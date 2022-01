Les entreprises britanniques averties de vérifier leurs cyberdéfense par crainte de nouvelles attaques russes | Actualités scientifiques et techniques

Ils incluent des éléments tels que les systèmes de correctifs; activation de l’authentification multifacteur ; et vérifier que les sauvegardes et les mécanismes de restauration fonctionnent.

Le nouvel avertissement du NCSC semble conçu pour tenter de garantir que les entreprises britanniques et d’autres organisations soient mieux préparées au cas où une autre cyberattaque contre l’Ukraine infecterait ensuite Internet dans le monde entier.

Les cyber-hostilités sont une forme d’attaque qui peut avoir lieu dans une zone grise sous le seuil de la guerre ou dans le cadre d’une invasion physique et militaire.

La mobilisation militaire a fait craindre dans les capitales occidentales une nouvelle invasion russe de son voisin – huit ans après que le président Vladimir Poutine a annexé la Crimée et soutenu les séparatistes à l’est.

La cyber-offensive s’est déroulée alors que la Russie rassemble plus de 100 000 soldats et armes près des frontières de l’Ukraine.

Les responsables du NCSC aident « de toute urgence » le gouvernement ukrainien à enquêter sur l’attaque et à découvrir qui était derrière.

Paul Chichester, directeur des opérations au National Cyber ​​​​Security Center (NCSC), a déclaré: « Bien que nous ne soyons au courant d’aucune cybermenace spécifique pour les organisations britanniques en relation avec les événements en Ukraine, nous surveillons la situation de près et il est vital que les organisations suivez les conseils pour vous assurer qu’ils sont résilients.

