé une déclaration dénonçant des projets de loi de vote dans les assemblées législatives des États similaires à SB 202. «Des centaines de projets de loi menacent de rendre le vote plus difficile dans des dizaines d’États. à l’échelle nationale », lit-on dans la déclaration, organisée par Civic Alliance, une organisation non partisane axée sur l’engagement des électeurs. Bien que l’intention derrière la déclaration de 157 mots soit politique, son message est resté vague. Aucun état ou projet de loi spécifique n’a été mentionné.

Pour les défenseurs des droits de vote, le prochain champ de bataille sur les restrictions est le Texas, où un certain nombre de projets de loi ont été présentés qui interdiraient le vote anticipé du jour au lendemain et le vote anticipé au volant et obligeraient les électeurs absents à demander activement des bulletins de vote, plutôt que de les envoyer automatiquement. Jusqu’à présent, American Airlines et Dell, basées au Texas, ont publiquement critiqué les propositions de l’État. Il reste à voir si la dénonciation de certaines politiques par les entreprises affectera l’adoption des lois ou si la résistance des entreprises est aussi simple que de signer une déclaration sans aucune garantie.

«Nous voulons qu’ils fassent pression sur les sénateurs pour qu’ils adoptent le projet de loi actuellement en suspens et qu’ils utilisent leurs forces pour faire du lobbying aussi agressivement qu’ils le feraient pour faire avancer leurs propres intérêts commerciaux», a déclaré Cliff Albright, directeur exécutif de Black Voters Matter, au Washington Post. «En fin de compte, la démocratie est dans leur intérêt commercial.»