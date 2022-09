Les entreprises canadiennes de sables bitumineux n’ont pas encore respecté leurs engagements climatiques malgré des bénéfices records : analyse

Selon une nouvelle analyse du Pembina Institute, un groupe de réflexion sur les énergies renouvelables, les sociétés pétrolières et gazières canadiennes n’utilisent pas leurs bénéfices records pour investir dans la décarbonisation et poursuivent plutôt des rachats d’actions et des paiements de dividendes.

En juin de l’an dernier, cinq des plus grands producteurs de pétrole du Canada — Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, Imperial, MEG Energy et Suncor Energy — ont annoncé qu’ils formaient l’Oil Sands Pathway to Net Zero Alliance, dont l’objectif est d’atteindre des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre provenant de l’exploitation des sables bitumineux d’ici 2050.

L’organisation a ensuite été rebaptisée Pathways Alliance et a ajouté ConocoPhillips Canada à ses rangs. Il a fixé pour objectif au secteur des sables bitumineux d’atteindre une réduction annuelle de 22 millions de tonnes d’ici 2030.

Jan Gorski, directeur du programme pour le pétrole et le gaz à l’Institut Pembina, a déclaré que l’objectif du rapportqui a été publié vendredi, devait “examiner la différence entre les mots et les actions de Pathways” depuis sa formation.

“Nous sommes actuellement dans un endroit où l’industrie enregistre des bénéfices records. Il y a des mesures qu’ils peuvent prendre dès maintenant pour réduire les émissions”, a déclaré Gorski.

Malgré cela, le Pembina Institute a déclaré que la plupart des détails des plans de décarbonisation des membres de Pathways Alliance restent non divulgués. Depuis la création du groupe, l’institut a déclaré qu’aucune décision d’investissement significative dans la décarbonation n’avait été prise par ses membres.

Jan Gorski, directeur de programme pour le pétrole et le gaz à l’Institut Pembina, a déclaré que bien que l’Alliance Pathways ait fixé un objectif pour le secteur des sables bitumineux d’atteindre une réduction annuelle de 22 millions de tonnes d’ici 2030, très peu a été fait à ce stade pour atteindre cet objectif. . (Kyle Bakx/CBC)

Kendall Dilling, président de la Pathways Alliance, a écrit dans un communiqué que le groupe progresse le plus rapidement possible dans ses plans de réduction des émissions tout en recherchant la certitude économique et réglementaire des gouvernements.

Il a déclaré qu’une telle certitude permettrait aux entreprises de déployer des milliards de dollars de capital d’ici 2030 et au-delà.

“L’attente de l’Institut Pembina selon laquelle les entreprises de Pathways Alliance prennent les décisions d’investissement finales sur ces projets de plusieurs milliards de dollars avant que les gouvernements n’aient finalisé les cadres réglementaires pour les soutenir est irréaliste”, a écrit Dilling.

Bénéfices records

Gorski a déclaré qu’il reconnaissait que les projets de capture et d’utilisation du carbone avaient un délai d’exécution plus long. Mais d’autres projets, comme les projets d’efficacité énergétique, peuvent avancer plus rapidement.

En 2022, les flux de trésorerie disponibles des sociétés pétrolières et gazières canadiennes devraient atteindre 152 milliards de dollars, selon le Pembina Institute, soit le niveau de bénéfices le plus élevé jamais enregistré.

Le rapport publié vendredi examine les promesses publiques de décarbonisation de Pathways Alliance et les compare aux actions que chaque entreprise prend actuellement en matière de décarbonisation.

Par exemple, le rapport cite un Annonce de Cenovus qu’il investirait 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans la réduction des émissions, mais il n’a annoncé à ce jour aucun détail de projet à ce sujet. Cette année, Cenovus a dépensé la même somme d’argent rachat d’actions en une période de 90 jours. Un porte-parole de Cenovus a reporté ses commentaires sur le rapport à Pathways Alliance.

L’argent remis aux actionnaires par cinq sociétés de Pathway Alliance est suivi dans ce tableau du Pembina Institute. Dans sa déclaration, Dilling avec l’Alliance Pathways a particulièrement contesté le graphique ci-dessus, notant qu’il omettait l’année 2020, lorsque les bénéfices des entreprises au sein de l’Alliance étaient en territoire négatif. Le Pembina Institute, quant à lui, affirme que 2020 a été une année extrêmement inhabituelle pour l’ensemble de l’économie – avec un ralentissement sans précédent des transports mondiaux – et que les chiffres n’ont donc pas été inclus. (Institut Pembina)

Dilling avec la Pathways Alliance a cité divers travaux en cours à l’heure actuelle, y compris une demande soumise au gouvernement de l’Alberta pour un espace de stockage souterrain pour sa proposition de construire “l’un des plus grands” projets de CSC au monde. Les résultats de ce concours sont attendus en octobre.

“Nous restons convaincus que la poursuite de la collaboration avec les gouvernements permettra un cadre fiscal et politique nécessaire pour que notre industrie procède aux décisions finales d’investissement”, a déclaré Dilling.

“Cependant, le faire prématurément sans avoir ce cadre en place mettrait en péril les objectifs climatiques, les emplois, les investissements et la sécurité énergétique.”

Progrès du captage du carbone

Le rapport suggère également que les juridictions qui ne procèdent pas actuellement à des réductions rapides d’émissions pourraient être laissées pour compte si les perspectives à long terme s’avéraient exactes selon lesquelles la demande de pétrole diminuera d’ici 2030.

“Le marché de la production de pétrole deviendra beaucoup plus compétitif”, a déclaré Gorski. “Et cette compétitivité ne sera pas seulement déterminée par les coûts, mais aussi par l’intensité carbone. Ainsi, en agissant plus rapidement, ces entreprises peuvent mieux se positionner pour être compétitives à l’avenir.”

Richard Masson, présenté ici sur une photo d’archive, est membre exécutif de la School of Public Policy de l’Université de Calgary et président du World Petroleum Council. Il dit qu’essayer de réduire les émissions nécessitera beaucoup d’investissements en capital. (Dave Rae/CBC)

Richard Masson, membre exécutif de la School of Public Policy de l’Université de Calgary et président du World Petroleum Council, a fait valoir que les entreprises retournent actuellement leurs bénéfices aux actionnaires parce qu’elles n’ont encore rien de concret dans lequel investir.

“Je pense que les entreprises au Canada, dirigées par des actionnaires, des investisseurs et d’autres parties prenantes, sont vraiment sérieuses à essayer de réduire leur empreinte carbone et les technologies disponibles pour le faire grâce à la capture du carbone”, a-t-il déclaré.

“Je m’attends donc à ce que nous assistions à de nombreux progrès ici au cours des prochaines années, une fois que nous aurons pris un certain élan.”