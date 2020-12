BANQUES:

ANZ – aimerait offrir le vaccin mais ne le rendra pas obligatoire.

SOINS DE SANTÉ:

Geoff Rowe, chef de la défense des personnes âgées et des personnes handicapées en Australie (ADA Australie), en faveur des vaccinations obligatoires tant qu’elles sont sûres.

Australian Medical Association – soutien encourageant les travailleurs à se faire vacciner mais respectant également les préoccupations concernant le développement rapide du vaccin.

Baker Institute – A un programme de vaccination et d’immunisation, mais ne le rend pas obligatoire.

St John of God Health Care – soutenez un vaccin COVID-19 sûr et encouragera les employés à le prendre.

SERVICE PUBLIQUE:

CSIRO – Non obligatoire

Département fédéral de la santé – encouragez les gens à en prendre, mais ce sera volontaire.

VENTE AU DÉTAIL:

Dick Smith – est contre les règles obligatoires et préfère donc que le vaccin soit volontaire.

Tina Reddrop, propriétaire de 15 magasins Victorian IGA, FoodWorks et Go to Grocer, proposera de payer la vaccination mais ne sera pas en mesure de la rendre obligatoire.

Woolworths – adoptera une approche similaire pour son vaccin contre la grippe et encouragera les employés à se faire vacciner sur la base des conseils du médecin-chef et du gouvernement.

TOURISME ET VOYAGES:

Le chef de Qantas, Alan Joyce, a récemment déclaré que les dépliants devaient être vaccinés.

Le chef de l’aéroport de Melbourne, Lyell Strambi, encouragera la vaccination mais ne la rendra pas obligatoire.

DIVERS:

Origin Energy – ne le rendra pas obligatoire à moins qu’une exigence commerciale ou un besoin critique tel que la nécessité d’entrer dans un pays vacciné.

Wes Lambert, chef de la restauration et de la restauration en Australie – Non obligatoire

Le PDG de la Chambre de commerce et d’industrie de Victoria, Paul Guerra, impose des vaccinations obligatoires à ceux qui travaillent avec des personnes vulnérables.

Source: Herald Sun