Les chefs d’entreprise ont salué aujourd’hui l’accord de libre-échange post-Brexit « d’une importance cruciale » entre le Royaume-Uni et l’UE, affirmant que les ménages pourraient pousser un « soupir collectif de soulagement ».

Le British Retail Consortium a salué l’accord après des mois de discussions et de querelles frénétiques de dernière minute, affirmant que les quatre cinquièmes des importations alimentaires britanniques provenaient du bloc.

L’accord de la veille de Noël a été considérablement obtenu par les négociateurs du Royaume-Uni et de l’UE cet après-midi, une semaine seulement avant l’expiration des accords commerciaux actuels.

Cela fait suite à une année torride pour les entreprises qui ont été martelées par la pandémie de coronavirus et les verrouillages qui en ont résulté, qui ont vu la fréquentation des grandes rues chuter.

La livre a augmenté de 0,36% par rapport au dollar à 1,3555 $ suite à l’annonce de l’accord cet après-midi. Cependant, il avait auparavant été plus élevé à 1,3578 $, se dirigeant vers le sommet de deux ans et demi de 1,3625 $ qui a été atteint la semaine dernière.

La directrice générale du British Retail Consortium, Helen Dickinson, a salué cet après-midi l’accord de libre-échange post-Brexit « d’une importance cruciale » entre le Royaume-Uni et l’UE

La chef du BRC, Helen Dickinson, a déclaré: «Après des années de campagne pour un commerce à tarif zéro, nous nous félicitons de l’annonce d’un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’UE.

«Cela protège les consommateurs des deux côtés de la Manche de milliards de droits d’importation sur les produits de tous les jours. Étant donné que les quatre cinquièmes des importations alimentaires britanniques proviennent de l’UE, l’annonce d’aujourd’hui devrait donner aux ménages du Royaume-Uni un soupir de soulagement collectif.

Elle a poursuivi: «Les gouvernements du Royaume-Uni et de l’UE ont franchi une étape cruciale en concluant un accord de tarif zéro, au profit des clients de toute l’Europe.

«Ils doivent maintenant travailler pour mettre en œuvre ce nouvel arrangement le plus rapidement possible, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de tarifs à partir du premier jour et en trouvant de nouvelles façons de réduire les contrôles et les formalités administratives que nous verrons à partir du 1er janvier.

Mme Dickinson a ajouté que le BRC et le reste de l’industrie de la vente au détail examineraient de près les termes de l’accord au cours des prochains jours.

Le directeur général de la CBI, Tony Danker (à gauche), a déclaré qu’une «orientation immédiate» était nécessaire. Le chef de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, Richard Burge (à droite), a mis en garde contre les « questions sans réponse »

Tony Danker, directeur général de la Confédération de l’industrie britannique, a déclaré: « Les entreprises étudieront immédiatement les détails, quand elles le pourront, pour comprendre les implications pour leurs entreprises, leurs clients et leurs clients, mais des conseils immédiats du gouvernement sont nécessaires dans tous les secteurs.

