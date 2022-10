Les entreprises canadiennes ont beaucoup à perdre si la Chine fait passer la sécurité avant l’économie, selon les experts

La croissance économique médiocre de la Chine, associée à la négligence de la question lors du récent 20e Congrès national du Parti communiste chinois, a soulevé des inquiétudes quant au manque d’attention du pays à la politique économique.

Selon les experts, ce mépris de la deuxième plus grande économie mondiale pourrait avoir un impact néfaste sur les entreprises canadiennes et au-delà.

La Chine a annoncé lundi que son produit intérieur brut avait augmenté 3,9 % au troisième trimestre par rapport à la même période un an plus tôt. Le chiffre est tombé en dessous L’objectif de croissance de 5,5% de Pékin et bien en deçà des 8 % que les experts estiment nécessaires pour soutenir la future croissance démographique et économique en Chine.

Pékin avait retardé la publication de ses données sur le PIB le 18 octobre, deuxième jour du congrès du parti. Il est probable que Pékin ait voulu garder la croissance économique et ses conséquences à l’écart des gros titres lors du congrès, qui s’est terminé le 22 octobre, a déclaré John Gruetzner, co-fondateur de la société de conseil aux entreprises Intercedent axée sur l’Asie et membre du Canadian Global Affairs. Institut.

Le congrès du parti d’une semaine, organisé deux fois par décennie pour nommer de nouveaux dirigeants, évaluer la constitution et affirmer l’orientation idéologique de la Chine, est peut-être l’événement le plus important du calendrier du Parti communiste chinois. Cela s’est terminé par Le président Xi Jinping décroche un troisième mandat sans précédent en tant que chef de parti, présidant un cabinet fidèle à ses ambitions de consolidation du pouvoir, de dissuasion de l’opposition et de prolongation des mandats.

Un homme debout devant une vitrine publique lit la couverture médiatique du 20e Congrès du Parti communiste, à Pékin lundi. Le congrès du parti d’une semaine, qui se tient deux fois par décennie, est peut-être l’événement le plus important du calendrier du parti. (Thomas Peter/Reuters)

Les exportations du Canada vers la Chine ont augmenté en 2021

La rétention de données aussi importantes pour les relations commerciales que le PIB était « à peu près sans précédent pour un grand pays commerçant », a déclaré Charles Burton, chercheur principal à l’Institut Macdonald-Laurier, ancien conseiller à l’ambassade du Canada en Chine et professeur agrégé de Politique chinoise et comparée à l’Université Brock à St. Catharines, Ont., jusqu’en 2020.

“Je ne sais pas quel signal la Chine envoie aux partenaires commerciaux mondiaux en ne nous fournissant pas le type d’interaction normal auquel nous nous attendons, ce qui serait une déclaration des perspectives économiques de la Chine”, a déclaré Burton avant la publication du PIB.

La croissance de 3,9 % de la Chine au troisième trimestre a rebondi après la maigre croissance de 0,4 % du printemps. En fin de compte, “le chiffre est revenu plus fort que beaucoup ne l’avaient prévu, y compris nous”, a déclaré Andrew Hencic, économiste principal à la Banque TD. Ses économistes avaient estimé la croissance à 2,8 %.

De nouveaux véhicules prêts à être exportés sont garés dans un chantier naval à Yantai, dans la province du Shandong (est de la Chine), le 13 octobre. (Chinatopix/Associated Press)

“En regardant vers l’avenir, nous verrons dans quelle mesure ce moment peut être maintenu”, a déclaré Hencic. Cela est d’autant plus vrai que des pays du monde entier, dont le Canada, sont impatients de voir si, à leur détriment, Xi fera passer la sécurité nationale et la politique avant la performance économique.

“Il est clair que sur une période de temps, les États à parti unique ont finalement tendance à se heurter à un mur”, a déclaré Gruetzner. “Si vous n’avez pas de multiples apports dans votre politique économique et sociale, vous allez finalement avoir un problème de croissance économique.”

Le Canada considère la Chine comme son troisième partenaire commercial le plus précieux, derrière les États-Unis et l’Union européenne, mais deuxième si les pays de l’UE étaient comptés individuellement. Les exportations du Canada vers la Chine a augmenté régulièrement tout au long de 2021 pour atteindre 28,8 milliards de dollarsselon l’Université de l’Alberta – le montant le plus élevé depuis avant la pandémie de COVID-19 et 10 milliards de dollars de plus que ce qui a été exporté en 2016.

Les industries de l’agriculture, de la viande, du papier et des mines, qui stimuler les exportations canadiennes vers la Chinedoivent être conscients de l’impact que les ralentissements du PIB pourraient avoir sur leurs investissements dans l’économie chinoise, a déclaré Gruetzner.

Des mineurs travaillent sous terre à la mine Thompson de Vale, dans le nord du Manitoba. Avec l’industrie minière, l’agriculture, la viande et le papier sont les moteurs des exportations canadiennes vers la Chine. Le Canada considère la Chine comme son troisième partenaire commercial le plus précieux, derrière les États-Unis et l’Union européenne. (Katie Nicholson/CBC)

Les prix du minerai de fer, du pétrole, du charbon et du cuivre, en particulier, réagissent “très, très rapidement” aux variations de la croissance du PIB chinois, a-t-il déclaré. “Il y a toute une partie de l’économie canadienne qui a besoin de la Chine pour avoir la demande. Certainement dans les provinces de l’Ouest.”

