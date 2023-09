Un drapeau chinois est affiché à côté d’un panneau « Made in China » visible sur un circuit imprimé avec des puces semi-conductrices, sur cette photo d’illustration prise le 17 février 2023.

Washington a cherché à utiliser les restrictions à l’exportation pour couper Pékin de l’accès à des équipements et technologies clés en matière de semi-conducteurs.

Les semi-conducteurs – des composants essentiels qui entrent dans tout, des smartphones aux satellites – ont été pris dans la bataille technologique plus large entre les États-Unis et la Chine.

Les dix principaux fabricants d’équipements nationaux ont enregistré un chiffre d’affaires d’environ 16,2 milliards de yuans chinois (2,2 milliards de dollars) au premier semestre, en hausse de 39 % sur un an, selon CINNO Research, basé à Shanghai.

La chaîne d’approvisionnement des puces est incroyablement complexe et composée de nombreuses entreprises, allant des vendeurs d’outils de conception pour semi-conducteurs aux entreprises impliquées dans la fabrication et les machines associées.

L’industrie chinoise des semi-conducteurs dépendait auparavant fortement des entreprises étrangères pour ces outils, laissant l’industrie de Pékin derrière celle des États-Unis, de la Corée du Sud et de Taiwan.

Depuis 2019, sanctions américaines contre des entreprises technologiques chinoises telles que Huawei et le plus grand fabricant chinois de puces électroniques. SMIC a contraint Pékin à dynamiser son industrie nationale, à rechercher davantage d’autonomie et à se sevrer des technologies étrangères.

Cela a soutenu l’augmentation des revenus des entreprises chinoises de fabrication d’équipements de puces.

Prénoms CINNO Groupe technologique Naura Cie. en tant que premier fabricant chinois d’équipements pour semi-conducteurs en termes de chiffre d’affaires. L’entreprise produit les outils nécessaires au processus de fabrication des puces. Les revenus d’exploitation de Naura au premier semestre se sont élevés à plus de 7 milliards de yuans, en hausse de 68 % sur un an et dépassant ceux des autres entreprises, a indiqué CINNO.

Le deuxième acteur national chinois est Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC), qui fabrique les machines nécessaires au processus de fabrication des semi-conducteurs. Les revenus ont augmenté de 28% sur un an pour atteindre 2,53 milliards de yuans au premier semestre, a indiqué CINNO.