Analyse: comment l’accord sur le Brexit pourrait relancer une reprise économique Par SUSANNAH STREETER Un accord a donc été mis en place lors du dernier match de la saison. Les nerfs du « ne veulent-ils pas » concernant les perspectives d’un accord commercial ont pesé sur les actifs britanniques déjà battus par la pandémie de Covid. Mais maintenant qu’un accord a été conclu avant la fin du temps imparti, un nouvel optimisme est susceptible de se répandre sur les perspectives du Royaume-Uni. Déjà, les actions de banques comme Lloyds, NatWest et Barclays ont été renforcées alors que le sentiment envers notre économie commence à changer. Les pics des taux d’infection et les verrouillages imminents de millions de personnes supplémentaires constitueront toujours un frein à la reprise et il y aura probablement plus de difficultés économiques à venir au début de 2021. Nous pourrions également nous attendre à une certaine volatilité à court terme alors que l’accord est déplacé sur divers parlementaires. obstacles. Mais à mesure que davantage de vaccins seront déployés et que la confiance des consommateurs reviendra, la confiance envers les actifs britanniques devrait encore rebondir. Parmi les actions qui ont augmenté au fur et à mesure que l’accord se rapprochait, figuraient celles du secteur du voyage, le propriétaire de British Airways IAG, easyJet et le voyagiste Carnival en hausse. Les faibles prévisions économiques de l’OCDE pour le Royaume-Uni sont en partie fondées sur un effondrement continu des investissements, qui a commencé par une perte de confiance spectaculaire après le référendum sur le Brexit de 2016. Cependant, il y a beaucoup d’argent dans l’économie en ce moment, à la recherche d’un bon endroit pour obtenir un rendement décent. La Banque d’Angleterre a administré une grande dose de médicaments à l’économie en difficulté du Royaume-Uni en accélérant les achats d’obligations dans le but de réduire les coûts d’emprunt. Cela a donné un énorme coup de pouce à la masse monétaire. Les ménages ont mis de l’argent de côté en montant record en remboursant leurs factures de cartes de crédit, en déposant des dépôts dans les banques et en investissant de l’argent dans des actions. L’Office for National Statistics indique que le taux d’épargne, qui mesure l’excédent des ménages à la fin du mois, a augmenté à un rythme record. De nombreuses entreprises ont pu consolider leur bilan soit en économisant elles-mêmes, soit en levant des fonds propres auprès des investisseurs ou en empruntant à bas prix auprès de banques en utilisant des systèmes soutenus par le Trésor. Depuis le début de 2020, les entreprises ont levé 80 milliards de livres sterling de financement net, le triple du montant habituel levé, dont les trois quarts proviennent de prêts garantis par le gouvernement. Une grande partie de cet argent est prête à être déployée et l’optimisme devrait réapparaître dans les salles de conférence maintenant qu’un accord a été conclu et que les vaccins continuent d’être déployés. Cette poussée de confiance et d’investissement aiderait le Royaume-Uni à surmonter la baisse de 1% du PIB qui, selon la Banque d’Angleterre, sera le prix à payer pour quitter l’Union européenne, même avec un accord l’année prochaine. Si la reprise est soutenue, sans nouveaux revers de pandémie et aidée par un rebond de la croissance mondiale, elle pourrait annoncer une nouvelle ère des années folles, reflétant la reprise d’une décennie après les souffrances économiques de la Première Guerre mondiale. Le Bureau de la responsabilité budgétaire prévoit un rebond de la croissance de 5,5% en 2021 et de 6,6% en 2022. Mais une reprise trop rapide comporte des risques égaux. Cela peut limiter le besoin de hausses d’impôts, mais pourrait déclencher une forte hausse de l’inflation. Pour éviter un crash plus loin sur la route, la pédale de l’investissement alimenté par le gouvernement devra être relâchée lentement, pour garantir que l’économie monte en régime à la bonne vitesse. Susannah Streeter est analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown

« Par-dessus tout, nous avons besoin d’une confirmation urgente des délais de grâce pour lisser le bord de la falaise sur tout, des données aux règles d’origine, et nous devons veiller à ce que les marchandises continuent à traverser les frontières. »

Il a déclaré que le Royaume-Uni avait un avenir radieux en dehors de l’UE après l’accord, ajoutant: « Cela constituera un énorme soulagement pour les entreprises britanniques à un moment où la résilience est à son plus bas niveau. Mais en arrivant si tard dans la journée, il est essentiel que les deux parties prennent des mesures instantanées pour maintenir le commerce et les services en circulation pendant que les entreprises s’adaptent.

«Et avec un accord conclu, nous pouvons commencer notre nouveau chapitre sur des bases plus solides.

Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, a déclaré: « Il y aura probablement encore des questions sans réponse et des détails opérationnels manquants.

« Les négociations qui se déroulent aussi tard dans la journée n’ont pas aidé, j’espère donc que le gouvernement et l’UE feront preuve d’ouverture d’esprit en ce qui concerne la coopération pour amortir l’impact du changement de relation, dans la mesure du possible. »

Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, étaient en contact étroit ces derniers jours pour aider à faire passer l’accord.

Mais les négociations menées par Michel Barnier de l’UE et Lord Frost du Royaume-Uni se sont poursuivies tout au long de la journée alors que les derniers détails étaient mis au point.