Les cours des actions de la société canadienne d’engrais Nutrien, basée à Saskatoon, et de Teck Resources Ltd., un développeur d’aliments pour l’agriculture et une société de métaux dont le siège est à Vancouver, ont tous deux chuté à la Bourse de Toronto le jour de la publication du PIB chinois (113,07 $ à 108,33 $ et 48,05 $). à 46,95 $, respectivement).

La croissance du PIB en Chine se heurte à des obstacles

La politique chinoise zéro COVID et la crise du logement ont continué d’empêcher la deuxième économie mondiale d’une reprise économique complète après la pandémie, a déclaré Burton. Les deux auront probablement un impact sur l’économie chinoise axée sur les exportations et “pourraient être assez inquiétants pour les entreprises canadiennes et l’économie mondiale en général”, a-t-il déclaré.

Bien que la politique zéro COVID de Pékin ait maintenu le nombre total d’infections dans le pays de 1,4 milliard d’habitants à un peu plus d’un millionil a entravé l’efficacité des ports chinois, mis hors service la moitié de ses autoroutes et institué une fermeture totale de villes qui représentent ensemble 40% du PIB chinois, selon un reportage d’Alicia Garcia Herreroéconomiste en chef pour l’Asie-Pacifique de la banque d’investissement française Natixis.

La Chine a renforcé son engagement envers la politique zéro-COVID cette semaine, scellant des bâtiments, fermant des quartiers et plaçant des millions de personnes chez eux, comme l’a rapporté vendredi le pays Plus de 1 000 cas pendant trois jours consécutifs.

Les personnes portant des masques faciaux font la queue sur un site de test COVID-19 à Pékin le 12 octobre. Bien que la politique chinoise zéro COVID ait maintenu les cas relativement bas dans le pays de 1,4 milliard d’habitants, cela s’est fait au détriment de l’économie. (Mark Schiefelbein/Associated Press)

la Chine le secteur du logement est également en pleine crise. Un manque de fonds publics a entraîné plusieurs retards dans la construction de logements, et les emprunteurs chinois qui ont payé leur maison à l’avance se sont retrouvés sans leur investissement, a déclaré Burton. Les gouvernements locaux en Chine financent traditionnellement les opérations par le biais d’enchères foncières et en ont ressenti les conséquences dans leurs coffres.

Si la croissance économique chinoise restait inférieure à 8 %, il y aurait des conséquences sur la capacité du pays à honorer ses dettes de plus de 9 000 milliards de dollars américains, ainsi que sur le chômage des jeunes, a déclaré Gruetzner.

En 2020, le ministère chinois de l’Éducation a rapporté que près d’un quart des diplômés universitaires n’ont pas pu trouver de travailaprès des années d’emplois abondants grâce à une forte croissance économique au cours des deux dernières décennies.

Les rapports du 20e Congrès du Parti communiste chinois suggèrent que le gouvernement accordera néanmoins la priorité à la sécurité nationale et à la croissance militaire face à la concurrence américaine avant de concentrer son attention sur l’économie pour elle-même et pour celle de ses partenaires commerciaux, a déclaré Burton.

La Chine a déclaré publiquement vouloir réorienter ses importations agricoles et de produits de base des fournisseurs occidentaux vers ceux d’Amérique du Sud et d’Afrique, a déclaré Gruetzner.

Burton a déclaré que les deux devraient être une considération pour le Canada alors qu’il réévalue ouvertement les relations commerciales dans la région.

Charles Burton est chercheur principal à l’Institut Macdonald-Laurier, ancien conseiller à l’ambassade du Canada en Chine et professeur agrégé de politique chinoise et comparée à l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario, jusqu’en 2020. (Soumis par Charles Burton)

Le Canada prévoit de publier sa politique indo-pacifique

Lors d’un discours à Washington, DC, le 12 octobre, la vice-première ministre Chrystia Freeland a suggéré que les pays démocratiques occidentaux donnent la priorité au libre-échange entre eux et limitent les opportunités pour les États qui travaillent activement contre leurs valeurs. La gouvernance en Russie et en Chine, par exemple, est devenue de plus en plus consolidée et autocratique.

Ces considérations pourraient figurer dans le prochain énoncé de politique indo-pacifique, qui, selon la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, serait publié après le congrès du parti chinois et avant la fin de l’année.

Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, à droite, et le secrétaire d’État américain Antony Blinken prennent la parole jeudi à la maison d’hôtes officielle du gouvernement fédéral à Ottawa. Joly a annoncé que le Canada envisageait de devenir membre du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité. (Blair Gable/Pool/Associated Press)

“Au cours des prochaines décennies, les développements dans la région indo-pacifique auront de profondes répercussions sur la vie des Canadiens d’un océan à l’autre”, a déclaré Joly dans un communiqué de presse, ajoutant que le Canada s’est engagé à renforcer sa présence dans la région.

Jeudi, lors d’une visite à Ottawa du secrétaire d’État américain Antony Blinken, Joly a annoncé que Le Canada envisage de devenir membre du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité pour dynamiser la coopération économique.

“Il y aura une section importante sur les implications pour l’économie” dans le prochain énoncé de politique, a déclaré Burton. “Beaucoup d’entreprises aimeraient voir quelles sont les intentions du gouvernement avant d’envisager leurs choix en matière d’investissement en Chine.”