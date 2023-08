Les entreprises canadiennes demandent une prolongation des règles de 2024 ciblant l’esclavage dans les chaînes d’approvisionnement

Les industries canadiennes s’opposent au lancement prévu en janvier par le pays de la loi sur l’esclavage moderne, destinée à lutter contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, alors que les groupes miniers et commerciaux du vêtement affirment que le gouvernement n’a pas précisé les détails des exigences de la loi.

La loi, qui a été adoptée en mai, vise à pousser les entreprises à assurer une plus grande transparence sur leurs chaînes d’approvisionnement afin d’éviter d’encourager ce que les critiques disent équivaut à de l’esclavage moderne. La nouvelle mesure entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Cependant, des groupes de pression, y compris des sociétés minières et des fabricants de vêtements, avertissent qu’un manque de clarté perçu au sujet des règles pourrait entraîner des pénalités indésirables et empêcher l’entrée de marchandises essentielles au Canada.

L’industrie minière du Canada a d’abord été parmi les premiers partisans de l’initiative du gouvernement. Il vise à mettre le Canada sur un pied d’égalité avec l’Australie et le Royaume-Uni, qui ont établi des lois similaires en 2017 et 2015 respectivement.

« Nous ne contestons ni ne contestons le principe de ce que ce projet de loi tente d’accomplir, ou les détails de ce qu’il inclut », a déclaré Ben Chalmers, vice-président de l’Association minière du Canada.

« Nous voulons juste avoir le temps de pouvoir faire un meilleur travail lorsque nous commencerons à faire rapport; c’est pourquoi nous demandons une prolongation d’un an. »

En vertu de la nouvelle loi, les entreprises en infraction s’exposent à des sanctions pouvant atteindre 250 000 dollars, ce qui reflète l’importance croissante accordée par les investisseurs mondiaux aux questions de gouvernance éthique et sociale (ESG).

UN enquête publiée par le cabinet de conseil KPMG en décembre 2022 de 200 entreprises canadiennes sur leur performance ESG a montré que seulement 50 % des entreprises divulguent l’approche et la performance de la direction en matière de respect des droits de l’homme. Les entreprises de l’automobile, de l’énergie et des transports ont été les plus transparentes en termes de divulgation de leurs normes en matière de droits de l’homme.

Un porte-parole du nouveau ministre de la Sécurité publique du Canada a déclaré que le ministère « travaillait rapidement » pour mettre en œuvre la loi d’ici janvier et que les entreprises devaient faire leur premier rapport au plus tard le 31 mai 2024.

Aucune modification de ce délai n’est prévue pour le moment, a déclaré le porte-parole.

Bob Kirke, directeur exécutif de la Fédération canadienne du vêtement, a déclaré à Reuters qu’une prolongation était dans l’intérêt de tous car il n’y a pas de clarté sur ce que sont exactement ces « règles ».

La loi modifie également la Loi sur les douanes du Canada pour interdire les marchandises fabriquées avec le travail des enfants, mais la manière dont cela sera mis en œuvre n’est pas claire, a ajouté Kirke.

« Une vraie angoisse »

John McKay, le député libéral qui a proposé le projet de loi, a également exprimé des inquiétudes quant à la mise en œuvre.

« Il incombe au gouvernement fédéral d’être prêt à recevoir leurs documents et de donner des conseils sur ce que le dossier devrait contenir », a déclaré McKay à Reuters. « Je ne pense pas que le gouvernement soit encore prêt. »

McKay a déclaré qu’il y avait un manque de lignes directrices en matière de rapports et de procédures, ce qui, selon lui, était un signe que le gouvernement n’était pas prêt à respecter la date de lancement de janvier. Mais il s’attend à ce que la plupart des entreprises canadiennes touchées par la loi respectent les nouvelles règles.

Des travailleurs d’une usine au Cambodge qui fabriquent des vêtements pour Nike protestent contre les conditions de travail sur cette photo d’archive de 2013. En mai dernier, l’organisme canadien de surveillance de l’éthique d’entreprise a ouvert une enquête sur l’entreprise au sujet d’allégations selon lesquelles elle aurait bénéficié de travail forcé dans la province chinoise du Xinjiang. (Damir Sagolj/Reuters)

En mai, l’organisme canadien de surveillance de l’éthique des entreprises a ouvert une enquête sur Nike et Dynasty Gold Corp. sur des allégations selon lesquelles les entreprises auraient bénéficié du travail forcé de la province du Xinjiang en Chine dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Les deux entreprises ont nié avoir recours au travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement. L’enquête gouvernementale est toujours en cours.

Les cabinets d’avocats ont commencé à conseiller à leurs clients de préparer leurs documents concernant l’approvisionnement en marchandises de diverses parties du monde, mais ressentent également l’inquiétude des clients quant aux attentes du gouvernement.

« La véritable inquiétude en ce moment est d’obtenir des conseils du gouvernement canadien sur ses attentes [related to the bill] et ce qui sera suffisant en termes de détail ou de niveau élevé », a déclaré Sabrina Bandali, associée en commerce international et en investissement au cabinet d’avocats torontois Bennett Jones.