David Lonsdale, directeur du Scottish Retail Consortium, a déclaré: «La conclusion d’un accord de libre-échange tarifaire entre le Royaume-Uni et l’UE est une bonne nouvelle.

«Il protégera les consommateurs écossais contre des centaines de millions de livres de droits de douane à l’importation sur les produits de tous les jours et aidera les détaillants à maintenir les prix bas à un moment où l’économie subit une pression énorme.

«Étant donné que les quatre cinquièmes des importations alimentaires proviennent de l’UE, cette annonce devrait donner aux ménages écossais un soupir collectif de soulagement.

«Les gouvernements du Royaume-Uni et de l’UE ont franchi une étape cruciale en concluant un accord de tarif zéro, au profit des clients. Ils doivent maintenant travailler pour mettre en œuvre ce nouvel arrangement le plus rapidement possible et chercher à minimiser les contrôles et les formalités administratives sur les importations qui sont attendus à partir de janvier. »

Tavish Scott, directeur général de la Scottish Salmon Producers Organization, a déclaré que malgré l’accord, il y avait toujours des inquiétudes.

Il a déclaré: «Nous sommes heureux que les négociateurs aient enfin conclu un accord. Cela atténuera certains des problèmes graves qui découleraient d’un Brexit sans accord.

«Mais nous avons toujours des inquiétudes. La perturbation actuelle de la Manche nuit à la capacité de nos membres à exporter. Le Brexit signifie que le secteur écossais du saumon est maintenant confronté à la réalité de beaucoup plus de paperasserie, de bureaucratie et de paperasse, qui sont la réalité des barrières commerciales supplémentaires qui accompagnent le Brexit.

« Donc, tant que nous ne verrons pas comment cet accord Royaume-Uni-UE fonctionne réellement dans la pratique, il est impossible de porter un jugement clair sur la manière dont le nouvel accord commercial de 2021 affectera la salmoniculture. »

Il a dit que la grande inquiétude de la salmoniculture reste le potentiel de perturbation à la Manche.

M. Scott a déclaré: «Le saumon est un produit périssable et tout retard dans l’acheminement du poisson vers nos marchés européens aura de graves conséquences.

«Si les envois finissent par rester bloqués dans des files d’attente de trafic pendant des heures, les effets d’entraînement sur le prix éventuel du marché peuvent être graves. C’est exactement ce que nous avons vu depuis dimanche. Donc les présages ne sont pas bons.

Aodhan Connolly, directeur du Northern Ireland Retail Consortium, a salué l’accord sur le Brexit.

« Nous espérons que cela protégera les consommateurs du Royaume-Uni contre des milliards de droits d’importation sur les produits de tous les jours », a-t-il déclaré.

« Pour l’Irlande du Nord, cela signifie également une réduction des nouvelles frictions douanières entre GB et NI. »

Toutefois. il a également averti que davantage de travail était nécessaire.

«Même avec un accord, les détaillants sont confrontés à un paysage de vente au détail très différent à partir du 1er janvier, avec de nombreux nouveaux contrôles et coûts. Il en résultera une augmentation des coûts pour les entreprises, dont certaines pourraient avoir un impact sur les consommateurs », a-t-il déclaré.

Accord conclu: le Premier ministre Boris Johnson réagit après s’être entretenu au téléphone avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au 10 Downing Street aujourd’hui

«Nous devons garantir une flexibilité maximale de la part du gouvernement britannique et de l’UE pour éviter les pannes dans la chaîne d’approvisionnement.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire sur les problèmes d’Irlande du Nord si nous ne voulons pas faire face à une autre falaise dans trois ou six mois et que les détaillants doivent continuer à donner aux familles NI le choix et l’accessibilité dont elles ont désespérément besoin. »

La secrétaire générale du Congrès des syndicats, Frances O’Grady, a tweeté: «Cet accord vaut mieux que rien. Mais pas de beaucoup.

«Cet accord est sur la tête du Premier ministre. Il est de sa responsabilité de veiller à ce que les familles de travailleurs ne finissent pas dans une situation pire.

«Le gouvernement doit s’appuyer sur cet accord pour protéger les emplois. Et les syndicats n’accepteront aucune dilution des droits des travailleurs ».