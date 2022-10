Les entreprises canadiennes se tournent vers les commodités pour attirer le personnel dans leurs bureaux – Kelowna Capital News

Lorsque le personnel de Lightspeed Commerce Inc. est retourné à son bureau de Montréal cette année après une pause pandémique, il a trouvé un espace deux fois plus grand que le précédent avec un restaurant servant des repas gratuits, un bar à smoothies et un barista pour préparer des boissons personnalisées.

Une salle de sport et une cour agrémentée de feuillages et d’une fontaine sont à venir prochainement.

« Nous en faisons une expérience tout à fait unique et tout le bureau est une sorte d’espace de détente où nous voulons que les gens se sentent très à l’aise », a déclaré JP Chauvet, directeur général de la société de logiciels basée à Montréal.

Les équipements ne sont pas inhabituels pour les entreprises technologiques, qui offrent depuis longtemps des avantages de bureau luxueux pour l’acquisition et la rétention des talents, mais ils ont été renforcés ces derniers mois pour attirer le personnel dans les espaces de travail de l’entreprise au moins quelques jours par semaine et pour attirer des embauches potentielles. .

Il est considéré comme une nécessité alors même que le travail à distance gagne en popularité dans les C-Suites et que les réductions de personnel se poursuivent dans tout le secteur.

La pensée de nombreuses entreprises est que le personnel pourrait ne pas vouloir retourner au bureau sans quelque chose pour faciliter la transition – comme un nouvel espace éclaboussant avec des déjeuners traiteur, une salle d’entraînement et d’autres avantages comme la garde d’enfants.

Certains ont même franchi une étape supplémentaire et accueilli le personnel avec une fête et des sacs à dos avec suffisamment d’espace pour un ordinateur portable.

Beaucoup ont également souligné ces efforts et leurs fouilles dignes d’Instagram en ligne et dans les négociations avec le personnel potentiel dans l’espoir que cela fera la différence pour les meilleurs talents.

“Toutes les entreprises essaient de recruter et de retenir des talents et elles essaient d’être aussi créatives et innovantes que possible”, a déclaré Michael Halinski, professeur agrégé de comportement organisationnel et de gestion des ressources humaines à la Toronto Metropolitan University.

“Qu’il s’agisse d’ajuster les modalités de travail ou d’ajuster les avantages ou les avantages, les organisations vont continuellement essayer de faire différentes choses pour se réinventer.”

Le choix de Lightspeed de réorganiser son espace a été fait au début de la pandémie, lorsque Chauvet rappelle que d’autres entreprises ont cessé de louer leurs bureaux ou ont minimisé leur importance.

“Nous avons en fait pris la voie complètement opposée”, a-t-il déclaré. “Nous avons dit:” Eh bien, profitons de ce temps pour tout rénover pendant que tout le monde est absent, afin que lorsqu’ils reviendront, ils soient séduits. “”

La plupart des employés, qui sont encouragés à visiter le bureau trois jours par semaine, ont été ravis de l’espace supplémentaire disponible pour les réunions et même les réunions après le travail, a-t-il déclaré.

Ils apprécient également l’éclairage Ketra Lightspeed installé, qui crée une ambiance stimulante en fonction de la saison, de la météo et de l’heure de la journée.

Chauvet attribue au nouveau bureau le mérite d’avoir aidé l’entreprise à atteindre l’un de ses meilleurs mois de performance l’année dernière en mars, le même mois où le personnel est revenu au bureau, et pense qu’il aidera à embaucher environ 300 travailleurs au cours des cinq prochaines semaines.

Mais de nombreux travailleurs tiennent à éviter les bureaux.

Une étude Hired portant sur 2 000 professionnels de la technologie au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni a révélé que les demandeurs d’emploi ont préféré les rôles à distance uniquement aux rôles principalement à distance ou non à distance depuis juin 2021.

En juin 2022, 93 % des candidats interrogés préféraient les emplois à distance ou hybrides.

“Les bureaux commerciaux doivent désormais concurrencer de nombreux travailleurs qui aiment le travail à distance en raison du gain de temps des déplacements et de la flexibilité de travailler plus près de l’endroit où se trouvent leurs familles et de la possibilité de faire du jogging pendant leur pause déjeuner”, a déclaré Aaron Short, le directeur général de B-Line, une plateforme de gestion et de sécurité du lieu de travail basée à Halifax, dans un courriel.

Il a insisté sur le fait que le moral et la culture plus large des entreprises souffraient du travail à distance. Les gens sont plus heureux lorsqu’ils ont de la flexibilité quant à leur lieu de travail, mais ont également besoin d’une collaboration en personne, a-t-il expliqué.

“Les visioconférences et les e-mails ne font pas toujours ressortir le meilleur des gens, mais prendre un repas ensemble le fait”, a-t-il déclaré.

Malgré la poussée du travail à distance, Natasha Koifman tient à garder son bureau.

La dirigeante de la firme de relations publiques NKPR a acheté un nouvel immeuble sur Richmond Street West à Toronto dans lequel son entreprise emménagera l’été prochain.

Elle modélisera le bureau d’après le Public Hotel de New York, qui possède un espace extérieur presque comme un Central Park miniature, et ajoutera une terrasse sur le toit, des salons et peut-être un café.

“Nous sommes actuellement au bureau les mardis et jeudis, mais mon objectif est que les gens veuillent venir tous les jours”, a déclaré Koifman.

“L’objectif est de créer un environnement aussi confortable pour eux que leur maison.”

Mais les commodités ne sont pas la panacée pour de nombreux travailleurs. Certains autres avantages sont encore plus souhaitables.

L’étude Hired a révélé que les horaires de travail flexibles, les congés payés, les prestations de santé, les régimes de retraite et les primes basées sur la performance étaient les avantages les plus convaincants qu’une entreprise pouvait offrir au-delà de la rémunération en 2022.

La culture d’entreprise est également importante, a déclaré Koifman.

Elle célèbre depuis longtemps les anniversaires et les anniversaires du personnel parce qu’elle sait que cela permet aux travailleurs de se sentir inclus et valorisés.

“Je pense souvent que je me soucie des gens avec qui je travaille, qu’ils comptent pour moi et donc si c’est le cas, comment le démontrez-vous?” dit-elle.

“Ce n’est pas seulement dans l’espace de bureau, mais c’est aussi dans la façon dont vous travaillez au quotidien avec vos employés.”

Entreprises dans cette histoire : (TSX:LSPD)

Tara Deschamps, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanadaEmplois