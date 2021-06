Les entreprises chinoises signent des parrainages de football pour l’UEFA Euro 2020

Basé à Qingdao, dans la province du Shandong, Hisense a déclaré que d’ici 2025, il vise à ce que les marchés étrangers génèrent la moitié des revenus totaux, évalués à environ 23,5 milliards de dollars. C’est le triple des 7,93 milliards de dollars qu’il a gagnés à l’étranger pendant la pandémie l’année dernière.

Le fabricant de téléviseurs et d’appareils électroménagers affirme qu’au cours des cinq premiers mois de l’année, ses ventes européennes ont plus que doublé par rapport à il y a un an, aidées par une augmentation de la demande de réfrigérateurs en France.

Hisense a commencé à s’implanter en Europe il y a plus de 10 ans et a déclaré qu’il comptait désormais plus de 8 000 employés sur le continent, avec des bureaux en Allemagne, en Espagne et dans 20 autres pays. La société a parrainé la Coupe du monde de football 2018 et a signé un accord pour 2022.

Un autre sponsor chinois, la société de smartphones Vivo, a déclaré qu’il était officiellement entré dans six pays européens en octobre et revendique plus de 400 millions d’utilisateurs dans plus de 50 pays.