Les entreprises cherchent à se diversifier alors que les contrôles Covid de la Chine font des ravages

BEIJING – La décision de la Chine de maintenir les contrôles de Covid pousse les entreprises à se tourner vers des usines à l’extérieur du pays, selon The Economist Intelligence Unit.

“Ce que nous entendons des entreprises [is] ils vont de l’avant avec leurs plans de diversification de la chaîne d’approvisionnement parce que cette économie start-stop est là pour rester », a déclaré Nick Marro, responsable du commerce mondial chez The Economist Intelligence Unit.

“Si c’est une économie intermittente, si les choses ne peuvent pas être faites, cela a un impact sur la prise de décision”, a-t-il déclaré. “Nous ne nous attendons pas à ce que les entreprises quittent la Chine. Nous nous attendons simplement à ce qu’elles diversifient leur empreinte, la Chine plus un.”

Les contrôles stricts de Pékin sur Covid ont aidé le pays à reprendre le travail alors que le reste du monde était toujours aux prises avec la pandémie en 2020. Alors que d’autres pays ont assoupli la plupart des restrictions et choisi de “vivre avec Covid”, Pékin a augmenté les exigences de test de virus et les contrôles étendus depuis Shanghai a été verrouillé pendant deux mois plus tôt cette année.

Les autorités ont tenté de maintenir la production d’usines importantes dans le cadre de ce qu’on appelle un système en boucle fermée, dans lequel les employés vivent et travaillent sur le même site, ou tout au plus se déplacent uniquement entre le travail et la maison.

Une épidémie de Covid à Pomme L’usine du fournisseur Foxconn au cours des dernières semaines montre les défis continus auxquels les usines sont confrontées pour essayer de maintenir leurs opérations tout en empêchant les infections de se propager.

“Je ne pense pas que nous puissions vraiment extrapoler à partir d’un seul cas, mais cela est remarquable car cela montre une sorte de panne dans ce système en boucle fermée”, a déclaré Marro.