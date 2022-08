Les entreprises commerciales de Kelowna sont invitées à être intelligentes contre les incendies de forêt

Le service d’incendie de Kelowna (KFD) a produit une nouvelle vidéo destinée aux entreprises commerciales concernant la minimisation des dommages en cas d’incendie de forêt.

“Si un bâtiment commercial adjacent à une colline sèche prenait feu, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les pentes sèches au-dessus du bâtiment”, a déclaré Paul Johnson, agent de prévention des incendies. “En éduquant les entreprises et les propriétaires d’immeubles sur la façon d’atténuer les dangers autour du bâtiment commercial, nous espérons minimiser les dommages à la fois au bâtiment et à la forêt/prairie environnante.”

La vidéo mentionne de la végétation combustible à moins de 1,5 mètre d’un bâtiment et recommande d’enlever les haies de cèdres et les buissons de genévriers.

Le KFD a répondu à plusieurs feux d’herbe et de broussailles au cours des dernières semaines.

“Avec des températures qui devraient rester entre 20 et 30 au cours des prochaines semaines, nous devons prendre des mesures pour nous assurer de minimiser la probabilité d’un incendie d’interface urbaine”, a déclaré Johnson.

La cote de danger d’incendie dans le centre de l’Okanagan est actuellement classée entre élevée et extrême. Le service d’incendie demande aux résidents de les aviser dès qu’ils remarquent de la fumée et de demeurer vigilants en matière de sécurité incendie.

