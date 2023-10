Les entreprises britanniques sont averties de garder leurs secrets sous clé face aux craintes sécuritaires de la Chine

Les entreprises BRITANNIQUES ont été averties ce soir de garder leurs secrets sous clé par le directeur général du MI5, Ken McCallum, afin d’empêcher des pays hostiles comme la Chine de les voler.

Le principal espion du Royaume-Uni s’est joint à d’autres chefs des agences de renseignement intérieures « Five Eyes » des États-Unis, de l’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande pour lancer une campagne sur le péril potentiel.

M. McCallum a déclaré que les entreprises et autres organisations comme les universités doivent se sécuriser « avant qu’il ne soit trop tard ».

Les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, les superordinateurs et la biologie synthétique sont considérées comme particulièrement exposées au risque d’espionnage.

Cet avertissement intervient alors que le nombre d’enquêtes menées par le MI5 sur les activités chinoises en Grande-Bretagne a été multiplié par sept au cours des trois dernières années.

Les entreprises technologiques britanniques sont reconnues comme des leaders mondiaux dans leur domaine et considérées comme les principales cibles des attaques de pays comme la Chine, la Russie et l’Iran.

Ils sont avertis que des « mauvais acteurs » tentent de pénétrer dans les systèmes informatiques, de compromettre les employés travaillant à l’étranger ou de placer parmi eux des espions secrets.

Les entreprises sont particulièrement invitées à se méfier des sociétés chinoises apparemment indépendantes mais en réalité sous le contrôle de leur régime.

Les universités britanniques sont également invitées à être vigilantes face aux tentatives visant à voler la recherche à des fins militaires et commerciales.

La menace des pays agressifs dans la course technologique mondiale est aujourd’hui plus grande que jamais depuis la fin de la guerre froide, à la fin des années 1980.

Le chef du MI5, M. McCallum, a souligné la « forte augmentation » de l’espionnage lors du sommet organisé en Californie par la Hoover Institution de l’Université de Stanford et le FBI.

Il a déclaré : « Les Five Eyes sont l’alliance de renseignement la plus ancienne et la plus importante au monde. La force de notre partenariat sauve des vies dans nos pays et partout dans le monde.

« Dans nos cinq pays, nous constatons une forte augmentation des tentatives agressives de la part d’autres États pour s’approprier un avantage concurrentiel.

« Ce concours est particulièrement aigu sur les technologies émergentes ; Les États qui ouvrent la voie dans des domaines comme l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la biologie synthétique auront le pouvoir de façonner notre avenir à tous.

« Nous devons tous en être conscients et réagir avant qu’il ne soit trop tard.

« Aujourd’hui, nous avons renforcé conjointement la sécurité dans nos cinq pays en proposant des mesures pratiques que les organisations peuvent prendre pour assurer leur sécurité. »

L’avertissement des chefs de la sécurité des « Cinq Yeux » intervient alors que de nouvelles directives ont été publiées hier soir au Royaume-Uni, mettant en garde les petites et moyennes entreprises contre les espions étrangers hostiles.

Un avis mis à jour en cinq points « Secure Innovation » de la National Protective Security Authority (NPSA) du Royaume-Uni informe les entreprises sur la manière de se protéger.

La NPSA – la branche de sécurité protectrice du MI5 et du National Cyber ​​Security Center – a produit un guide de démarrage rapide gratuit destiné aux entreprises technologiques sur la manière de garantir la sécurité de leurs produits et de leur travail,

Il comprend des conseils sur les mesures de sécurité physique, cybernétique et du personnel et couvre des domaines tels que les investissements, les chaînes d’approvisionnement, les voyages, les réseaux informatiques et le cloud computing.

Lindy Cameron, PDG du National Cyber ​​Security Center, a déclaré : « Le Royaume-Uni possède l’un des meilleurs environnements pour les start-ups travaillant dans le domaine des technologies émergentes, mais nous savons que cela peut faire des entreprises une cible pour les acteurs malveillants.

« Il est essentiel que les organisations prennent au sérieux les menaces étatiques et criminelles et veillent à gérer efficacement les risques, y compris ceux émanant du cyberespace.

« C’est pourquoi, en collaboration avec la NPSA, nous avons renforcé nos lignes directrices en matière d’innovation sécurisée, qui aideront les organisations à mettre en œuvre des mesures rentables pour rester résilientes en ligne.