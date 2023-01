Les entreprises britanniques devraient se sentir froides alors que Jeremy Hunt réduit l’allégement de la facture énergétique

“Puis-je le couper?” demande Jeremy Hunt, dans un clip sur la chanson de 1990 de A Tribe Called Quest, Can I Kick It?. “Oui, vous pouvez”, répond Rishi Sunak dans un vidéo satirique récemment publié par l’éditeur de médias sociaux de gauche PoliticsJoe.

Cette semaine, Hunt adoptera la dernière coupe de son court mandat de chancelier – une qui a été caractérisée par des mesures visant à freiner le travail de son prédécesseur au bulldozer Kwasi Kwarteng. Hunt prévoit d’annoncer une refonte du programme d’allégement de la facture énergétique, qui subventionne tous les clients «non domestiques» de gaz et d’électricité, des entreprises et des organisations caritatives aux hôpitaux, écoles et maisons de retraite.

Pour rappel : le dispositif a été annoncé en septembre par Liz Truss pour compléter la garantie des prix de l’énergie (EPG), qui isole partiellement les ménages de la crise actuelle. En vertu de ses dispositions, le Trésor finance une remise sur les factures des clients non domestiques, couvrant la différence entre les prix de gros et un «prix soutenu par le gouvernement» de 211 £ par mégawattheure (MWh) pour l’électricité et de 75 £ par MWh pour le gaz. L’initiative devrait coûter environ 18 milliards de livres sterling au cours de ses six premiers mois, qui se terminent fin mars.

La semaine dernière, Hunt a rencontré des groupes d’entreprises, dont la CBI, la Fédération des petites entreprises et la British Beer and Pub Association. Les membres du BBPA ont averti à plusieurs reprises que les factures d’énergie élevées obligeaient les pubs à fermer. Le message de Hunt était sans vergogne brutal : le plan se poursuivrait sous une forme ou une autre, mais à un rythme moins généreux.

Cela n’est pas sorti de nulle part : lors de son nettoyage post-Kwarteng, Hunt a rendu l’EPG moins généreux, s’engageant à maintenir les factures des ménages typiques à 3 000 £ à partir d’avril pendant un an, au lieu de 2 500 £ pendant deux ans, comme promis. par l’administration Truss. De même, Hunt a déclaré que le soutien aux entreprises était “d’un coût insoutenable”, mais il a promis d’éviter de réduire complètement la subvention, affirmant qu’elle resterait disponible – à un “niveau inférieur” – au-delà de mars.

Le gouvernement avait déjà indiqué qu’à partir d’avril, le soutien se poursuivrait sous une forme ou une autre pour les industries les plus durement touchées par les factures, qui ont grimpé en flèche après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’étranglement de l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

Cependant, il semblerait désormais que l’idée d’un soutien sur mesure ait été abandonnée au profit d’une aide globale assortie d’une moindre décote. “Il est admis que la structure du marché de l’énergie commerciale est très, très complexe”, a déclaré Tony Jordan, associé principal du cabinet de conseil Auxilione. “Les fournisseurs d’énergie n’ont tout simplement pas les données sur les secteurs d’activité de leurs clients pour adapter le support.”

Jack Arthur, expert en énergie commerciale chez Uswitch for Business, a déclaré que Hunt devait donner la priorité aux plus petites entreprises, qui étaient plus vulnérables à la hausse des coûts et “risquaient de fermer si les prix augmentaient trop rapidement”. Il a ajouté: “Ces entreprises ont souvent des marges plus faibles et sont les moins capables de faire face aux pressions sur les coûts.”

Le régime existant couvre les entreprises sous contrats au forfait conclus à compter du 1er avril 2022, celles qui ont signé de nouveaux contrats au forfait en octobre, celles qui bénéficient de tarifs réputés ou hors contrat et les entreprises sous contrat d’achat flexible. Toute mise à jour de ces délais contractuels sera étroitement surveillée par les entreprises.

L’ampleur de la réduction de Hunt sera également cruciale. Il a été signalé que le soutien pourrait être réduit de moitié, ce qui pourrait faire grimper le « prix soutenu par le gouvernement » au-delà de 400 £ par MWh pour l’électricité et de 150 £ par MWh pour le gaz.

L’efficacité énergétique “effort de guerre” nécessaire pour réduire les factures et les émissions, selon les députés Lire la suite

Hunt a reçu un coup de pouce de la chute des prix au comptant du gaz de gros au cours des dernières semaines, aidée par des conditions météorologiques plus clémentes et des signes positifs pour le stockage du gaz en Europe. Si ces baisses se maintiennent, le coût pour le Trésor du soutien aux entreprises et à l’énergie domestique diminuera considérablement plus tard cette année (bien que les recettes fiscales exceptionnelles sur l’énergie soient également réduites).

Cependant, un rebond soudain de la demande de la Chine frappée par Covid pour le gaz naturel liquéfié – ou une vague de froid à la fin de l’hiver – pourrait renverser cette situation, laissant les prix élevés alors que l’Europe se démène pour remplacer les approvisionnements en gaz russe.

De nombreuses entreprises ont passé l’hiver à réduire considérablement leur consommation d’énergie. Les actions de Hunt cette semaine joueront un rôle important dans la décision de savoir si un grand retour se produira bientôt.