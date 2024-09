Les entreprises chinoises font forte impression au salon de Berlin

Les entreprises technologiques chinoises font forte impression cette année à l’IFA Berlin, le plus grand salon européen de l’électronique grand public, avec des espaces d’exposition de premier plan et des publicités de grandes marques d’appareils électroménagers accueillant les participants à l’entrée du salon.

Cette année marque le centenaire de l’IFA Berlin, qui accueille plus de 420 entreprises chinoises et souligne le rôle essentiel de la Chine sur le marché mondial des technologies grand public. Parmi les 1 800 exposants, de grandes marques chinoises telles que Haier, Hisense, Midea et TCL occupent certains des plus grands espaces d’exposition, présentant une large gamme d’appareils électroménagers intelligents. L’événement, qui devrait attirer plus de 182 000 visiteurs de 139 pays, se déroule jusqu’au 10 septembre, l’intelligence artificielle étant l’un de ses principaux thèmes.

Leif Lindner, PDG de l’IFA Berlin, a souligné l’attrait durable du salon, soulignant la forte demande des exposants. « L’IFA a toujours été, et continuera d’être, à l’avant-garde du changement et des bouleversements, en présentant des innovations concrètes et en permettant aux consommateurs d’interagir en temps réel avec les nouvelles technologies », a déclaré M. Lindner.

Haier et ses filiales Candy, Hoover et Casarte ont continué à présenter leur technologie de pointe lors de l’exposition. « Haier a non seulement démontré le leadership technologique des entreprises chinoises à travers des solutions et des scénarios innovants, mais a également illustré l’essor mondial des marques chinoises en réalisant la croissance la plus rapide sur le marché européen pendant huit années consécutives », a déclaré Neil Tunstall, PDG de Haier Europe.

Midea, l’un des principaux fabricants chinois de climatiseurs, a réalisé un investissement important à l’IFA Berlin cette année, comme en témoigne son immense espace publicitaire à l’entrée du salon. Zhu Zhou, directeur des ventes Europe du fabricant chinois d’appareils électriques Midea, a déclaré : « Nous avons reconnu que les produits seuls ne peuvent plus répondre aux demandes diverses et sophistiquées des consommateurs d’aujourd’hui. Par conséquent, nous nous concentrons sur une approche unifiée, basée sur des scénarios, renforcée par la technologie de l’IA pour mieux répondre à ces besoins variés. »

Hisense, l’un des principaux fabricants chinois d’appareils électroménagers et d’électronique, a dévoilé ses applications basées sur l’IA, ses solutions d’intelligence verte et ses innovations dans les industries émergentes, offrant aux visiteurs une expérience immersive sur son stand. Le téléviseur Hisense U7 a notamment été présenté aux côtés du jeu Black Myth: Wukong, démontrant sa technologie centrée sur l’utilisateur et ses performances fluides, qui améliorent considérablement l’expérience de jeu.

Honor a présenté plusieurs nouveaux appareils sur les marchés mondiaux, notamment le MagicBook Art 14 et le MagicBook Art 14 Snapdragon PC.

Outre les grands noms de l’industrie chinoise, le salon a également attiré des entreprises chinoises plus petites. Liu Yuegui, directeur des ventes d’Aukey Technology, un fabricant d’électronique grand public basé à Shenzhen, a déclaré : « Nous participons au salon depuis trois ans. Après avoir constaté les avantages d’un engagement accru des clients l’année dernière, il était tout à fait logique pour nous de revenir à l’exposition cette année. »

Jeffrey Towson, fondateur de TechMoat Consulting et expert des entreprises technologiques chinoises, a observé : « Le marché intérieur chinois est très compétitif, les entreprises sont donc déjà bien préparées avant de se lancer à l’international. Cependant, la participation à des salons aide les dirigeants chinois à mieux comprendre les marchés étrangers et leurs clients. »

Lorenzo Coruzzi, directeur de Brand Finance, un cabinet de conseil en évaluation de marque basé à Londres, a déclaré : « La présence des entreprises chinoises aux salons internationaux est essentielle, et non facultative. L’IFA Berlin offre une exposition inégalée aux marchés européens, aux médias et aux concurrents. C’est une plateforme essentielle pour établir des relations, repérer les tendances et affirmer sa position sur le marché. »

Louis Brennan, professeur d’études commerciales à la Trinity Business School en Irlande, a déclaré que les entreprises chinoises peuvent influencer de manière significative les tendances futures de l’électronique grand public et des appareils électroménagers.