Les entreprises chinoises se tournent vers les États-Unis et l’Asie alors que la croissance ralentit chez elles

Miniso a ouvert son premier magasin phare dans le SoHo de New York en février 2022.

“Si nous pouvons prendre pied ici et créer une bonne entreprise, nous n’aurons aucun problème aux États-Unis dans l’ensemble”, a déclaré Ye en mandarin, selon une traduction de CNBC. Son objectif est de devenir le premier détaillant « 10 $ et moins » au monde.

Plus important encore, il a déclaré que pour les magasins exploités directement aux États-Unis, la marge bénéficiaire brute de Miniso est bien supérieure à 50 %.

La valeur brute des marchandises du magasin – une mesure des ventes au fil du temps – s’élève à environ 500 000 dollars par mois, avec 1 million de dollars par mois probablement d’ici décembre, a déclaré le fondateur et PDG Jack Ye à CNBC fin juin.

Prenez Miniso, un vendeur de jouets et de produits ménagers basé dans le Guangdong. Parfois appelé le Muji chinois, Miniso a ouvert un magasin phare dans le SoHo de New York en février.

BEIJING – Certaines marques de consommation chinoises recherchent une croissance à l’étranger, sur des marchés comme les États-Unis et l’Asie du Sud-Est.

Les ventes au détail en Chine sont à la traîne depuis le début de la pandémie en 2020. Un effondrement du marché du logement n’a pas aidé. La propension des habitants à épargner plutôt qu’à dépenser ou à investir a a atteint son plus haut niveau en 20 ans, selon les enquêtes de la Banque populaire de Chine.

Comme de nombreuses entreprises, Miniso a vu ses ventes chuter pendant la pandémie. Plus des deux tiers de ses revenus proviennent toujours de Chine. Mais au cours des derniers mois, les données ont montré une reprise relativement rapide à l’échelle internationale par rapport à l’échelle nationale, en raison des effets variables de la pandémie.

Si les entreprises chinoises sont capables de construire leur marque à l’étranger, elles peuvent rivaliser avec des prix de vente plus bas puisqu’elles possèdent ou travaillent directement avec des usines en Chine. Cela a aidé des entreprises comme Shein à devenir un géant international du commerce électronique.

“Certainement si [Chinese companies] veulent pénétrer les marchés étrangers, [they] besoin de construire leur marque, besoin de se battre avec les concurrents existants », a déclaré Chen. « Le coût ne sera pas faible. Au départ, ils ne seraient pas rentables. Mais ils investissent.”

Ces entreprises connaissent une forte croissance à l’étranger, sinon plus rapide qu’en Chine.

Les entreprises d’appareils électroménagers Midea, Hisense et Haier Smart Home ont pénétré des marchés en dehors de la Chine au cours des dernières années. Haier a même acquis l’unité d’électroménager de General Electric pour 5,4 milliards de dollars en 2016 . L’objectif d’Hisense est que d’ici 2025, les marchés étrangers génèrent la moitié de son chiffre d’affaires total.

“Il y a très peu de volume supplémentaire ou de demande supplémentaire qui peut être créé en Chine en peu de temps”, a déclaré Chen. “Pour ces fabricants de climatiseurs et d’appareils électroménagers, où ils peuvent obtenir plus de revenus, c’est à l’étranger.”

Il a souligné que pour des produits comme les climatiseurs, la pénétration parmi les ménages ruraux était de 73,8 % en 2020 – et même plus élevée à 149,6 % dans les zones urbaines. China Renaissance s’attend à ce que ces taux de pénétration augmentent régulièrement au cours des prochaines années.

De même, Miniso’s Ye a déclaré que sa stratégie aux États-Unis consistait à combiner le réseau de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise en Chine avec le travail des designers new-yorkais – afin que les produits puissent passer des conceptions aux étagères des magasins en environ trois mois.

Ce processus pourrait prendre six mois, voire un an si l’entreprise de conception avait besoin de trouver ses propres usines, a affirmé Ye.

“À l’étranger, ce qui nous manque actuellement, ce sont des idées de conception adaptées aux habitants”, a-t-il déclaré. Il a déclaré que Miniso prévoyait d’ouvrir son centre de développement de produits en Amérique du Nord plus tard cette année et recherchait des bureaux à New York.